EEUU revela detalles sobre la presunta tecnología de espionaje que tenía el globo chino

WASHINGTON DC - El globo chino derribado por Estados Unidos estaba equipado para detectar y recopilar señales de inteligencia como parte de un enorme programa militar de espionaje aéreo dirigido por Beijing contra más de 40 países, afirmó el jueves el gobierno estadounidense.

El Ejército de Liberación Popular de China tiene a su servicio una flota de globos destinada específicamente a actividades de espionaje y está dotada de equipos de alta tecnología para reunir información delicada de objetivos en todo el orbe, afirmó EEUU. Globos similares han surcado los cielos en otros continentes, añadió.

Un alto funcionario del Departamento de Estado emitió una declaración cuyo contenido brinda los mayores detalles a la fecha que relacionan a las fuerzas armadas chinas con el globo, el cual fue derribado por EEUU el 4 de febrero sobre el océano Atlántico. Hacer públicos los detalles que esbozan el alcance y capacidad del programa tiene como propósito refutar los persistentes desmentidos de China de que el globo era utilizado en labores de espionaje, incluida la afirmación de Beijing de que las acusaciones estadounidenses sobre el globo equivalían a una “guerra de información”.

El presidente Joe Biden defendió la actuación estadounidense.

Cuando Telemundo Noticias le preguntó a Biden en una entrevista exclusiva si el episodio del globo suponía una importante vulneración de la seguridad, Biden respondió que no.

“Miren, el total de compilación de inteligencia que llevan a cabo todos los países en el mundo es abrumadora”, señaló. “De cualquier manera, no se trata de una gran vulneración. Me refiero, miren... se trata de una violación del derecho internacional. Se trata de nuestro espacio aéreo. Y una vez que se encuentra en nuestro espacio aéreo, podemos hacer lo que queramos al respecto”.

En el Capitolio, la Cámara de Representantes votó de manera unánime para condenar la “descarada violación” de la soberanía estadounidense y los intentos de Beijing de “engañar a la comunidad internacional con aseveraciones falsas sobre su campaña para recolectar información de inteligencia”. Los republicanos han criticado a Biden por no haber actuado con prontitud para derribar el globo.

CHINA SOSTIENE QUE EL GLOBO SE USA EN METEOROLOGÍA

En Beijing, antes de que EEUU ofreciera su nueva información, la portavoz del Ministerio del Exterior de China, Mao Ning, reiteró que el enorme globo no tripulado era un vehículo aéreo civil utilizado en meteorología que se desvió de su curso por acción del viento, y que derribarlo fue una “reacción exagerada” de EEUU.

“Es irresponsable”, dijo Mao. Las acusaciones más recientes “podrían ser parte de la guerra de información de la parte estadounidense contra China”, añadió.

Fue disparado desde un avión de EEUU a 58,000 pies de altura.

En una situación que pone de relieve las tensiones, el ministro de Defensa de China se rehusó el sábado a tomar una llamada telefónica de su contraparte estadounidense para examinar el asunto del globo, dijo el Pentágono. Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, canceló una visita a Beijing programada para el pasado fin de semana.

EEUU contradijo categóricamente la versión china de los acontecimientos al asegurar que las imágenes del globo tomadas por aviones espía estadounidenses U-2 cuando cruzaba el país mostraban que era “capaz de recolectar señales de inteligencia” con múltiples antenas y otro equipo diseñado para recoger información delicada, y que estaba dotado de paneles solares para alimentar dicho equipo.

Jedidiah Royal, subsecretario de defensa estadounidense para el Indo-Pacífico, dijo a la subcomisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado que las fuerzas armadas tienen “algunas suposiciones muy buenas” sobre el tipo de información de inteligencia buscada por China. Es previsible que se proporcione mayor información en un entorno secreto.

Altos funcionarios del FBI que hicieron declaraciones a la prensa bajo condición de anonimato en apego a las normas internas dijeron que pocas partes del globo habían llegado al laboratorio de su agencia en Quantico, Virginia, para su análisis. Hasta ahora, los investigadores tienen partes de la lona del globo, cables eléctricos y lo que un funcionario describió como “una cantidad muy pequeña de componentes electrónicos”. El funcionario dijo que “era muy pronto para que evaluemos cuál era la intención y cómo funcionaba el dispositivo”.

Según dos funcionarios estadounidenses, la recuperación de los restos del globo fue suspendida temporalmente el jueves porque el mar estaba agitado. Dijeron que parte de los restos estaban intactos en el fondo del mar y que los buzos habían recogido equipos posiblemente de alto valor en el último día y medio. Otro funcionario dijo que algunos de los componentes recuperados tenían leyendas o marcas en inglés, pero se desconoce si eran de origen estadounidense o de otro país de habla inglesa. El funcionario añadió que otras partes altamente técnicas recuperadas no tenían marcas visibles.

Buena parte de los restos están concentrados en dos sectores de un área que tiene un radio de 15 canchas de fútbol americano, según los funcionarios, que hablaron bajo la condición de anonimato debido a la delicadeza de la operación para recuperarlos.

El funcionario del Departamento de Estado, que facilitó detalles a la prensa mediante correo electrónico, también bajo condición de anonimato, dijo que el análisis de los restos del globo “no coincide” con las explicaciones de China de que se trataba de un globo meteorológico que se salió de curso. EEUU se ha comunicado con países que también han sido blanco de los mismos hechos, añadió el funcionario.

EEUU está convencido de que el fabricante del globo derribado el sábado tiene “una relación directa con las fuerzas armadas chinas y de que es un proveedor autorizado” del ejército, indicó el funcionario, citando información de un portal oficial de compras del ejército chino como prueba.

El portavoz del Departamento de Estado Ned Price se abstuvo de identificar a los demás países que EEUU afirma también fueron espiados. Tampoco reveló cómo es que EEUU sabe de las incursiones chinas sobre los territorios de esos países, alegando que hacerlo podría comprometer a las fuentes y métodos de inteligencia.

Los periodistas de The Associated Press, Nomaan Merchant y Lolita C. Baldor, en Washington, contribuyeron a este despacho.