Trump regresa a corte en Nueva York: de qué se le acusa y a qué sanción se enfrenta

NUEVA YORK — Donald Trump regresará a la corte el martes para su juicio por fraude civil en Nueva York, en donde dará una declaración por separado, pero un enfrentamiento cara a cara con el exabogado y reparador Michael Cohen tendrá que esperar.

Cohen, un testigo clave en el caso estatal contra el expresidente, pospuso su testimonio, diciendo que necesitaba atender un problema de salud.

“No me voy a retirar. No estoy nervioso por testificar. No me pagan. Tengo un problema médico que necesito atender. Es tan simple como eso”, dijo Cohen la semana pasada en X, antes conocido como Twitter. El juez Arthur Engoron dijo el lunes que lo más pronto que Cohen puede testificar es el 23 de octubre.

La ausencia de Cohen está alterando el calendario del juicio en su tercera semana, obligando a la oficina de la fiscal general de Nueva York a llamar a otros testigos antes de lo previsto. También está privando a los procedimientos, que han estado llenos de hojas de cálculo y conversaciones contables, del drama de una confrontación Cohen-Trump, al menos por ahora.

Trump, que está haciendo campaña para la nominación presidencial republicana de 2024, asistió a los primeros tres días del juicio, del 2 al 4 de octubre. Se espera que el juicio dure hasta diciembre, pero hasta ahora han sucedido muchas cosas.

LA DEMANDA: ¿DE QUÉ SE TRATA EL JUICIO?

El juicio surge de una demanda que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó en 2022 alegando que Trump y los altos ejecutivos de su empresa familiar, la Organización Trump, conspiraron para aumentar su patrimonio neto en miles de millones de dólares con los estados financieros proporcionados a bancos, aseguradoras y otros para hacer negocios y obtener préstamos.

Entre las acusaciones: Trump afirmó que su ático en la Trump Tower era casi tres veces su tamaño real y valía 327 millones de dólares, más de lo que se había vendido por cualquier otro apartamento. También valoró su propiedad de Mar-a-Lago en $739 millones basándose en la idea de que la propiedad podría desarrollarse para uso residencial, lo cual está prohibido por los términos de la escritura.

En un expediente judicial previo al juicio, la oficina de James estimó que Trump exageró su riqueza en hasta 3,600 millones de dólares.

LOS DEMANDADOS: ¿QUIÉN ESTÁ EN JUICIO?

James está demandando a Trump, a su empresa, a altos ejecutivos (incluidos sus hijos Eric y Donald Trump Jr.) y a las entidades corporativas a través de las cuales Trump posee propiedades como el complejo de golf Doral cerca de Miami, Florida, un hotel y un rascacielos de condominios en Chicago, un Edificio de oficinas de Wall Street y una propiedad de 212 acres al norte de la Ciudad de Nueva York.

Los antiguos ejecutivos de la Organización Trump, Allen Weisselberg y Jeffrey McConney, también están acusados. Weisselberg, exdirector financiero de la empresa, y McConney, excontralor, participaron en la preparación de los estados financieros anuales en cuestión en el caso.

La hija de Trump, Ivanka, fue nombrada inicialmente como acusada, pero un tribunal de apelaciones la desestimó en junio después de determinar que las acusaciones en su contra estaban fuera del plazo de prescripción.

EL EXPRESIDENTE: ¿QUÉ DICE TRUMP?

Trump niega haber actuado mal. Ha argumentado que una exención de responsabilidad en sus estados financieros lo absuelve de cualquier culpabilidad y que algunos de sus activos valen mucho más de lo que figura en los documentos.

En comentarios ante las cámaras de televisión fuera de la sala del tribunal el primer día del juicio, Trump calificó el caso de “farsa”, “estafa” y “una continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos”.

"Lo que tenemos aquí es un intento de perjudicarme en unas elecciones", dijo, y añadió: "No creo que la gente de este país vaya a tolerarlo".

Durante su viaje anterior a la corte, Trump irritó al juez al difamar a su asistente legal en una publicación en las redes sociales. Engoron impuso una orden de silencio limitada, advirtiendo a los participantes en el caso que no difamaran a los miembros de su personal. También ordenó a Trump que borrara la publicación.

LA LEY: ¿CÓMO SURGIÓ ESTE CASO?

James, una demócrata, está demandando a Trump en virtud de un estatuto de Nueva York conocido como Ley Ejecutiva 63(12). La ley, aprobada en 1956, otorga al fiscal general del estado amplios poderes para investigar acusaciones de fraude persistente e ilegalidad en transacciones comerciales.

Las posibles sanciones incluyen revocar las licencias comerciales de una empresa y obligarla a devolver ganancias obtenidas ilícitamente.

James comenzó su investigación después de que Cohen, quien fue a prisión por evasión fiscal y orquestación de pagos secretos para encubrir historias de relaciones extramatrimoniales que Trump negó, dijo al Congreso que su exjefe tenía un historial de tergiversación del valor de los activos.

En el pasado, la ley se ha utilizado contra prestamistas abusivos, operadores negligentes de hogares de ancianos y otros.

LOS TESTIGOS: ¿QUIÉN HA DECLARADO?

Los abogados estatales han llamado a ocho testigos hasta el momento, incluidos miembros de la Organización Trump, Weisselberg, McConney, el vicepresidente adjunto Patrick Birney y el jefe de la división hotelera, Mark Hawthorn.

También llamaron a los contadores Donald Bender y Camron Harris, cuyas firmas contrató Trump para preparar sus estados financieros. Los abogados de Trump han intentado culpar a esas firmas por cualquier problema. Un funcionario retirado del Deutsche Bank testificó que los estados financieros fueron clave para que Trump obtuviera cientos de millones de dólares en préstamos.

Weisselberg reconoció que la información contenida en los estados financieros de Trump no siempre era precisa, como la valoración de su ático basándose en el tamaño incorrecto. También tuvo dificultades para responder muchas preguntas y dijo “no recuerdo” o “no recuerdo” más de 100 veces.

McConney detalló varios métodos que los ejecutivos de Trump utilizaron para aumentar el valor de las propiedades de Trump, incluido un caso en el que añadió 20 millones de dólares al valor del ático, en parte debido a la celebridad de Trump.

Se espera que Trump testifique en unas semanas.

EL JUEZ: ¿QUIÉN DECIDIRÁ EL JUICIO?

El juicio civil de Trump no tiene jurado. En cambio, Engoron preside lo que se conoce como un juicio sin jurado. Emitirá un fallo una vez finalizado el juicio.

Engoron, de 74 años, se unió al tribunal en 2003. Como demócrata, anteriormente estuvo involucrado en la resolución de disputas que surgieron de la investigación de James sobre Trump. En ese cargo, obligó a Trump a rendir declaración y, el año pasado, lo acusó de desacato al tribunal y lo multó con $110,000 por tardar en responder a una citación.

Como explicó el juez cuando comenzó el juicio, él decidirá el caso porque ninguna de las partes buscó un jurado y la ley estatal no permite jurados para este tipo de demanda.

James quiere que a los acusados de Trump se les prohíba hacer negocios en Nueva York. También busca la devolución de $250 millones en lo que alega fueron ganancias obtenidas ilícitamente.

SENTENCIA PREVIA AL JUICIO: ¿ALGO DE ESTO YA NO SE DECIDIO?

En una decisión del mes pasado, Engoron resolvió el reclamo principal de la demanda, dictaminando que Trump cometió años de fraude al inflar el valor de los activos en sus estados financieros.

Entre otras cosas, el juez reprendió a Trump por mentir sobre el tamaño de su ático en la Trump Tower, escribiendo: “Una discrepancia de este orden de magnitud, por parte de un promotor inmobiliario que evalúa su propio espacio habitable durante décadas, solo puede considerarse fraude".

Engoron ordenó que un síndico designado por el tribunal tomara el control de algunas empresas de Trump, poniendo en duda la futura supervisión de la Torre Trump y otras propiedades importantes. Desde entonces, un tribunal de apelaciones bloqueó la aplicación de ese aspecto del fallo, al menos por ahora.

El juicio se refiere a seis reclamaciones restantes de la demanda, incluidas acusaciones de conspiración, fraude de seguros y falsificación de registros comerciales.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO: ¿ES ESTE UN CASO PENAL?

No. Trump tiene cuatro casos penales pendientes. Este no es uno de ellos.

Los fiscales de Manhattan habían considerado la posibilidad de presentar cargos penales por las acusaciones de la demanda de James, pero se negaron a hacerlo.

En cambio, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan acusó a Trump en marzo de falsificar registros comerciales relacionados con el dinero pagado en su nombre para mantener su silencio.

Las acusaciones en Georgia y Washington, D.C. alegan que Trump conspiró para revertir su derrota electoral de 2020. En Florida, se le acusa de acaparar y esconder documentos clasificados en Mar-a-Lago.