En corte: E. Jean Carroll afirma que Trump destrozó su reputación tras acusarlo de abuso sexual

NUEVA YORK -- Ante la mirada de Donald Trump, la escritora E. Jean Carroll testificó el miércoles que el expresidente destrozó su reputación y continúa inspirando veneno contra ella por parte de extraños porque afirmó que él abusó sexualmente de ella hace décadas.

Carroll, de 80 años, fue la primer testigo en un juicio en un tribunal federal de Manhattan que determinara los daños, si los hubo, que Trump le debe por los comentarios que hizo mientras era presidente, mientras negaba con vehemencia haberla atacado o conocerla.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Un jurado ya determinó el año pasado que Trump abusó sexualmente de ella y la difamó en octubre de 2022.

Durante el testimonio de Carroll, Trump hizo una mueca, sacudió la cabeza y se volvió animadamente para hablar con su abogada, quien lanzó múltiples objeciones para evitar que el jurado escuchara detalles de sus acusaciones de agresión sexual.

“He pagado lo más caro que es posible”, dijo, refiriéndose al daño que, según dijo, había causado todo.

Subió al estrado después de que se produjera un encuentro hostil entre la abogada de Trump, Alina Habba, y el juez Lewis A. Kaplan por la negativa del juez a aplazar el juicio el jueves para que Trump pudiera asistir al funeral de su suegra.

Habba calificó el fallo del juez como “increíblemente perjudicial” y el juez poco después la interrumpió, diciendo que “no escucharía más argumentos al respecto”.

Habba le dijo al juez: "No me hablarán de esa manera, señoría". Cuando volvió a mencionar el funeral, el juez respondió: “Está negado. Siéntate. Traiga al jurado”.

El testimonio de Carroll se produjo menos de un año después de que ella estuviera en la misma silla convenciendo a un jurado con la esperanza de que Trump pudiera rendir cuentas de una manera que le impediría realizar frecuentes ataques verbales contra ella mientras hace campaña para la presidencia. Es el favorito en la lista republicana y ganó las asambleas electorales de Iowa el lunes.

“Estoy aquí porque Donald Trump me agredió y cuando escribí sobre eso, dijo que nunca sucedió. Mintió y destrozó mi reputación”, dijo.

Carroll dijo que las mentiras públicas de Trump sobre ella comenzaron en junio de 2019 y han continuado sin interrupción.

“Mintió el mes pasado. Mintió el domingo. Mintió ayer. Y estoy aquí para recuperar mi reputación”, dijo Carroll.

Dijo que abrió un sitio web de redes sociales el martes y vio una publicación que decía: "Hola señora, eres un fraude".

Carroll testificó que una vez fue una respetada columnista de consejos. “Ahora soy conocido como la mentirosa, el fraude y la loca”.

Debido a que el primer jurado determinó que Trump abusó sexualmente de Carroll en la década de 1990 y luego la difamó en 2022, el nuevo juicio solo se refiere a cuánto más (si acaso) se le ordenará pagarle por otros comentarios que hizo en 2019 mientras era presidente.

Trump, que compagina las comparecencias ante los tribunales con las paradas de campaña, participó en la selección del jurado el martes. Antes de que comenzaran los discursos de apertura, partió para un mitin en New Hampshire.

El exmandatario declaró en las redes sociales el martes que el caso no era más que “mentiras inventadas y travesuras políticas” que le habían valido dinero y fama a su acusadora.

“Soy el único herido por este intento de EXTORSIÓN”, se lee en una publicación en su plataforma Truth Social.

Carroll, columnista de consejos y escritora de revistas, ha dicho que Trump la lastimó profundamente. Primero, afirma, él la forzó en un camerino después de un encuentro casual en unos grandes almacenes de lujo en 1996. Luego impugnó públicamente su honestidad, sus motivos e incluso su cordura después de que ella contó la historia públicamente en unas memorias de 2019.

Carroll ha sostenido que perdió millones de lectores y su publicación de larga data en la revista Elle, donde su columna de consejos "Pregúntale a E. Jean" estuvo publicada durante más de un cuarto de siglo, debido a sus acusaciones y la reacción de Trump ante ellas. Elle ha dicho que su contrato no fue renovado por razones no relacionadas.

Trump afirma que nunca pasó nada entre él y Carroll y que nunca la conoció. Dice que una foto de una fiesta de 1987 de ellos y sus entonces cónyuges “no cuenta” porque fue un saludo momentáneo.

Trump no asistió al juicio anterior del caso en mayo pasado, cuando un jurado determinó que había abusado sexualmente y difamado a Carroll y le otorgó $5 millones en daños y perjuicios. El jurado dijo, sin embargo, que Carroll no había probado su afirmación de que Trump la violó.

Carroll ahora pide $10 millones en daños compensatorios y millones más en daños punitivos.

Por lo general, The Associated Press no nombra a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que lo denuncien públicamente, como lo ha hecho Carroll.