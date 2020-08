Madre y sus seis hijos son expulsados de vuelo tras disputa por mascarilla

NUEVA YORK - Un celular captó la tensión a bordo de un vuelo con destino a Newark cuando todos los pasajeros fueron obligados a salir, porque una niña de 2 años no quería usar una máscarilla.

En el video muestra a una mujer suplicando a los asistentes de vuelo en un vuelo de JetBlue el miércoles. Esa es la madre de la niña, Chaya Bruck, quien le dijo a NBC New York que la experiencia traumatizante casi dejó a su familia de siete varados.

Bruck, que vive en Flatbush, Brooklyn, dijo que volaba sola con sus hijos desde Orlando al aeropuerto del área de Nueva York cuando tuvo una discusión con el asistente de vuelo sobre la edad de su hija menor.

"Él dijo que no, que tenía que cubrirse la nariz y la boca, y yo dije que podía intentarlo, pero luego ella se la estaba quitando", dijo Bruch a NBC New York. "Unos minutos después vinieron a verme y me dijeron que tenía que recoger mis cosas y que tenía que bajarme del avión".

Bruck se negó a bajarse y muchos de sus compañeros de viaje se apresuraron a salir en su defensa, animándola a permanecer a bordo y diciéndoles a los asistentes que "por favor la dejen en paz".

Fue entonces cuando JetBlue hizo el anuncio de que todos tendrían que desembarcar. Dijeron que trabajarían para que todos volvieran al avión rápidamente, pero Bruck está descontenta por la forma en que ella y su familia fueron tratados.

"Eran horriblemente desagradables, mis hijos lloraban. Realmente traumatizante", dijo. : Les pregunté, ¿Debería atarle las manos y los pies? ¿Qué quieres que haga?' Solo querían que me bajara del avión ".

En un comunicado, JetBlue dijo que su política de cobertura facial "se actualizó más recientemente el 10 de agosto para garantizar que todos usen una cubierta facial, adultos y niños por igual, para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. Los niños mayores de 2 años deben usar cubierta facial, de conformidad con las directrices de los CDC

Bruck dijo que espera que la aerolínea cambie su política para acomodar a los niños que luchan por llevar una máscara.