¿Puede Trump acabar con el horario de verano? Esto es lo que debes saber

Se acerca la fecha: dentro de poco los estadounidenses tendrán que ajustar su reloj al horario de verano, querido por muchos pero odiado por otros.

Los residentes de la mayoría de los estados -exceptuando Arizona y Hawaii-- deberán cambiar sus horarios y ajustarse a nuevas rutinas a partir del próximo 9 de marzo del 2025, cuando se adelante una hora el reloj.

Pero, ¿será este el último año en que tengamos que adelantar o retrasar nuestros relojes? ¿Cuál es la posición del gobierno de Trump sobre el cambio de horario?

Qué ha dicho Trump sobre este tema

Para sorpresa de muchos, Trump está a favor de eliminar el horario de verano de manera permanente en Estados Unidos al considerarlo "inconveniente y muy costoso" para el país.

"El Partido Republicano hará todo lo posible para eliminar el horario de verano, que tiene un electorado pequeño pero fuerte, ¡pero no debería!", posteó en su cuenta de TruthSocial en diciembre de 2024, cuando era presidente electo.

Y esta es la misma posición de dos de sus aliados claves en el gobierno, el multimillonario Elon Musk y Vivek Ramaswamy, quienes dirigen el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental del gobierno de Trump.

"¡Parece que la gente quiere acabar con los molestos cambios de horario!", escribió Musk en su red social X. Y en este mismo mensaje, Ramaswamy le respondió: "Es ineficiente y fácil de cambiar".

Si se promulga la medida, los estadounidenses ya no tendrían que cambiar sus relojes dos veces al año. Esto es lo que debes saber.

¿Qué debe pasar para que se adopte este horario?

Cualquier modificación del horario en el país deberá contar con la aprobación en el Congreso.

Y fue precisamente en el Senado en donde se discutió en 2022 un proyecto de ley pero con el propósito contrario: hacer permanente el horario de verano.

La iniciativa, que en ese momento contó con el respaldo del entonces senador Marco Rubio, quien ahora se desempeña como Secretario de Estado del nuevo gobierno, terminó estancada en la Cámara de Representantes y no terminó su trámite en el Congreso.

Por ahora es incierto si el gobierno de Trump impulsará algún tipo de proyecto de ley para poner fin al "inconveniente y costoso" horario de verano.

¿Qué es el horario de verano?

El horario de verano es un cambio de reloj que normalmente comienza en primavera y termina en otoño, en lo que a menudo se denomina "avanzar" y "retroceder."

Según las condiciones de la Ley de Política Energética de 2005, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre.

En esos días, los relojes se adelantan o se retrasan una hora.

El horario de verano no se convirtió en estándar en Estados Unidos hasta la aprobación de la Ley de Hora Uniforme de 1966, que impuso la hora estándar en todo el país dentro de las zonas horarias establecidas. Declaró que los relojes avanzarían una hora a las 2 a.m. del último domingo de abril y retrocederían una hora a las 2 a.m. del último domingo de octubre.

Los estados aún podrían eximirse del horario de verano, siempre que todo el estado lo hiciera. En la década de 1970, debido al embargo de petróleo de 1973, el Congreso promulgó un período de prueba del horario de verano durante todo el año, desde enero de 1974 hasta abril de 1975, para conservar energía.