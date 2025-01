Deportaciones y medidas ejecutivas dominan la primera semana de Trump

El presidente electo Donald Trump dijo que planea firmar una cantidad “récord” de decretos ejecutivos cuando asuma el cargo, y que las deportaciones masivas y un viaje a Los Ángeles para visitar los daños causados ​​por los incendios forestales estarán en la agenda de su primera semana en el cargo.

Trump habló sobre su toma de posesión y los planes iniciales de su administración en una entrevista telefónica de amplio alcance con la moderadora de “Meet the Press” de NBC News, Kristen Welker, el sábado, apenas dos días antes de que se convierta en presidente.

Trump dijo que el tema de su discurso inaugural será “la unidad y la fuerza, y también la palabra ‘justicia’”.

“Porque hay que tratar a la gente de manera justa. No se puede decir simplemente: ‘Oh, todo va a ser maravilloso’. Ya sabes, pasamos por un infierno durante cuatro años con esta gente. Y, por lo tanto, hay que hacer algo al respecto… No se puede permitir que eso suceda, y no deberíamos permitir que eso suceda”.

El viernes, Trump decidió trasladar su ceremonia de investidura al interior del Capitolio de Estados Unidos debido a un pronóstico de clima peligrosamente frío. Será la primera vez que la investidura se lleve a cabo en un espacio cerrado desde 1985.

A continuación, más información de la entrevista de Trump con NBC News:

CEREMONIA DE INVESTIDURA

Trump dijo que se siente "genial" por la decisión de no realizar la ceremonia de investidura al aire libre, con una temperatura máxima de aproximadamente 20 grados y fuertes vientos en el pronóstico del tiempo.

"Creo que tomamos la decisión correcta", dijo. "El clima realmente se veía mal en términos de frío, y creo que habría sido peligroso para mucha gente, las multitudes y todo lo demás. Así que creo que tomamos la decisión correcta. Ahora estaremos muy cómodos".

Trump anunció el viernes en las redes sociales que sus partidarios podrán ver la ceremonia de investidura dentro del Capitol One Arena, que también es donde realizará un mitin el domingo por la tarde.

Trump también le dijo a NBC News que su desfile "va a ser hermoso, en realidad".

“Será un desfile en un espacio cerrado, más o menos cerrado, y será hermoso”, agregó.

Durante la entrevista telefónica, entró el hijo menor de Trump, Barron. Trump elogió a su hijo, diciendo que fue fundamental en su difusión en línea.

“Fue muy bueno”, dijo Trump, añadiendo que su hijo le había presentado a personas de las que nunca había oído hablar antes. “Es la nueva ola. Y fue de gran ayuda”.

DEPORTACIONES MASIVAS

Trump reiteró que las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados serían una prioridad para él. No dio una fecha exacta ni la ciudad en la que comenzarán, pero dijo que comenzarían pronto.

“Comenzarán muy temprano, muy rápido”, dijo, y agregó: “No puedo decir en qué ciudades porque las cosas están evolucionando. Y no creo que queramos decir en qué ciudad. Lo verán de primera mano”.

“Tenemos que sacar a los criminales de nuestro país. Y creo que estarán de acuerdo con eso. No sé cómo alguien podría no estar de acuerdo”.

Trump dijo que aún no ha determinado cuántas medidas ejecutivas firmará después de asumir el cargo, pero que cree que será una cifra “récord”.

Cuando se le preguntó si serían “más de 100”, Trump respondió: “Bueno, al menos en esa categoría”.

“Tenemos una cantidad récord de documentos que firmaré justo después de este discurso [de inauguración]”, agregó.

LA PROHIBICIÓN DE TIKTOK

La prohibición de la popular aplicación de video entrará en vigencia el domingo después de que la Corte Suprema confirmó una ley bipartidista que prohíbe TikTok en los Estados Unidos a menos que su empresa matriz con sede en Beijing, ByteDance, la venda a un comprador que no se encuentre en China.

El gobierno del presidente Joe Biden ha señalado que no haría cumplir la prohibición y dejaría la implementación a Trump, quien asumirá el cargo al día siguiente.

Trump le dijo a NBC News que estaba considerando una extensión de 90 días.

“Creo que esa sería, sin duda, una opción que analizaremos”, dijo. “La extensión de 90 días es algo que probablemente se hará, porque es apropiado. Ya sabes, es apropiado. Tenemos que analizarlo con cuidado. Es una situación muy importante”.

“Si decido hacerlo, probablemente lo anunciaré el lunes”, agregó.

VISITA A LOS ÁNGELES

Trump dijo que probablemente visitará Los Ángeles la próxima semana para abordar los daños causados ​​por los incendios forestales.

Dijo que su equipo lo analizará desde diferentes “puntos de vista”, y agregó: “Vamos a exigir que se libere el agua del norte hacia las partes bajas de California”.

Trump dijo que “probablemente” irá allí “al final de la semana”.

“Iba a ir, de hecho ayer, pero pensé que sería mejor si fuera como presidente. Es un poco más apropiado, sospecho”, agregó.

Dijo que aún no ha hablado con el gobernador de California, Gavin Newsom. Los dos hombres se han enfrentado desde que comenzaron los incendios forestales, con Trump culpando de los incendios al potencial candidato presidencial de 2028 y Newsom atacando a Trump por difundir información errónea.

ACUERDO DE CESE AL FUEGO EN GAZA

El sábado por la mañana, el gobierno israelí aprobó un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes. Treinta y tres rehenes israelíes retenidos en Gaza serán liberados a cambio de 1.904 prisioneros y detenidos palestinos.

Cuando NBC News le preguntó qué tan seguro estaba de que los rehenes serían liberados, Trump respondió: “Bueno, lo veremos muy pronto, y será mejor que se mantenga”.

También dijo que le dijo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “Simplemente sigan haciendo lo que tienen que hacer. Tienen que tener… esto tiene que terminar. Queremos que termine, pero sigan haciendo lo que se tiene que hacer”.

Trump dijo que se reunirá con Netanyahu “bastante pronto”, pero no dio más detalles al respecto.

Trump también habló sobre cómo su administración se asegurará de que se mantenga el alto el fuego, diciendo que será mediante un “buen gobierno”.

“Respeto. Estados Unidos tiene que ser respetado nuevamente, y tiene que ser respetado rápido. Pero respeto es la palabra principal que uso”, dijo. “Si nos respetan, se mantendrá. Si no nos respetan, se desatará el infierno”.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.