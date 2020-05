“Navy Blue Angels” sobrevuelan Dallas en homenaje al personal de emergencias

Los Navy Blue Angels, el famoso escuadrón de aviones de combate que hacen acrobacias, sobrevolarán hoy miércoles elnorte de Texas para honrar a los trabajadores de la salud y a los equipos de atención de emergencia que luchan diariamente contra el COVID-19.

En su cuenta de twitter, los Navy Blue Angels informaron que el vuelo iniciará a las 11 a.m. en McKinney y pasarán por Allen, The Colony, Plano, Richardson, University Park, centro de Dallas, Duncanville, Grapevine, Keller, North Richland Hills, Arlington, centro de Fort Worth y Saginaw, ante de terminar a las 11:35 a.m. en Benbrook.

La representante estadounidense, Kay Granger, dijo que el sobrevuelo durará aproximadamente 35 minutos.

"Me enorgullece asociarme con la Armada para llevar a los Blue Angels a Fort Worth, mostrando el profundo agradecimiento de nuestra comunidad a los valientes médicos, enfermeras, personal de primeros auxilios y trabajadores esenciales en la primera línea de la lucha de nuestra nación contra el coronavirus", dijo Granger en un comunicado en su sitio web.