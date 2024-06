El Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de tráfico de drogas más infames del mundo, encontró un aliado en el sur de California: grupos de lavado de dinero compuestos de ciudadanos chinos adinerados que viven en el Valle de San Gabriel.

El cártel mexicano conspiró con los grupos del sur de California con conexiones a los bancos clandestinos chinos para lavar hasta $50 millones en ganancias del tráfico de drogas, anunció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Así fue que funcionaron las operaciones sofisticadas e ilícitas:

Primero, de parte del cártel, los ciudadanos chinos en el Valle de San Gabriel iniciaron transacciones a un banco chino controlado por un lavador de dinero.

Luego, el grupo de lavadores de dinero uso ese dinero para comprar bienes, como electrónicos, ropa y químicos que se usan para hacer fentanilo y metanfetaminas.

Después de que los chinos enviaran los bienes comprados a México, estos fueron vendidos, y sus ganancias eventualmente terminaron en las manos del cártel, usadas para pagar por las drogas que envían a los Estados Unidos, según el fiscal federal Martin Estrada.

"Los carteles están desesperados por poder transferir el efectivo que ganan al vender drogas en Estados Unidos a Mexico sin que los oficiales estadounidenses ni mexicanos se lo confisquen. Los grupos del lavado de dinero chinos, por otro lado, están en el negocio de ayudar a que ciudadanos chinos con mucho dinero puedan obtener efectivo en este país para así eludir a los controladores de exportación y de la circulación de efectivo en China", dijo Estrada.

Pero los resultados de la investigación de múltiples años llamada "Operación Corredor de la Fortuna", el Departamento de Justicia dijo que cada uno de los 24 acusados recibió un cargo de conspiración para ayudar e instigar la distribución de cocaína y metanfetamina, un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de conspiración para operar un negocio de trasnsacción de dinero sin licencia.

Entre los acusados estaba Edgar Joel Martínez-Rejes, un residente del Este de Los Ángeles de 45 años, quien manejó un grupo de lavadores de dinero en el área de Los Ángeles y trabajó con un líder de una red china del lavado de dinero, dijo Estrada.

Ambos hombres fueron acusados de viajar juntos para encontrarse con miembros del Cártel Sinaloa en México y negociar contratos para lavar dinero de drogas en Estados Unidos.

Hace sólo unos años, los carteles mexicanos empacaban camiones llenos de efectivo para enviarlos devuelta a México.

Pero con la investigación reciente, las autoridades federales dicen que confirmaron que el Cártel de Sinaloa "se unió a una nueva colaboración criminal".

"Estas redes chinas de lavar dinero criminales pueden mover el dinero más rápido y por una fracción del precio que usualmente se tiene que pagar", dijo la administradora de la Agencia Antidrogas, Anne Milgran.

Milgran añadió que las redes chinas le cobran mucha menos comisión que los lavadores de dinero tradicionales al cártel.

La agencia también dijo que los investigadores confiscaron aproximadamente $5 millones en ganancias de narcóticos, 302 libras de cocaína, 92 libras de metanfetamina, 3,000 píldoras de éxtasis, 44 libras de psilocibina (hongos mágicos), múltiples onzas de ketamina, tres fusiles semiautomáticos con cargadores de alta capacidad, y ocho pistolas semiautomáticas.

El gobierno de China cooperó con la investigación del Departamento de Justicia para lograr los arrestos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.