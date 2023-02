Si has tenido ganas de viajar a Asia pero no has podido, esta podría ser tu oportunidad de oro.

Y es que en un afán de promover el turismo, la ciudad de Hong Kong, ubicada al sur de China, anunció que dará 500,000 vuelos gratis en el 2023 a partir de marzo y por un periodo de seis meses, según reportó el periódico financiero Bloomberg.

Fred Lam, el director del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, destacó que para ganar los boletos, los interesados podrán acceder a una lotería o recibir un pasaje gratis con la compra de otro boleto.

En el 2020, el Aeropuerto de Hong Kong gastó $ 2 mil millones de dólares para comprar boletos de aerolíneas, incluidas HK Express, Cathay Pacific Airways y Hong Kong Airlines para fines turísticos.

Hong Kong también rifará 80,000 vuelos entre sus residentes este verano y otros 80,000 a los residentes de San Fracisco en Estados Unidos, añadió Lam.

La campaña "Hello Hong Kong" de la ciudad incluirá eventos como el torneo Rugby Sevens y un maratón de la ciudad.