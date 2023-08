Fallece a los 99 años Bob Barker, el icónico presentador de “The Price is Right” y de Miss Universo

El legendario presentador Bob Barker, quien condujo el popular programa "The Price is Right" por más de tres décadas, falleció este sábado a los 99 años.

Barker, quien nació en un pequeño pueblo en el estado de Washington, presentó "The Price is Right" durante 35 años antes de retirarse en 2007.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Desde su estreno en CBS en 1972, Barker grabó 6,482 episodios del programa en los que los concursantes competían adivinando los precios de los productos para ganar dinero y ostentosos premios.

Barker habría cumplido 100 años en diciembre de este año. Su manager anunció la noticia este sábado con el siguiente mensaje: "Con profunda tristeza anunciamos que el mejor MC (maestro de ceremonias) del mundo que jamás haya existido, Bob Barker, nos ha dejado", dijo Riger Neal.

Barker ganó 19 premios Daytime Emmy, así como el premio Lifetime Achievement Emmy Award for Daytime Television. Su retiro de “The Price is Right” se produjo luego de cumplir 50 años en televisión.

También fue anfitrión de los concursos de Miss Universo y Miss Estados Unidos de 1967 a 1987 antes de alejarse de la organización debido a su negativa a que dejaran de regalar pieles como premios.

Barker también era un ávido activista por los derechos de los animales, y recordaba a la gente que esterilizaran o castraran a sus mascotas al final de cada episodio de “The Price is Right”.

"The Price is RIght" es el programa de concursos de mayor duración en la historia de la televisión de Estados Unidos.