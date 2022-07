Demanda: familia va enterrar a madre de 93 años y termina llorando a desconocida

Lo que debes saber Una familia de Nueva Jersey estaba enterrando a su madre de 93 años cuando, según alegan, que les dijeron que el cuerpo de la mujer en el ataúd no era su madre.

La familia ahora está demandando a Central Funeral Home of New Jersey y Blackley Funeral Home and Cremation Services, Inc. de Ridgefield por $50 millones.

La demanda reclama la pérdida del derecho al entierro, infligir negligencia de angustia emocional, infligir intencionalmente angustia emocional, agresión (por maltratar el cuerpo de la difunta) e incumplimiento de contrato.

NUEVA JERSEY - Una trágica confusión se produjo en el momento más inesperado e inoportuno: durante un funeral.

Nuestra cadena hermana News 4 New York se reunió con la familia que tenía una pregunta: ¿cómo pudo suceder esto?

La familia dijo que todo lo ocurrido ha sido como una pesadilla.

Fue en noviembre de 2021 cuando su ser querido, Kyung Ja Kim, de 93 años, murió en Englewood Cliffs y se planeó un funeral en Nueva York.

News 4 New York obtuvo una foto del servicio junto a la tumba. Momentos después de que se tomó la foto, el ataúd se bajó solo para volver a subir poco después. Supuestamente, fue en ese momento que la directora de la funeraria en Nueva Jersey admitió un gran error: la persona equivocada estaba en el ataúd.

La revelación solidificó lo que varios miembros de la familia pensaron a lo largo del emotivo día ya que la ceremonia fúnebre fue ataúd abierto en la iglesia. Dijeron que incluso le dijeron a la directora de la funeraria que la persona en el ataúd no se parecía en nada a su madre.

La mujer en el ataúd resultó ser 20 años más joven que Kim, según la demanda. No solo eso, sino que la mujer en el ataúd también tenía sus propios dientes, mientras que Kim usaba dentadura postiza. La demanda alega que "para aumentar la conmoción y el disgusto por el mal manejo del cuerpo del difunto", los empleados de la funeraria colocaron la dentadura debajo de la almohadilla del ataúd con el cuerpo equivocado dentro.

La familia decidió presentar una demanda por $50 millones. Dijeron que aquellos que trabajan en Central Funeral Home of New Jersey y Blackley Funeral Home and Cremation Services, Inc. no siguieron sus propias pautas para asegurarse de que los cuerpos estén debidamente identificados.

Además, la demanda alega que la funeraria nunca le dijo a la otra familia sobre la confusión.

Al final, Kim fue enterrada un día después sin el servicio religioso que la familia esperaba. "Me siento muy triste y enojada porque no pudimos cumplir su último deseo, que ella quería despedirse de nosotros en la iglesia", dijo Kummi Kim, la hija de Kyung Ja Kim, a News 4 New York.

Aunque News 4 New York trató varias veces de comunicarse con los propietarios de las funerarias, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La familia Kim también dijo que las funerarias ofrecieron reembolsar su cheque de $9,000. Aunque la familia recibió una disculpa verbal de parte de las funerarias, dicen que eso no es suficiente y por eso presentaron su demanda.

La demanda reclama la pérdida del derecho al entierro, infligir negligencia de angustia emocional, infligir intencionalmente angustia emocional, agresión (por maltratar el cuerpo de la difunta) e incumplimiento de contrato.