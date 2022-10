Asesinan a una joven cumpleañera en su propia fiesta en Tijuana, informa la fiscalía

TIJUANA- Una joven de 21 años fue asesinada durante la fiesta de su cumpleaños en Tijuana, en la madrugada del pasado domingo, informó la fiscalía general de Baja California.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 a.m. cuando un vehículo sedán blanco irrumpió en las inmediaciones de la celebración y realizó detonaciones de arma de fuego contra la joven y otra persona.

Este lunes, TELEMUNDO 20 captó los restos de lo que se esperaba ser una alegre fiesta de cumpleaños para Montserrat de apenas 21 años, la cual terminó en tragedia. En el sitio había latas de cerveza y botellas junto a una veladora que recordaba a la víctima.

Y mientras los seres queridos limpiaron las inmediaciones, los proveedores de sanitarios se llevaron uno que se había rentado para uso de los invitados de la fiesta. Y el trabajador relató el ambiente de júbilo que se sentía antes de la fiesta, donde vio como todos se preparaban para celebrar.

“Si pues como no, si pues festejando su cumpleaños pues y que vengan y le pase algo, da tristeza”, contó Gonzalo Ramírez, proveedor de sanitarios para fiestas en Tijuana. “Yo llegue en la mañana, no me esperaba nada, yo nomás llego entrego y me voy, yo mire que apenas se estaban alistando todo”.

“Esto nos habla otra vez de la violencia contra las mujeres, otra vez nos habla que no se mide la violencia contra las mujeres y que las mujeres debemos estar muy pendientes de que sucede en nuestro alrededor, una joven 21 años y esperamos que la fiscalía arreste pronto al responsable”, señaló Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana.

La fiscalía general de Baja California informó que, aunado a la muerte de la joven originaria de Tijuana, una segunda persona de sexo femenino fue lesionada por arma de fuego en el ataque.

Y de acuerdo a información de los testigos, los responsables huyeron desde la colonia Gran Tenochtitlán en dirección a la colonia Miramar, según la fiscalía.

Aunque los familiares y vecinos lamentaron los hechos que terminaron con la vida de esta joven, la alcaldesa de Tijuana reiteró que esperaba que estos hechos se esclarezcan y menos jóvenes estén en riesgo en la ciudad.

La alcaldesa también adelantó que reportes previos indicaron que la persona responsable de la muerte de Montserrat era una persona cercana a la víctima, sin embargo, de momento, la fiscalía no ha confirmado esta información.