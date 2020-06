Presentan cargos en contra de miembro de “Esclavos de Sur” tras protestas por George Floyd en Miami

MIAMI - Un grupo de raperos, llamados “Southern Slaves" (Esclavos del Sur) que participó en las protestas tras la muerte de George Floyd, aseguran que ellos no son “terroristas”. La declaración llega unos días tras el arresto de uno de sus miembros el pasado 6 de junio.

Según el reporte policial, el arresto de Marco Antonio López, 21, se produjo por presuntamente causar daños a la propiedad, incitar a disturbios y resistirse sin violencia a un arresto. Al parecer, las autoridades lo están acusando de vandalizar dos autos patrulla de la policía.

Alonso Alejandro, miembro de la agrupación dijo que “nosotros no somos Antifa, no somos agitadores causando alboroto, no estamos reclutando o buscando a gente para hacer eso, somos un grupo de música”.

A raíz del arresto del rapero, el senador Marco Rubio se refirió en sus redes sociales “a agitadores organizados por grupos extremistas”. Además, citó el supuesto testimonio de López ante la policía, según el tweet de Rubio.

“Mas evidencia de agitadores organizados por medio de una variedad de grupos extremistas. La policía arrestó un miembro que se identificó como parte de un grupo que ‘activamente recluta a gente para protestar violentamente contra el gobierno’ en relación a vandalismo contra patrullas policiales en protestas la semana pasada en Miami”.

Ángel Alonzo Martínez, miembro de la agrupación de "Esclavos del Sur” dice que “lo que el senador Marco Rubio dijo es falso, nos está poniendo en peligro (…) gente que no conocemos atacándonos diciendo que somos terrorista, que nos están pagando, cualquiera nos puede atacar porque creen que somos terroristas, es un peligro (...) yo trabajo en restaurantes recogiendo platos no es justo trabajo duro”.

Michael Pavón, otro miembro de la agrupación de rap dice que “están poniendo los nombres del grupo como si somos gente violenta, no somos eso, somos hombres tratando de hacer música y poner todo positivo en el mundo”.

Este grupo de raperos asegura que solo desea generar un cambio a través de su música. Dicen que quieren que se cuente la historia de manera correcta, que participaron en las protestas, pero no dañaron nada.

El grupo ha contratado un abogado para que los represente. En cuanto a Marcos López, que por ahora permanece en prisión, y enfrenta cargos por daño a la propiedad, por incitar a disturbios y por resistencia al arresto sin violencia.