A sus 90 años, lleva 70 trabajando para el gobierno federal, y no piensa retirarse

Leroy Brown, un empleado del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) de 90 años, ha trabajado para el gobierno federal durante siete décadas y dice que no se jubilará pronto.

Hoy en día, cuando un trabajador estadounidense promedio permanece en el mismo trabajo menos de cinco años, la experiencia profesional única de Brown puede resultar sorprendente para algunos.

Tras servir en el ejército de Estados Unidos durante dos años después de la secundaria, Brown ha trabajado en el Centro de Servicio Internacional de Los Ángeles, una instalación de procesamiento de correo internacional para el USPS, desde el 31 de diciembre de 1955.

Eso es un total de 70 años de servicio para el gobierno federal.

“Estoy satisfecho”, respondió Brown cuando se le preguntó cuál era la mejor parte de su trabajo. “El Servicio Postal me dio un trabajo para cuidar de mi familia”, indicó.

No importa cuánto ames tu profesión, trabajar en el mismo lugar durante casi siete décadas no es poca cosa. Pero Brown no cree que su historial laboral sea algo especial.

“Esto es exactamente lo que hago todos los días”, expresó Brown con indiferencia. “Todavía me cuido. Conduzco yo mismo. Camino por la calle como mi médico quiere que lo haga”, describió.

Otras personas de 90 años tal vez consideren tomárselo con calma, pero Brown no tiene planes inmediatos de retirarse, porque no quiere ser un “adicto a la televisión”.

“(El trabajo) me mantiene ocupado y activo, y estoy rodeado de gente”, indicó.

La ética de trabajo y el compromiso de Brown no pasan desapercibidos para sus colegas mucho más jóvenes, incluida su nueva supervisora, según Natashi Garvins, especialista en comunicaciones del USPS.

“(La gerente) es muy protectora con él”, dijo Garvins. “Ella le trae una barra de Snickers todos los días porque a él le gusta el Snickers. Y se asegura de que tengan tiempo a solas todos los días antes de que ella comience el día”, aseguró.

La dedicación y el arduo trabajo de Brown no comenzaron de la noche a la mañana. Su madre le inculcó un sentido de responsabilidad y diligencia mientras crecía en Louisiana en las décadas de 1930 y 1940.

Cuando tenía 12 años, la madre de Brown comenzó a enviarlo a la escuela de verano mientras otros niños jugaban en el vecindario o disfrutaban de los relajados meses.

“En junio, julio y agosto, los niños jugaban, excepto que mi madre me envió a la escuela de oficios”, recordó Brown mientras se reía en voz baja.

“Así aprendí a mecanografiar y a trabajar en la oficina. No lo aprecié entonces. Pero cuando fui al ejército, vieron mi historial. Ahora estoy haciendo lo mismo que hacía en el ejército”, indicó.

Además de la tenacidad profesional, Brown dijo que fue bendecido con buena salud. Y para mantener su físico, se ejercita caminando y jugando a los bolos.

Cuando los trabajadores de hoy en día tienen más probabilidades de pasar de un trabajo a otro en unos pocos años, Brown ofreció un consejo.

“Haz lo mejor que puedas. ¡No es tan difícil venir a trabajar!”, concluyó.