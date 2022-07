Demócratas buscan blindar el matrimonio igualitario y la anticoncepción, por temor a la Corte

WASHINGTON — La Cámara de Representantes planea votar esta semana para proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo y la anticoncepción legal en todo el país, por temor a que la Corte Suprema pueda rescindir esos derechos después de que el mes pasado anuló el del aborto, aunque era constitucional.

La Cámara controlada por los demócratas votará el martes sobre la Ley de Respeto al Matrimonio, que establecería protecciones legales para el matrimonio igualitario en todo el país, según la oficina del líder de la mayoría, Steny Hoyer. La Cámara está lista para votar más adelante en la semana sobre la Ley del Derecho a la Anticoncepción, un proyecto de ley que protegería el acceso al control de la natalidad.

Los líderes demócratas dijeron que planean llevar esos proyectos de ley a votación después de que el juez Clarence Thomas, que participó en el fallo para revocar Roe vs. Wade, dijo que la Corte Suprema recientemente conservadora debería rescindir Obergefell vs. Hodges y Griswold vs. Connecticut, para que los estados prohíban el matrimonio homosexual y la anticoncepción, respectivamente.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el lunes a los demócratas en una carta que la Cámara aprobará los proyectos de ley "esta semana" para consagrar esos derechos a fin de "proteger la libertad en nuestra nación, mientras los jueces y legisladores extremistas apuntan contra más de nuestros derechos básicos".

Se espera que las dos medidas sean aprobadas por la Cámara con el apoyo demócrata, y potencialmente con algunos republicanos.

No está claro si pueden aprobar el Senado, que está dividido 50-50 entre los dos partidos y donde los proyectos de ley necesitarían al menos 10 votos republicanos para derrotar a un obstruccionista. La senadora Susan Collins, republicana de Maine, es copatrocinadora del proyecto de ley de igualdad en el matrimonio, pero es la única senadora republicana, hasta ahora, que defiende el proyecto de ley.

Frente a las puertas de la Corte Suprema también había personas católicas apoyando el derecho al aborto.

Mientras tanto, el senador Ted Cruz, republicano por Texas, dijo el sábado que la decisión de 2015 que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país fue “claramente incorrecta” y un ejemplo de la “extralimitación” de los jueces.

“Obergefell, como Roe vs. Wade, ignoró dos siglos de la historia de nuestra nación”, dijo en “Verdict with Ted Cruz”, su podcast. “El matrimonio siempre fue un tema que se dejó en manos de los estados”.

Cruz dijo el lunes que no se debe permitir que los estados prohíban otras categorías de matrimonio. Cuando NBC News le preguntó si creía que la Corte Suprema debería anular Loving vs. Virginia, que estableció el derecho al matrimonio interracial, Cruz dijo: “Por supuesto que no”.

La señora Aracely Herrera viajó de Texas para la capital del país.

“Porque Loving estaba claramente en lo correcto” porque, indicó, esa decisión se basó en la cláusula de igual protección de la Enmienda 14, que dijo, “se aprobó para eliminar la discriminación racial del gobierno”.

Los demócratas están utilizando amenazas contra el matrimonio igualitario y la anticoncepción para tratar de impulsar a los votantes en las elecciones de mitad de periodo de 2022.

“La gente debería estar preocupada, según la decisión de la Corte Suprema al anular Roe vs Wade. Esta es claramente una corte activista”, dijo en una entrevista el senador Gary Peters, D-Mich., presidente del brazo de campaña del Senado Demócrata.