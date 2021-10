“Hay mucho en juego”; el caso de Steve Bannon pone a prueba el poder del Congreso

WASHINGTON - Se espera que la Cámara de Representantes de Estados Unidos considere a Steve Bannon en desacato al Congreso. Depende del Departamento de Justicia y de los tribunales determinar qué sucede a continuación.

Mientras los legisladores preparan una votación el jueves para enviar una remisión por desacato a la oficina del fiscal de los Estados Unidos en Washington, existe una incertidumbre considerable sobre si el Departamento de Justicia procesará a Bannon por negarse a cooperar con la investigación sobre la insurrección del 6 de enero, a pesar de las demandas demócratas de que se tomen medidas.

El resultado podría determinar no solo la efectividad de la investigación de la Cámara, sino también la fuerza del poder del Congreso para llamar a testigos y exigir información, factores que sin duda afectarán a los funcionarios de Justicia a medida que determinen si seguir adelante. Si bien el departamento históricamente se ha mostrado reticente a usar su poder de enjuiciamiento contra testigos declarados en desacato al Congreso, las circunstancias son excepcionales ya que los legisladores investigan el peor ataque al Capitolio de los Estados Unidos en dos siglos.

Si el Congreso no puede realizar su trabajo de supervisión, el mensaje enviado al "público en general es que estas citaciones son una broma", dijo Stephen Saltzburg, profesor de derecho de la Universidad George Washington y ex funcionario del Departamento de Justicia. Dijo que si el fiscal general Merrick Garland, un ex juez federal a quien Saltzburg considera "una de las personas menos partidistas que conozco", no autoriza un enjuiciamiento, "me parece que va a permitir que se coloque la Constitución en peligro. Y es demasiado importante para él dejar que eso suceda ".

Los demócratas están presionando a Justice para que tome el caso, argumentando que nada menos que la democracia está en juego.

"Hay mucho en juego", dijo el representante de Maryland Jamie Raskin, miembro del panel. “El Congreso de los Estados Unidos, bajo el Artículo Uno, tiene el poder de investigar para informar nuestras deliberaciones sobre cómo legislar en el futuro. De eso se trata todo esto ".

Aún así, el enjuiciamiento no es un hecho. Asumiendo su cargo después de una turbulenta era de Trump, Garland ha priorizado restaurar lo que ha llamado "las normas" del departamento. En su primer día, le dijo a los fiscales de base que deberían centrarse en la justicia igualitaria y no sentir presión para proteger a los aliados del presidente o atacar a sus enemigos. En repetidas ocasiones ha dicho que las consideraciones políticas no deberían influir en ninguna decisión.

Y sus diputados rechazaron, con fuerza, cuando el presidente Joe Biden sugirió a los periodistas la semana pasada que Bannon debería ser procesado por desacato.

“El Departamento de Justicia tomará sus propias decisiones independientes en todos los enjuiciamientos basándose únicamente en los hechos y la ley. Punto final ”, dijo el viernes el portavoz de Garland, Anthony Coley, en respuesta a los comentarios del presidente.

En una carta al Archivista de los Estados Unidos, la abogada de la Casa Blanca, Dana Remus, escribió que Biden ha determinado que invocar el privilegio ejecutivo "no es lo mejor para los intereses de Estados Unidos".

El panel del 6 de enero votó el martes por la noche para recomendar los cargos por desacato contra Bannon, citando informes de que habló con Trump antes de la insurrección, promovió las protestas ese día y predijo que habría disturbios. Los miembros dijeron que Bannon estaba solo en desafiar completamente su citación, mientras que más de una docena de otros testigos estaban al menos hablando con el panel.

Si el pleno de la Cámara vota para mantener a Bannon en desacato el jueves, como se esperaba, el asunto se remitirá a la oficina del fiscal de Estados Unidos en Washington. Entonces dependería de los fiscales de esa oficina si presentar el caso ante un gran jurado por posibles cargos penales. La oficina está dirigida por Channing Phillips, un fiscal estadounidense interino que anteriormente había ocupado el cargo en la administración de Obama. Otro abogado, Matt Graves, ha sido nominado para el cargo, pero su nominación está pendiente en el Senado.

“Si la Cámara de Representantes certifica una citación penal por desacato, el Departamento de Justicia, como con todas las remisiones penales, evaluará el asunto con base en los hechos y la ley, de conformidad con los Principios de la Fiscalía Federal”, dijo Bill Miller, portavoz para la oficina del fiscal de Estados Unidos en Washington.

En el pasado, el Departamento de Justicia se ha mostrado cauteloso a la hora de procesar casos de desacato al Congreso, especialmente cuando la Casa Blanca y la Cámara de Representantes están controladas por partidos políticos opuestos.

El departamento de la administración Obama se negó a enjuiciar al entonces fiscal general Eric Holder y a la exfuncionaria del Servicio de Impuestos Internos (IRS) Lois Lerner luego de que la Cámara encabezada por los republicanos lo remitiera por desacato, mientras que el Departamento de Justicia de George W. Bush se negó a acusar a Harriet Miers después de que la exasesora de la Casa Blanca desafiara una citación en una investigación demócrata sobre los despidos masivos de abogados de Estados Unidos.

Además, la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia ha dicho en múltiples opiniones, incluida una de la década de 1980 que involucra a Anne Gorsuch, la madre del juez de la Corte Suprema Neil Gorsuch, quien se negó a entregar documentos en su calidad de administradora de la Agencia de Protección Ambiental. - que el Departamento de Justicia tiene discreción sobre cuándo procesar por desacato, incluso cuando recibe una remisión de la Cámara.

Aún así, el caso Bannon es diferente, ya que los demócratas controlan el Congreso y la Casa Blanca, y porque el comité está investigando una insurrección violenta de los partidarios de Trump que golpearon a los agentes del orden, irrumpieron en el Capitolio e interrumpieron la certificación de la victoria de Biden.

"De lo que estamos hablando es de este violento y masivo asalto a la democracia estadounidense", dijo Raskin.

Thomas Spulak, un exabogado demócrata de la Cámara, dijo que hay argumentos que podrían hacerse a favor y en contra de un enjuiciamiento del Departamento de Justicia. Por un lado, dijo, "Algunos han sugerido que tal vez este Departamento de Justicia no quiera verse atrapado en una continuación de la saga que se desarrolló en la última administración sobre citaciones con la Cámara".

Pero, dada la gravedad y la naturaleza histórica del 6 de enero, "este es un asunto importante para la Cámara y la Cámara va a presionar mucho en esto, y podría ser difícil para la administración no actuar en consecuencia".

Incluso si el departamento decide enjuiciar, el caso podría tardar años en desarrollarse, lo que podría superar las elecciones de 2022, cuando los republicanos podrían obtener el control de la Cámara y poner fin a la investigación.

Y si no procesan, es probable que la Cámara encuentre otra ruta. Una demanda civil autorizada por la Cámara también podría llevar años, pero obligaría a Bannon y a cualquier otro testigo a defenderse en la corte.

Otra opción disponible para el Congreso sería intentar encarcelar a los testigos que los desafíen, un escenario poco probable, si no extravagante. Llamado "desprecio inherente", el proceso se utilizó en los primeros años del país, pero no se ha utilizado en casi un siglo.

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, otro miembro del panel, dice que si la justicia procesa el caso tendrá "un efecto vigoroso en términos de la disposición de otros testigos potenciales a cooperar" o enfrentará las consecuencias.

"Creo que el sistema de justicia penal, cuando tiene la intención de hacerlo, puede moverse muy rápidamente", dijo Schiff. "Y esperamos que así sea".