Caso Tyre Nichols: Departamento de Justicia investiga uso de la fuerza policial y posible discriminación

El Departamento de Justicia está investigando a la ciudad de Memphis y su departamento de policía por posibles violaciones en el uso de la fuerza, registros y arrestos y si incurrieron en actividades policiales discriminatorias.

Funcionarios federales anunciaron este jueves la investigación de patrón o práctica civil, buscando determinar si existen violaciones sistémicas constitucionales o federales por parte del Departamento de Policía de Memphis.

“Toda persona tiene derecho a una vigilancia policial constitucional y no discriminatoria en nuestro país”, dijo en un comunicado la fiscal general adjunta Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. "Con base en una revisión exhaustiva de la información disponible públicamente y la información que se nos proporcionó, hay motivos para abrir esta investigación ahora".

La investigación anunciada el jueves es independiente de una investigación penal federal de derechos civiles de varios policías de Memphis relacionada con la muerte de Tyre Nichols, dijeron las autoridades.

Los funcionarios del Departamento de Policía de Memphis no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Nichols, de 29 años, un hombre negro, fue brutalmente agredido por oficiales de Memphis después de que lo detuvieran el 7 de enero por presunta conducción imprudente. Murió tres días después. Su muerte provocó protestas en toda la ciudad, con manifestantes paralizando el tráfico de la carretera durante horas una noche.

Cinco policías de Memphis fueron despedidos y acusados de asesinato en segundo grado y otros cargos.

Los oficiales Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. y Justin Smith se declararon inocentes en febrero.

Los oficiales eran miembros de una unidad especial, llamada Scorpions, abreviatura de Street Crimes Operation to Restore Peace In Our Neighborhoods. Se lanzó en 2021 para combatir el aumento de las bandas de homicidas y para investigar los robos de automóviles.

“El Departamento de Policía de Memphis continuará cooperando plenamente y trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Justicia (DOJ) mientras sus miembros llevan a cabo la próxima fase de su investigación”, dijo el jefe de policía de Memphis, CJ Davis, en un comunicado. “Como hemos dicho todo el tiempo, se espera que todos los oficiales de MPD actúen de acuerdo con su juramento del cargo, su capacitación y las políticas del departamento en todo momento”.

A la luz de la muerte de Nichols, los funcionarios federales también dijeron el jueves que trabajarían para desarrollar pautas para las ciudades de todo el país para ayudar a determinar cuándo crear tales unidades y cómo monitorearlas.

“Siempre habrá una necesidad de unidades de misión que estén capacitadas y puedan hacer lo que los oficiales de patrulla general no pueden”, dijo Ed Obayashi, asesor policial de más de 100 departamentos de policía en todo el país.​

Pero muchas unidades especializadas pueden ser agresivas e intimidantes al atacar el crimen y el comportamiento a veces se extiende al resto de la comunidad, agregó.

El fiscal general Merrick B. Garland dijo en un comunicado el jueves que la muerte de Nichols "creó un dolor enorme en la comunidad de Memphis y en todo el país" y que el examen determinaría si el departamento "participó en un patrón o práctica de conducta inconstitucional y vigilancia policial discriminatoria, basado en la raza, incluido un enfoque peligrosamente agresivo para la aplicación del reglamento de tráfico”.

La organizadora de la comunidad de Memphis, Amber Sherman, dijo que le da la bienvenida a la investigación federal si conduce a una menor vigilancia del tráfico e interacción con la policía.

“No necesitamos una investigación federal para decirnos que los residentes negros están siendo discriminados en cantidades extremadamente altas o que se usa fuerza excesiva contra ellos”, dijo Sherman.

Ella dijo que muchas personas en la comunidad ya no quieren que los oficiales de policía realicen paradas de tráfico por temor a ser asaltados o algo peor.

El abogado de Memphis, Jarrett Spence, que representa a un hombre negro en una demanda que acusa a los policías de Memphis de agredirlo, dijo que la investigación "producirá lo que ya sé".

“Los negros y los hispanos en vecindarios de bajos ingresos están sujetos a prácticas policiales inconstitucionales de manera regular”, dijo Spence.

DOJ tiene investigaciones en curso sobre los departamentos de policía en Phoenix; Monte Vernon, Nueva York; Worcester, Massachusetts; Ciudad de Oklahoma, Oklahoma; la Policía Estatal de Luisiana y la División de Víctimas Especiales de los Departamentos de Policía de la Ciudad de Nueva York.

El Departamento de Justicia completó recientemente investigaciones en Louisville y Minneapolis, asegurando acuerdos en principio con ambas jurisdicciones para negociar decretos de consentimiento para abordar las violaciones encontradas.

