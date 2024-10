Increíble: funeraria habría enviado por error el cuerpo de hispana al país equivocado

NUEVA YORK -- Una familia ecuatoriana se encuentra destrozada luego de que una funeraria enviara por error el ataúd de su madre a otro país para su entierro. Ahora los 6 hijos de la mujer están demandando a la funeraria.

Carmen Maldonado murió el 18 de mayo, dos días después de cumplir 96 años. Su deseo era ser enterrada en Ecuador junto a su esposo. Su familia, que vive en Queens, se preparaba para el funeral en Ecuador cuando vieron el inimaginable error en un video de TikTok.

El TikTok mostró a una familia en Guatemala, sorprendida al encontrar el cuerpo de una mujer en el ataúd en el funeral de su hijo de 38 años.

Para su sorpresa, se trataba de Carmen Maldonado. Ambos cuerpos habían sido preparados por la misma funeraria, Rivera Funeral Home, en el sector de Corona.

“Ustedes se imaginarán el impacto que causó en toda mi familia en todos mis hermanos y en todos nuestros hijos fue un trauma que todavía no lo superamos”, dijo Carlos Minchala, hijo de la mujer.

Rosa Michala, la otra hija, fue la que vio el video en la red social.

“Miro eso y digo como es posible que va a ser que mi mamá o sea yo no creía a lo mejor es una confusión”, señaló Rosa Michala. “Me sentí devastada, no podía creer que esto pudiera ser una confusión tan grande, comencé a llorar y estaba increíblemente triste”.

La demanda a la funeraria Rivera y RG Ortiz es por 4 causas de acción que incluyen manejo negligente de los restos e imposición negligente de angustia emocional por transportar el cuerpo de la difunta a Guatemala en lugar de Ecuador.

Manuel Minchala, el hijo menor, voló a Guatemala para traer el cuerpo a casa.

“A la final, fue una persona que nos trató de ayudar”, dijo Manuel. “Yo no podía irme sin mi mami. Le juré a mi mami que de aquí no me voy sin ella.”

Cuando la familia preguntó a la funeraria sobre la confusión, afirmaron que lo negaron. Ahora, la familia está demandando a la funeraria y a la empresa propietaria.

El abogado, Phil Rizzuto, quien representa a la familia afectada, asegura tiene otros nueve casos contra la funeraria RG Ortiz

"Intentaron encubrirlo y no hay excusa para ello", dijo Phil Rizzuto, abogado de la familia Minchala. "Y si la familia no hubiera visto esto en TikTok y los hubiera confrontado, la funeraria nunca se lo habría dicho".

Ni la funeraria ni su abogado hicieron comentarios al respecto.

La familia logró traerla de regreso a Ecuador, donde fue enterrada.

“Damos gracias a Dios que nuestro Señor que tuvimos una linda madre y después de todos estos problemas ocasionados se cumplió el deseo lo que ella siempre quiso estar al lado de su esposa al lado de mi papá y es así que ahora se encuentra descansando a pesar de todos estos problemas ocasionados”, dijo Luis Cristóbal Michala, hijo afectado.