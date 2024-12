El amor no tiene edad: pareja se casa a los 102 y 100 años

Si no has conseguido el amor, no te preocupes que posiblemente aún tienes tiempo.

Marjorie Fiterman y Bernie Littman se convirtieron en la pareja de recién casados más vieja del mundo al haberse dado el sí cuando la novia tenía 102 años y el novio, 100, de acuerdo con el Guinness World Records.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

De acuerdo con un comunicado publicado por los récords Guinness, la pareja se conoció en una fiesta en un centro para ancianos en Filadelfia donde ambos vivían.

Después de una relación sentimental de 9 años, se casaron el 19 de mayo de este año.

La nieta de Littman, Sarah Sicherman, habló con TODAY.com en junio de 2024 y dijo que este es el segundo matrimonio de ambos.

“Es adorable que hayan decidido hacer esto… y es divertido para nosotros como familia poder compartir esto con todos, tener este tipo de noticias alegres durante un momento en que las cosas están realmente locas en el mundo”, agregó.