Le caen a golpes a vendedor ambulante para robarle lo que ganó en el día

LOS ÁNGELES - Con la ropa envuelta en sangre, así dejaron a un vendedor ambulante hispano después de que le propinaron una golpiza para robarle las ventas del día.

“Llegaron, me dijeron que les diera el dinero…después uno de ellos me golpeó y me siguió golpeando mientras que el otro me quitaba el dinero del mandil donde lo tenía”, explicó Gerardo Olmeda.

Los hechos ocurrieron el sábado minutos antes del mediodía sobre el bulevar Long Beach, cerca a la esquina con la calle Burnet en la ciudad de Long Beach, cuando la víctima se encontraba trabajando vendiendo fruta para mantener a su familia.

“Pues si me afecta porque somos trabajadores y vivimos de lo que trabajamos, y si no trabajamos pues no ganamos nada, y pues sí me afecta”, destacó Olmeda.

Alex Días, quien llegó solo segundos después de que los ladrones huyeran del lugar, nos cuenta que sintió impotencia al ver el estado en que dejaron a la víctima.

“Estaba golpeado, su camisa ensangrentada y sus zapatos casi rojos, y sentí algo… me dije ‘esto no está bien’”, dijo Días.

Tras la agresión, Días, quien era cliente de la víctima, abrió una cuenta GoFundMe para ayudar con sus gastos médicos, y mencionó que es una pena que sigan pasando este tipo de agresiones a personas que se ganan la vida vendiendo en las calles.

Por su parte, las autoridades ya investigan el caso y buscan a dos jóvenes como sospechosos de haber cometido este delito.

Los detectives encargados están revisando el video de una cámara de seguridad que al parecer captó el momento exacto de la agresión.