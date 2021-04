LOS ÁNGELES, California - La esposa del hombre que supuestamente cometió un tiroteo en un edificio de oficinas del sur de California a principios de esta semana que dejó a cuatro personas muertas, incluyendo a un niño de 9 años, dijo el que no podía entender por qué su esposo atacó a las personas que la habían tratado como familia durante más de una década.

La policía dice que el sospechoso, Aminadab Gaxiola González, había elegido a la empresa de compraventa de casas móviles, Unified Homes, y tenía relaciones personales y por negocios con las víctimas. Su esposa, Aleyda Mendoza, había trabajado en el negocio del Condado de Orange durante más de 10 años como asistente de corredora de bolsa.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Mendoza dijo a The Associated Press que ella y Gaxiola han estado separados por dos años y "nunca me dijo nada sobre dónde se estaba quedando o qué estaba haciendo".

"No puedo entender qué pasó por su cabeza para tomar una decisión tan aterradora", escribió Mendoza. "Dejó atrás un mar de dolor y dolor para tantas familias que no pueden encontrar consuelo".

"Mi corazón está destrozado, todavía no puedo aceptar que esto haya sucedido", ella escribió. "Sigo cerrando los ojos y rezando a Dios, todo esto es solo un mal sueño y me despertaré pronto".

Gaxiola González, de 44 años, fue acusado de cuatro cargos de asesinato y tres cargos de intento de asesinato por disparar contra dos oficiales que no fueron alcanzados y por herir gravemente a la madre del niño, dijeron las autoridades. Su lectura de cargos está programada para el lunes.

El tiroteo en la ciudad de Orange, al sureste de Los Ángeles, fue el tercer tiroteo masivo del país en poco más de dos semanas. Los otros tiroteos, en Colorado y Georgia, dejaron 18 muertos.

Las autoridades identificaron a las personas muertas en el ataque de California como Luis Tovar, de 50 años, propietario de Unified Homes; Leticia Solis Guzman, 58; y Jenevieve Raygoza, de 28 años, y su hermano, Matthew Farias, de 9.

Tres de ellas de una misma familia.

Mendoza dijo que los dueños y trabajadores de Unified Homes siempre la apoyaron a ella y a sus hijos.

“Unified Homes fue mi hogar durante más de 10 años y fueron mi familia. Aprendí todo lo que sé allí y ellos dieron forma a lo que soy hoy", dijo a AP.

Por lo general, Matthew estaba en la guardería después de la escuela, pero el miércoles por la tarde estaba con su madre, Blanca Tamayo, que trabajaba en Unified Homes. Ella fue la única persona baleada que sobrevivió. Cuando llegó la policía, Tamayo tenía abrazado a su hijo muerto.

Tovar tenía una relación anterior con Tamayo y eran los padres de Raygoza.

Mendoza dijo que ella y sus hijos ahora temen por sus vidas porque han recibido llamadas amenazadoras desde el tiroteo.