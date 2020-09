Fiscal estatal investigado tras atropellar a hombre y creyó que “era un venado”

SIOUX FALLS, Dakota del Sur - El fiscal general de Dakota del Sur, Jason Ravnsborg, dijo en un comunicado que se dio cuenta de que había golpeado y matado a un hombre que caminaba por un tramo rural de la carretera solo después de regresar al lugar al día siguiente y descubrir el cuerpo.

El principal agente de la ley estatal dijo que inicialmente pensó que había golpeado a un ciervo mientras conducía a casa desde una recaudación de fondos republicana el sábado por la noche. Está siendo investigado por la Patrulla de Caminos de Dakota del Sur.

Ravnsborg dijo que llamó inmediatamente al 911 después del accidente en la autopista estatal 14 y que no se dio cuenta de que había golpeado a un hombre hasta que regresó a la escena a la mañana siguiente y lo encontró mientras buscaba al animal que pensó que había golpeado.

Las autoridades identificaron al hombre muerto como Joseph Boever, de 55 años, quien había estrellado su camioneta en esa área anteriormente, según familiares, y aparentemente caminaba hacia ella cerca de la carretera cuando fue atropellado.

La gobernadora republicana Kristi Noem reveló el domingo que Ravnsborg había estado involucrado en un accidente fatal y pidió al Departamento de Seguridad Pública que investigara, pero ni ella ni la agencia proporcionaron detalles en ese momento.

La Oficina de Investigación Criminal de Dakota del Norte también participa en la investigación. La División de Investigación Criminal de Dakota del Sur, que normalmente estaría involucrada, es parte de la oficina del fiscal general. Es una práctica estándar solicitar a una agencia externa que lleve a cabo una investigación cuando puede haber un conflicto de intereses.

Ravnsborg dijo el domingo que estaba "conmocionado y lleno de dolor". Publicó una segunda declaración el lunes por la noche detallando su relato del accidente, diciendo que era necesario disipar los rumores.

Ravnsborg afirmó que conducía desde una recaudación de fondos republicana en Redfield hasta su casa a unas 110 millas de distancia cuando su vehículo chocó contra algo que creía que era un animal grande. Ravnsborg dijo que llamó al 911 y miró alrededor de su vehículo en la oscuridad usando una linterna de teléfono celular. Dijo que todo lo que podía ver eran piezas de su vehículo.

Después de que llegó el alguacil del condado de Hyde, Mike Volek, los dos hombres inspeccionaron los daños y completaron el papeleo para reparar su automóvil, dijo el fiscal general. “En ningún momento ninguno de los dos sospechó que había tenido un accidente con una persona”, dijo Ravnsborg.

Con su auto destrozado, Ravnsborg dijo que tomó prestado el auto personal del sheriff para regresar a su casa en Pierre. A la mañana siguiente, él y el jefe de personal Tim Bormann regresaron para devolver el auto del sheriff.

Se detuvieron en el lugar del accidente, donde Ravnsborg dijo que descubrió el cuerpo de Boever en el césped justo al lado del arcén de la carretera. Dijo que era evidente que Boever estaba muerto.

Ravnsborg dijo que condujo hasta la casa de Volek y denunció el hallazgo del cadáver. Ambos regresaron al lugar del accidente, donde Volek dijo que él manejaría la investigación y le pidió a Ravnborg que regresara con Pierre, según el comunicado de Ravnsborg.

Ravnsborg indicó que estaba cooperando con la investigación, incluida la entrega de una muestra de sangre, el acuerdo en que se registraran sus dos teléfonos celulares y ser entrevistado por agentes del orden.

La familia de Boever dijo el lunes que se sentían frustrados y sentía desconfianza por la investigación, especialmente después de que los investigadores tardaron casi 22 horas en permitirles identificar el cuerpo de Boever.

Boever había estrellado su camión contra un fardo de heno cerca de la carretera el sábado por la noche, según su primo Víctor Nemec. Boever le dijo a su primo que había estado comprando cigarrillos.

Nemec había llevado a Boever a casa, que estaba a unas 1,5 millas de distancia, e hizo planes para hacer reparaciones el domingo. Se fue de donde Boever después de las 9 p.m. El accidente que lo mató ocurrió alrededor de las 10:30 p.m. Nemec explicó que "no había ningún indicio" de que su primo hubiera estado bebiendo.

Boever vivía solo y se había separado de su esposa, Nick Nemec, otra prima, dijo. Víctor Nemec, la última persona conocida que vio a Boever, contó que además de responder unas breves preguntas cuando identificó el cuerpo, los investigadores no lo han interrogado sobre lo sucedido. "Un humano no parece un ciervo", dijo. "Todo el asunto me apesta".

Cuando los primos de Boever no pudieron encontrarlo en su casa el domingo y vieron que se estaba investigando un accidente cerca de donde Boever había dejado su camioneta, temieron que estuviera involucrado. Nemec afirmó que se comunicó con el alguacil alrededor de las 10 a.m. y le dijeron que esperara. A medida que pasaban las horas, se volvieron más desconfiados y llamaron al 911 y a la Patrulla de Carreteras después de las 5 p.m. Se les permitió identificar su cuerpo después de las 8 p.m. el domingo.

"No sé si el primo Joe estuvo tirado en la carretera durante 22 horas o si lo habían agarrado antes de eso", dijo Nick Nemec. Ravnsborg había estado en una cena de recaudación de fondos ofrecida por los republicanos del condado de Spink en Rooster's Bar & Grill. Se sabe que el fiscal general asiste con frecuencia a las actividades de recaudación de fondos conocidas como Lincoln Day Dinners, que se llevan a cabo por grupos republicanos del condado en todo el estado.

Bormann dijo que el fiscal general bebe de vez en cuando, pero ha convertido en una práctica no beber en los eventos del Lincoln Day. "No lo vi con nada más que una Coca-Cola", dijo el senador estatal Brock Greenfield, quien también asistió a la cena.

Ravnsborg ha recibido seis multas de tráfico por exceso de velocidad en Dakota del Sur durante los últimos seis años. También recibió multas por una infracción del cinturón de seguridad y por conducir un vehículo sin un sistema de escape y silenciador adecuado.

En 2003, Bill Janklow, un exgobernador de cuatro mandatos que en ese momento era congresista, mató a un motociclista después de pasar una señal de alto en una intersección rural. Janklow fue condenado por homicidio involuntario, lo que provocó su renuncia.

El Departamento de Seguridad Pública dice que su investigación sobre el accidente de Ravnsborg está en curso.