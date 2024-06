EEUU dice que el Congo no le ha dado acceso a los estadounidenses detenidos tras intento golpista

DAKAR, Senegal - La embajada de Estados Unidos en la República Democrática del Congo indicó el lunes que las autoridades congoleñas no le han dado detalles ni acceso a los estadounidenses arrestados tras el intento de golpe de Estado del mes pasado.

El ejército congoleño ha difundido los nombres de tres estadounidenses acusados de participar en la sublevación liderada por una figura opositora poco conocida, Christian Malanga, el 19 de mayo. El Departamento de Estado señaló que una de sus máximas prioridades es prestar asistencia consular a ciudadanos detenidos en el extranjero, incluyendo visitas regulares para asegurar atención médica y ayuda para conseguir un abogado que hable inglés.

"Le hemos solicitado a las autoridades de la República Democrática del Congo acceso consular a cualquier ciudadano estadounidense que pudiese haber sido detenido, y hasta la fecha no lo hemos recibido", dijo el vocero de la embajada, Greg Porter, en un correo electrónico a The Associated Press.

Las autoridades congoleñas no han respondido. Se han negado a divulgar si los estadounidenses comparecerán en tribunales. Un vocero del ejército dijo que darán más detalles luego.

Malanga, que en el pasado se ha autoproclamado presidente en el exilio, transmitió el intento golpista en vivo por streaming acompañado de su hijo nacido en Utah, Marcel Malanga, cuando amenazaban al presidente Felix Tshisekedi desde el interior del palacio presidencial. Christian Malanga fue abatido al resistirse al arresto, dijo el ejército congoleño. En total, seis personas murieron y docenas fueron arrestadas.

No queda claro qué ocurrió con los estadounidenses. Un video en redes sociales muestra a Marcel Malanga ensangrentado y maniatado al ser detenido, junto con otro estadounidense, Tyler Thompson Jr., de 21 años. Su familia dijo que ambos jugaban al fútbol americano en la secundaria juntos.

Thompson viajó a África con Marcel para lo que, según creía la familia, eran unas vacaciones con todos los gastos pagados por Malanga. Otros miembros del equipo alegan que Marcel le ofreció hasta $100,000 a Thompson para "una misión de seguridad" en el Congo. La semana pasada, la familia de Thompson dijo a la AP que desconocía si él estaba vivo.

La familia de Thompson insiste en que éste no sabía de los planes de Malanga, que no tenía planificado ningún activismo político y que ni siquiera pensaba entrar en el Congo. Solamente iban a ir a Sudáfrica y a Eswatini, afirmó su madrastra, Miranda Thompson.

La madre de Marcel Malanga, Brittney Sawyer, ha dicho que su hijo es inocente y que sólo estaba siguiendo al padre.