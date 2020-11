Persiguen y matan a rapero en autopista a plena luz del día

TEXAS - La policía de Dallas busca a un hombre que mató a balazos al rapero ''Mo3'' un crimen que ocurrió en la autopista I-35 después del mediodía de este miércoles.

Melvin A. Noble, de 28 años, también conocido como el rapero ''Mo3'', conducía hacia el norte por la I-35E cerca de Clarendon Drive cuando se le acercó un hombre en un vehículo de color oscuro.

Por razones aún no aclaradas en la investigación, Noble se detuvo en la autopista y el hombre del otro vehículo salió de su automóvil con una pistola y comenzó a caminar hacia el automóvil de Noble.

Noble luego salió de su automóvil y comenzó a correr hacia el sur de la vía, según la policía.

El hombre armado persiguió a Noble y le disparó varias veces, impactándolo al menos una vez, dijo la policía. Noble fue llevado a un hospital cercano donde fue declarado muerto.

"Uno piensa en la ubicación y en todas las personas que podrían estar de pie, o en las otras personas inocentes que podrían haber resultado gravemente heridas. No conozco una palabra mejor para describirlo que no sea descarado. Quiero decir, a plena luz del día. Varios autos alrededor. No les importa quién más pueda resultar herido. Disparos que pudieron desviarse", dijo el sargento portavoz del Departamento de Policía de Dallas, Warren Mitchell.

Una segunda persona en un automóvil cercano también resultó herida, pero sus heridas no se consideran potencialmente mortales.