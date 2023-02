En una tumba poco profunda: hallan cuerpo de maestra que estaba desaparecida

What to Know El Departamento de Policía de Jersey City realizó el martes un control de bienestar en la calle Van Horne con respecto al informe de una persona desaparecida, dijo la fiscal del Condado Hudson, Esther Suárez.

Durante el curso de la investigación, la Unidad de Homicidios localizó una aparente tumba poco profunda en el área de Central Avenue y Third Street en Kearny, donde se encontró el cuerpo de una mujer, dijo Suárez.

Según la fiscalía, la muerte se considera sospechosa y la víctima ha sido identificada tentativamente como Luz Hernández, de 33 años, de Jersey City.

NUEVA JERSEY - Las autoridades están investigando la muerte de una mujer dominicana desaparecida de Jersey City cuyo cuerpo fue hallado en una tumba poco profunda en Kearny, según la fiscalía local.

La policía de Jersey City fue llamada el martes a una casa en la calle Van Horne para realizar un control de bienestar después de que Luz Hernández, de 33 años, maestra de jardín de infantes en la escuela autónoma Beloved, no se presentó a trabajar el lunes. Su familia entró en pánico después de que no supieron de ella durante el fin de semana, y se presentó un informe de persona desaparecida.

Durante el curso de la investigación, realizada por la policía y la Oficina del Fiscal del Condado Hudson, se encontró una aparente tumba poco profunda en el área de Central Avenue y Third Street en Kearny, y se encontró el cuerpo de una mujer. La víctima fue declarada muerta en el lugar y luego fue identificada como Hernández, madre de tres hijos, dijo el fiscal del condado Hudson.

La muerte se considera sospechosa, según los fiscales. Si bien la policía ha dicho que la muerte es sospechosa, aún no han indicado cómo murió. La causa y forma de la muerte serán determinadas por la oficina del médico forense.

La familia de Hernández quedó devastada y "desconsolada" por la noticia.

"La amamos a ella, a su familia, a los amigos. Era una chica increíble y es muy injusto que alguien le quite la vida. ¿Por qué?", dijo un primo que no deseaba ser identificado por su nombre. "Era una de las mejores maestras, todos la quieren, todos los niños. Es tan complicado pensar en esto. Solo queremos justicia".

Su hermana habló sobre la persona que cree podría estar detrás de lo ocurrido y se refirieron al padre de sus hijos.

“Si teníamos a veces un poco de miedo porque mi hermana nos llegó a comentar que tenía miedo por esa persona, pero nosotras nunca nos imaginamos que llegara a hacerlo, ella tenía su poco de miedo pero nosotros le decíamos no va a estar todo bien, nosotros no creemos que sea capaz de eso”, dijo la hermana a Telemundo 47. “Quiero que se haga justicia, quiero que todo el mundo nos ayude a difundir la noticia que si alguien sabe algo, que no se quede callado, que nos ayude, porque es una persona que no se iba a morir de esa manera”.

La escuela donde enseñaba estuvo cerrada el miércoles para permitir que quienes la conocían la recordaran. Se construyó un altar improvisado para la popular maestra, donde un alumno de 6 años de Hernández dejó una tarjeta que decía "Te amo".

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información a comunicarse con la Oficina del Fiscal del Condado de Hudson al 201-915-1345 o en http://www.hudsoncountyprosecutorsofficenj.org/homicide-tip/