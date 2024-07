“Había una pila de cuerpos”: sobreviviente recuerda la masacre en McDonald’s a 40 años

SAN DIEGO – Este jueves se cumplen 40 años de uno de los primeros tiroteos masivos en el país, ocurrido en un McDonald's de San Ysidro. Era el 18 de julio de 1984, cuando un hombre armado disparó a 40 personas, matando a 21 e hiriendo a otras 19.

Telemundo 20 habló con los sobrevivientes, incluido un hombre que trabajaba en la cocina y luego se convirtió en oficial de policía de San Diego debido a ese día. Dijo que obtuvo un propósito para proteger a la comunidad y espera que compartir su historia les recuerde a todos la devastadora pérdida de vidas que todavía parece ser un desafío presente en el país hoy en día.

No hay rastro del McDonald's que alguna vez estuvo en San Ysidro Boulevard, solo un monumento en honor a las 40 personas afectadas hace 40 años. Entre las víctimas había un bebé, familias y empleados de McDonald's.

Wendy Flanagan, de 57 años, tenía 17 años en ese momento y se quedaba unos minutos después de su turno para ayudar cuando las cosas se ponían ocupadas. Pero luego se volvió mortal.

Cada año se levanta un altar en memoria de los que perdieron la vida durante la masacre y este año no fue la excepción.

No procesó de inmediato que un hombre armado había entrado al comedor y comenzó a disparar justo después de las 4 p.m.

"Iba a volver con el hielo para ponerlo en la papelera cuando escuché el primer disparo y vi el comedor", recordó Flanagan. "La chica que estaba en la caja registradora conmigo, Maggie... Ella vio que yo no estaba corriendo, y fue detrás de mí y me estuvo empujando todo el camino mientras corría".

Flanagan ha pasado gran parte de su vida luchando con lo que sucedió después. A veces, recordó, recurrió a las drogas y a los intentos de suicidio para bloquearlo todo.

"Me imaginé que estaba corriendo bajo la lluvia. Sentí como si estuviera corriendo bajo la lluvia. Y escuché bing, bing, bing, porque ahora creía que estaba disparando con la ametralladora, y nos estaba disparando, y las balas rebotaban por todas partes", dijo Flanagan. "Y luego Maggie se puso muy pesada y me impedía correr, así que se me resbaló del brazo, y corrí escaleras abajo hacia un armario, y ella nunca llegó".

Pero su colega, Alberto Leos, llegó, y le rogó que lo dejara entrar en el armario. Le habían disparado cinco veces mientras estaba en la cocina.

"Agarré los cordones de los zapatos y los usé como torniquetes para ralentizar un poco el sangrado, agarré un paño y lo mordí. Y mientras muerdo la tela, y veo la sangre que sale de mi cuerpo, me estoy mareando. Y empiezo a tener la sensación de que tal vez no lo logre, así que solo dije una pequeña oración rápida", dijo Leos. "'Dios, solo quiero ver a mi familia una vez más, y luego puedes llevarme, y llevarme contigo. Pero si no me llevas contigo, voy a hacer algo bueno con mi vida, algo positivo'".

Los oficiales finalmente dispararon y mataron al tirador y encontraron al grupo en el armario. Flanagan relata cómo los oficiales los condujeron a través de la horrible escena en una sola fila. Mientras se aferraba a la persona que tenía delante, se dio cuenta de lo afortunada que era.

"Miré y vi que había una pila de cuerpos, y vi los uniformes de McDonalds. Fueron arrojados con los cuerpos por todos lados. Fue horrible, y luego me di cuenta de que a Maggie le habían disparado mientras me protegía", dijo Flanagan.

Leos despertó unos días después en el hospital con su familia a su lado. Ese fue el comienzo de su viaje para convertirse en oficial de policía de San Diego y más tarde en capitán. Dijo que era una forma de honrar a la comunidad que lo ayudó a él y a su familia a recuperarse.

"Ese fue el momento decisivo de mi vida, de lo que había pasado. Quería ser protectora. Proteger a la comunidad y ayudar a la gente", dijo Leos.

Flanagan está utilizando la terapia para sanar de esos recuerdos traumáticos y superar la culpa del sobreviviente.

"Si puedo ayudar a alguien más con algo que pueda haber aprendido de ese incidente, aquí estoy. Estoy dispuesto, y estoy agradecido", dijo Flanagan.

El McDonald's fue demolido poco después del tiroteo y reemplazado por otra cosa. Pero eso no cambia nada para los supervivientes.

"Todavía puedo ver el McDonald's allí. Recuerdo todo como si hubiera pasado ayer", dijo Leos.

En este 18 de julio, 40 años después, pide que nosotros también lo hagamos.

Este jueves y viernes, Flanagan y Leos estarán en Reading Cinemas Town Square en Clairemont. El documental de 2016 "77 Minutes", que se centra en la masacre de McDonald's en San Ysidro, se proyectará allí del 18 al 25 de julio.