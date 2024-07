¿Qué estados podrían incluir el aborto en la boleta electoral en 2024?

Los organizadores en Arizona y Nebraska entregaron firmas más que suficientes el miércoles para presentar a los votantes las cuestiones electorales relacionadas con el aborto en las elecciones de noviembre, si un número suficiente de ellas se consideran válidas.

Ahora elevan a cinco el número de estados donde los funcionarios electorales están validando firmas sobre medidas de aborto.

Ya están en la boleta electoral en otros cinco estados, además de un sexto estado donde una enmienda prohibiría la discriminación basada en los "resultados del embarazo".

Una campaña en un estado más está tratando de obtener suficientes firmas para el viernes para incluirlo en la boleta allí también.

La Corte Suprema de Estados Unidos eliminó el derecho nacional al aborto con un fallo de 2022, que desató un impulso nacional para que los votantes decidieran.

Desde el fallo, la mayoría de los estados controlados por los republicanos tienen nuevas restricciones al aborto en vigor, incluidos 14 que lo prohíben en todas las etapas del embarazo. La mayoría de los estados liderados por demócratas tienen leyes u órdenes ejecutivas para proteger el acceso.

Los votantes de los siete estados que han tenido preguntas sobre el aborto ante los votantes desde 2022 (California, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana, Ohio y Vermont) se han puesto del lado de los partidarios del derecho al aborto.

¿QUÉ HAY EN LAS PAPELETAS DE 2024?

COLORADO

El principal funcionario electoral de Colorado confirmó en mayo que una medida para consagrar la protección del aborto en la constitución estatal, incluidos los requisitos de que Medicaid y las aseguradoras de salud privadas la cubran, fue votada en las elecciones de otoño.

Los partidarios dijeron que reunieron más de 225,000 firmas, casi el doble del requisito de más de 124.000 firmas.

Enmendar la constitución estatal requiere el apoyo del 55% de los votantes.

Quienes respaldan una medida en conflicto (una ley para prohibir el aborto) no entregaron firmas y la medida no se presentará ante los votantes.

El aborto es legal en todas las etapas del embarazo en Colorado.

FLORIDA

La Corte Suprema del estado dictaminó en abril que una medida electoral para legalizar el aborto hasta que sea viable podría incluirse en la boleta a pesar de un desafío legal por parte de la Fiscal General del estado Ashley Moody, quien argumentó que existen diferentes puntos de vista sobre el significado de “viabilidad” y que algunas cuestiones clave. Los términos de la medida propuesta no están definidos adecuadamente.

Los defensores recogieron casi un millón de firmas para poner en la boleta electoral una enmienda constitucional estatal para legalizar el aborto hasta su viabilidad, superando las casi 892,000 requeridas.

El sesenta por ciento de los votantes tendría que estar de acuerdo para que entre en vigor.

Actualmente, el aborto es ilegal en Florida después de las primeras seis semanas de embarazo según una ley que entró en vigor el 1 de mayo.

MARYLAND

Este año también se pedirá a los votantes de Maryland que consagren el derecho al aborto en la constitución del estado. El estado ya protege el derecho al aborto bajo la ley estatal y los demócratas superan en número a los republicanos 2-1. El aborto está permitido en Maryland hasta que sea viable.

NEVADA

La oficina del Secretario de Estado de Nevada anunció en junio que una pregunta electoral para consagrar el derecho al aborto en la constitución estatal cumplía todos los requisitos para aparecer ante los votantes en noviembre.

Según la enmienda, se consagraría el acceso al aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo, o más tarde para proteger la salud de la persona embarazada. Ese acceso ya está garantizado por una ley de 1990.

Para cambiar la constitución, los votantes tendrían que aprobarla tanto en 2024 como en 2026.

DAKOTA DEL SUR

Los votantes de Dakota del Sur decidirán este otoño sobre una medida que prohibiría cualquier restricción al aborto en el primer trimestre del embarazo. Permitiría al estado en el segundo trimestre “regular la decisión de abortar de la mujer embarazada y su realización sólo en formas que estén razonablemente relacionadas con la salud física de la mujer embarazada”. Se permitiría una prohibición del aborto en el tercer trimestre, siempre que incluyera excepciones por la vida y la salud de la mujer.

El principal funcionario electoral del estado anunció el 16 de mayo que alrededor del 85% de las más de 55.000 firmas presentadas en apoyo de la iniciativa electoral son válidas, superando las 35,017 firmas requeridas.

Los opositores han presentado demandas para intentar sacar la iniciativa de las urnas.

Los demócratas dicen que la decisión de la Corte Suprema, liderada por los conservadores, en 2022 de eliminar el derecho federal al aborto significa que el acceso a la anticoncepción y la FIV también están en riesgo.

¿QUÉ HAY EN LA BOLETA ELECTORAL DE NUEVA YORK?

ARIZONA

Los partidarios del derecho al aborto presentaron más de 823,000 firmas el miércoles para presentar una medida de acceso al aborto ante los votantes en noviembre. Eso es más del doble de lo necesario.

Sin embargo, los funcionarios electorales aún necesitan verificar las firmas.

Según la medida, el Estado no podría prohibir el aborto hasta que el feto sea viable, y se permitirían abortos posteriores para proteger la salud física o mental de la mujer.

Actualmente, el aborto es legal durante las primeras 15 semanas de embarazo en Arizona. Un fallo de la Corte Suprema de Arizona en abril dijo que pronto podría comenzar la aplicación de una prohibición casi total que ya estaba en los libros. Desde entonces, el gobernador firmó un proyecto de ley que deroga esa ley. Sin embargo, todavía se espera que esté vigente por un tiempo.

ARKANSAS

Los defensores de una enmienda para permitir el aborto en muchos casos deben reunir cerca de 91,000 firmas antes del viernes para que se incluya en la boleta electoral del 5 de noviembre.

Dijeron el miércoles que les faltaban alrededor de 5,800 personas para cumplir con el requisito y faltaban dos días para circular las peticiones.

La medida prohibiría las leyes que prohíben el aborto en las primeras 20 semanas de gestación y permitiría el aborto más adelante en el embarazo en casos de violación, incesto, amenazas a la salud o la vida de la mujer, o si fuera poco probable que el feto sobreviva al nacimiento. Debido a que permite prohibir el aborto a las 20 semanas de embarazo, la propuesta no cuenta con el apoyo de Planned Parenthood Great Plains, que incluye Arkansas. Actualmente, el Estado prohíbe el aborto en todas las etapas del embarazo, con escasas excepciones.

MISSOURI

Los defensores del derecho al aborto en Missouri entregaron más de 380,000 firmas (más del doble de las 171,000 requeridas) para una medida que pedía a los votantes que aprobaran una enmienda constitucional para garantizar el aborto hasta su viabilidad. Los funcionarios electorales locales tienen hasta el 30 de julio para verificar las firmas, luego le corresponde al secretario de Estado declarar si fueron suficientes.

Un grupo de republicanos moderados ha abandonado este año los esfuerzos por una enmienda alternativa que habría permitido el aborto hasta las 12 semanas, con excepciones limitadas después de eso.

Actualmente, el aborto está prohibido en Missouri en todas las etapas del embarazo, con excepciones limitadas.

MONTANA

Abortion rights proponents in Montana have proposed a constitutional amendment that would bar the government from denying the right to abortion before viability or when it’s necessary to protect the life or health of the pregnant person.

After a legal battle over the ballot language, the Montana Supreme Court in April wrote its version of the language that would appear on the ballot if enough valid signatures are certified. Sponsors were required to submit about 60,000 by June 21. They turned in nearly twice that many — about 117,000. Counties have until July 19 to verify them, and the secretary of state would have until Aug. 22 to determine whether it goes on the ballot.

Abortion is legal until viability in Montana under a 1999 Montana Supreme Court opinion.

NEBRASKA

Las medidas contra el aborto podrían estar ante los votantes en noviembre después de que los partidarios de cada una dijeran el miércoles que entregaron muchas más firmas que las 123,000 necesarias para el acceso a las boletas.

Uno, como los que figuran en las papeletas de otros estados, consagraría el derecho al aborto en la constitución estatal hasta que sea viable. Los partidarios de eso dijeron que presentaron más de 207,000 firmas.

La otra incluiría en la Constitución la ley actual, que prohíbe los abortos después de las primeras 12 semanas de embarazo, con algunas excepciones. Sus partidarios dijeron que presentaron más de 205,000 firmas.

Los organizadores de un tercer esfuerzo no presentaron peticiones: habría definido a los embriones como personas, prohibiendo así el aborto en todas las etapas del embarazo.

¿DÓNDE NO LOGRARON GANAR FUERZA LOS ESFUERZOS ELECTORALES?

Algunos esfuerzos que buscaban restringir o prohibir el aborto tampoco lograron llegar a las urnas. En Wisconsin, la Cámara aprobó una medida que pedía a los votantes prohibir el aborto después de 14 semanas, pero la sesión legislativa terminó sin una votación del Senado estatal.

Asimismo, los legisladores de Iowa terminaron su sesión sin aprobar una medida que pedía a los votantes que determinaran que no existe un derecho constitucional al aborto. Los legisladores de Pensilvania ya habían propuesto una enmienda similar, pero no se espera que se agregue a la boleta este año.

Una medida de Luisiana para consagrar el derecho al aborto en la constitución estatal murió en el comité, una en Maine efectivamente murió cuando no logró recibir la aprobación de dos tercios de la Cámara y una medida de Minnesota tampoco fue aprobada por los legisladores.