Búsqueda de Noel Rodríguez-Alvarez, niño de 6 años desaparecido en Texas, continúa este fin de semana

Las autoridades de Everman reanudaron su búsqueda este fin de semana con la esperanza de encontrar pruebas que puedan llevarles hasta Noel Rodríguez-Alvarez.

Noel lleva desaparecido desde octubre de 2022, que es la última vez que las autoridades dijeron que podían confirmar que alguien había visto al niño con vida.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

A principios de este mes, los investigadores dijeron que creían que había fallecido después de no encontrar pruebas que corroboraran afirmaciones o rumores de que el niño de 6 años estaba viviendo con familiares en el extranjero o había sido vendido a una mujer fuera de una tienda de comestibles local.

La búsqueda del sábado se extendió a más de 200 acres, incluyendo dos grandes áreas que comienzan a lo largo de Shelby Road. El jefe de policía de Everman, Craig Spencer, dijo que también había dos puntos más pequeños de los que se ocupaba un pequeño equipo de investigadores. Spencer dijo que en total, la búsqueda del sábado incluyó alrededor de 50 personas, incluyendo TEXSAR.

Esta organización de voluntarios está formada por expertos en búsqueda y rescate.

"Durante la última semana y media, nuestro equipo de investigación se ha centrado en el análisis y los datos que hemos podido recopilar a través de diversas órdenes de búsqueda y demás. Con el fin de ser capaces de establecer áreas de búsqueda con propósito", dijo Spencer.

Spencer dijo que el caso de Noel Rodríguez-Alvarez ha incluido entre 30 y 40 investigadores, hasta el momento.

"Todos, desde detectives, investigadores, funcionarios estatales, hasta socios federales. Hemos tenido expertos en trata de personas en el caso. No podría pedir un equipo mejor", dijo Spencer. "Las áreas de búsqueda que estamos llevando a cabo hoy [sábado], hay datos que apoyan esas áreas de búsqueda. Una de las cosas que queríamos evitar era una búsqueda aleatoria de amplio espectro. No podemos permitirnos, con este caso, pasar nada por alto".

"Ha sido difícil no tener rabia o confusión con respecto a este caso. No puedo entender por qué le ha pasado esto a un niño." Jefe de Policía de Everman Craig Spencer

Las autoridades dijeron que se cree que la madre y el padrastro del niño viajaron a la India con sus otros seis hijos después de que la policía empezara a investigar la desaparición del niño en marzo. El FBI está trabajando con socios internacionales para localizar y extraditar a Cindy y Arshdeep Singh, que actualmente están acusados de un delito grave de abandono y puesta en peligro de menores en el caso del niño desaparecido.

"Ha sido difícil no sentir rabia o confusión en relación con este caso. Parece que no puedo entender por qué le pasaría esto a un niño", dijo Spencer. "Todos los rumores y todas las cosas que han flotado alrededor del caso. No importa si ella [la madre] lo vendió o si está muerto, nunca debería haber llegado a nada de esto. En absoluto".

Maxx Pasko vive en Shelby Road y dijo que la policía pasó por su casa el viernes y explicó que las autoridades estarían buscando en la zona cercana el sábado.

"Supongo que a mucha gente le aturde que esté tan cerca de donde vives, pero muchas cosas malas ocurren en todas partes. No importa de dónde seas o dónde vivas", dijo Pasko. "Me gustaría decir que estoy conmocionado, pero en este mundo ocurren muchas cosas malas".

En el registro del sábado, Spencer dio las gracias a los agentes de la ley que han formado parte del caso y a la comunidad.

"Ahora mismo no puedo conducir por la comunidad sin que alguien de la comunidad me pare y me pregunte cómo va el caso. ¿Hemos tenido suerte en la búsqueda de Noel?", dijo.

La semana pasada, los perros detectores de cadáveres que ayudaban a los investigadores en la casa del niño en Wisteria Drive "alertaron" sobre una alfombra desechada y tierra vegetal debajo de un porche recién construido, lo que indicaba que había habido restos humanos en algún momento del pasado.