Acusado de Colorado planeó el ataque durante un año contra el “grupo sionista”

Un hombre que arrojó un artefacto incendiario contra un grupo reunido en el centro de Boulder, Colorado, para llamar la atención sobre la situación de los rehenes israelíes en Gaza planeó el ataque durante un año y su objetivo era lo que describió como el “grupo sionista”, informó el lunes el FBI.

Una declaración jurada del FBI dice que Mohammed Soliman confesó el ataque después de ser detenido el domingo y le dijo a la policía que lo volvería a hacer. Ocho personas resultaron heridas, incluidas algunas que sufrieron quemaduras.

La declaración jurada fue publicada en apoyo de un cargo federal de delito de odio presentado el lunes por el Departamento de Justicia.

Soliman, de 45 años, que al momento del ataque, gritaba “Palestina libre”, fue ingresado en la cárcel del condado Boulder, al norte de Denver, y se espera que enfrente cargos en relación con el ataque, investigado por el FBI como un acto terrorista. Datos en internet no mostraban en un principio cuándo comparecería ante el tribunal.

El episodio de violencia en el popular centro comercial peatonal de Pearl Street, una zona de cuatro cuadras en el centro de Boulder, tuvo lugar en el contexto de una guerra entre Israel y Hamás que sigue desatando tensiones globales y ha contribuido a un aumento de la violencia antisemita en Estados Unidos. El ataque ocurrió al comienzo de la festividad judía de Shavuot, que se celebra con la lectura de la Torá, y apenas una semana después de que un hombre, que también gritó “Palestina libre”, fuera acusado formalmente por asesinar a disparos a dos empleados de la embajada de Israel frente a un museo judío en Washington.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado el lunes diciendo que él, su esposa y toda la nación de Israel estaban rezando por la recuperación total de las personas heridas en el “vicioso ataque terrorista” en Colorado.

“Este ataque estaba dirigido contra personas pacíficas que deseaban expresar su solidaridad con los rehenes retenidos por Hamás, simplemente porque eran judíos”, señaló Netanyahu.

Refuerzan la seguridad en otros lugares

Al otro extremo de Estados Unidos, la Policía de Nueva York dijo que había aumentado su presencia en sitios religiosos de la ciudad para el Shavuot.

“Lamentablemente, este tipo de ataques se están volviendo demasiado comunes en todo el país”, dijo Mark Michalek, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Denver. “Este es un ejemplo de cómo los perpetradores de violencia continúan amenazando a las comunidades en todo el país”.

Las ocho víctimas que resultaron heridas tenían entre 52 y 88 años, y las lesiones iban desde graves hasta leves, informaron las autoridades.

El ataque ocurrió cuando miembros de un grupo de voluntarios llamado Run For Their Lives concluía su manifestación semanal para llamar la atención sobre la situación de los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza. Un video del lugar muestra a un testigo gritando: “Está justo ahí. Está lanzando bombas molotov”, mientras un policía avanza con su arma desenfundada hacia un sospechoso con el torso desnudo y recipientes en las dos manos.

Alex Osante, de San Diego, dijo que estaba almorzando en la terraza de un restaurante al otro lado del centro comercial peatonal cuando escuchó el estallido de una botella rompiéndose en el suelo y un sonido de “boom” seguido de gritos.

En un video del lugar tomado por Osante, se puede ver a personas vertiendo agua sobre una mujer tendida en el suelo, quien, según Osante, se prendió fuego durante el ataque. Un hombre, que luego se identificó como un israelí de visita en Boulder que decidió unirse al grupo ese día, corrió hacia Osante en el video pidiendo agua para ayudar.

Después del ataque inicial, Osante dijo que el sospechoso se escondió detrás de unos arbustos y luego reapareció y lanzó una bomba molotov, pero aparentemente se prendió fuego accidentalmente al lanzarlo. El hombre luego se quitó la camisa y lo que parecía ser un chaleco antibalas antes de que llegara la policía. El hombre se tiró al suelo y fue arrestado sin aparente resistencia en el video que grabó Osante.

Mientras la gente intentaba ayudar a la mujer en el suelo, otra mujer que parecía ser participante del evento gritó a otros fuera de la vista de la cámara defendiendo su causa y diciendo que no hablaban del gobierno, sino solamente sobre los rehenes.

El ataque ocurrió durante una manifestación por rehenes israelíes en Boulder, Colorado, después de que un hombre utilizara un dispositivo incendiario improvisado para prenderles fuego.

Lynn Segal, de 72 años, era parte de un grupo de unas 20 personas que se reunieron el domingo. Habían terminado su marcha frente al juzgado cuando vio una “cuerda de fuego” pasar frente a ella y luego “dos enormes llamaradas”.

Añadió que el lugar se volvió caótico de inmediato mientras las personas buscaban agua para apagar las llamas y encontrar ayuda.

A Segal —quien dijo que es judía por parte de su padre y ha apoyado a Palestina durante más de 40 años— le preocupaba que pudiera ser acusada de ayudar al sospechoso porque llevaba una camiseta a favor de Palestina.

“Había personas en llamas, quería ayudar”, destacó. “Pero no quería que me relacionaran con el perpetrador”.

Las autoridades no divulgaron detalles sobre Soliman, pero declararon que creen que actuó solo y que no se busca a ningún otro sospechoso. De momento no se anunciaron cargos penales, pero las autoridades dijeron que tomarían medidas para exigir cuentas a Soliman. El sospechoso también resultó herido y fue trasladado al hospital para recibir tratamiento, pero las autoridades no detallaron la naturaleza de sus lesiones.

Los mandos del FBI declararon de inmediato el ataque como un acto de terrorismo y el Departamento de Justicia lo denunció como un “innecesario acto de violencia, que sigue a recientes ataques contra estadounidenses judíos”.

“Este acto de terrorismo está siendo investigado como un acto de violencia ideológica, con base en la información inicial, la evidencia y las declaraciones de los testigos. Hablaremos claramente sobre estos incidentes cuando los hechos lo justifiquen”, dijo el subdirector del FBI, Dan Bongino, en una publicación en la red social X.

La guerra de Israel en Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos encabezados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel, matando a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a unas 250 más. Todavía mantienen a 58 rehenes, de los cuales se cree que alrededor de una tercera parte continúan con vida, después de que la mayoría del resto fueran liberados en acuerdos de alto el fuego.

La campaña militar de Israel se ha cobrado la vida de más de 54,000 personas en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyo conteo no distingue entre civiles y combatientes. La ofensiva ha destruido una gran extensión del territorio, desplazado a cerca del 90% de la población y dejado a los residentes dependiendo prácticamente por completo de la ayuda internacional.

El atentado se produce cuatro años después de un tiroteo en un supermercado de Boulder, a unos 40 kilómetros (25 millas) al noroeste de Denver, en el que 10 personas fueron asesinadas. El agresor fue condenado a cadena perpetua después de que un jurado rechazó su intento de evitar pasar tiempo en prisión al declararse inocente por motivos de salud mental.

La policía evacuó varias cuadras de la concurrida zona peatonal. Poco después del incidente, agentes con policías adiestrados recorrían las calles en busca de amenazas e instruían a la población a mantenerse alejada del centro comercial peatonal.

Tucker reportó desde Washington; Brittany Peterson y David Zalubowski en Boulder, Colorado; Kimberlee Kruesi en Providence, Rhode Island; Steve Karnowski en Minneapolis; Alanna Durkin Richer y Michael Biesecker en Washington y Jim Mustian en Nueva York.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.