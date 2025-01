Atacante visitó dos veces Nueva Orleans antes de la masacre, indica FBI

El hombre responsable del ataque con camión en Nueva Orleans el día de Año Nuevo, que mató a 14 personas, había visitado la ciudad en dos ocasiones anteriores y grabó video del Barrio Francés, dijo un oficial del FBI el domingo.

Shamsud-Din Jabbar, un ciudadano de Estados Unidos de Houston, también viajó a El Cairo, Egipto, así como a Ontario, Canadá, antes del ataque, aunque no se sabe si esos viajes estaban conectados con el ataque, dijo el subdirector asistente Christopher Raia en una conferencia de prensa.

El ataque, ocurrido el miércoles temprano, fue llevado a cabo por Jabbar, un exsoldado del ejército de Estados Unidos. La policía mató a Jabbar, de 42 años, durante un tiroteo en el lugar del atentado en la calle Bourbon Street, famosa mundialmente por su ambiente festivo en el histórico Barrio Francés de Nueva Orleans.

Trece personas permanecen hospitalizadas. La oficina forense catalogó la causa de muerte de las 14 víctimas como “lesiones por fuerza contundente”. Unas 30 personas más sufrieron heridas. Carolina Giepert, portavoz del Centro Médico Universitario de Nueva Orleans, dijo que 13 personas permanecían hospitalizadas, ocho en cuidados intensivos.

El presidente Joe Biden planeaba viajar a Nueva Orleans con la primera dama Jill Biden el lunes para “lamentar con las familias y miembros de la comunidad afectados por el trágico ataque”.

Jabbar proclamó su apoyo al grupo extremista Estado Islámico en videos en línea publicados horas antes de que él atacara. Fue el asalto inspirado por el EI más mortal en suelo estadounidense en años, dejando al descubierto lo que los funcionarios federales han advertido es una amenaza resurgente de terrorismo internacional.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en “This Week with George Stephanopoulos” de ABC que el país enfrenta “no solo la persistente amenaza del terrorismo extranjero... durante los últimos diez años, hemos visto un aumento significativo en lo que denominamos extremismo violento de origen interno”.

Jabbar reservó el vehículo utilizado en el ataque más de seis semanas antes, el 14 de noviembre, según funcionarios de la ley que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente.

Jabbar tenía aparentes materiales de fabricación de bombas en su casa de Houston, que contenía un taller en el garaje y materiales inflamables que se cree fueron utilizados para fabricar dispositivos explosivos, dijeron funcionarios familiarizados con una búsqueda realizada allí.

Las autoridades encontraron bombas rudimentarias en el vecindario del ataque, en un aparente intento de causar más carnicería. Dos dispositivos explosivos improvisados dejados en neveras portátiles a varias cuadras de distancia fueron neutralizados en el lugar. Otros dispositivos no eran funcionales. Jabbar compró una nevera en Vidor, Texas, horas antes del ataque y aceite para armas en una tienda en Sulphur, Luisiana, dijeron los investigadores.

El sospechoso fue captado por cámaras de seguridad una hora antes del ataque que dejó al menos 14 víctimas mortales.

Los investigadores que registraron el camión alquilado por Jabbar encontraron un transmisor destinado a activar las dos bombas, dijo el FBI en un comunicado el viernes, agregando que había materiales para fabricar bombas en la casa de Nueva Orleans que alquiló. Jabbar intentó quemar la casa prendiendo un pequeño fuego en un pasillo con acelerantes, pero las llamas se apagaron antes de que llegaran los bomberos.

Jabbar salió del camión estrellado llevando un chaleco antibalas y un casco y disparó a la policía, hiriendo al menos a dos oficiales antes de ser abatido por la policía. La policía de Nueva Orleans ha rehusado decir cuántos disparos fueron realizados por Jabbar y los oficiales o si algún transeúnte fue alcanzado, citando la investigación activa.

Stella Cziment, directora de la Oficina del Monitor Independiente de la Policía, dijo que los investigadores están trabajando para contabilizar “cada bala que fue disparada” y si alguna de ellas alcanzó a transeúntes.

La policía ha utilizado múltiples vehículos y barricadas para bloquear el tráfico en las calles Bourbon y Canal desde el ataque. Otras agencias de la ley ayudaron a los oficiales de la ciudad a proporcionar seguridad adicional, dijo Reese Harper, portavoz de la policía de Nueva Orleans.

El primer desfile de la temporada de Carnaval que lleva al Mardi Gras está programado para el lunes. Nueva Orleans también será la sede del Super Bowl el 9 de febrero.

En un esfuerzo anterior por proteger el Barrio Francés, la ciudad instaló columnas de acero conocidas como bolardos para restringir el acceso de vehículos a Bourbon Street. Los postes se retraían para permitir entregas a bares y restaurantes. Dejaron de funcionar debido a la basura, cerveza y otros desechos lanzados durante el Mardi Gras.

Cuando llegó la víspera de Año Nuevo, los bolardos habían desaparecido. Serán reemplazados antes del Super Bowl, dijeron los funcionarios.

Todas las víctimas han sido identificadas. El ataque mató a una enfermera aspirante de 18 años, una madre soltera, un padre de dos hijos y una exestrella de fútbol americano de la Universidad de Princeton, entre otros.

El ambiente en las calles del centro de Nueva Orleans se siente triste y desolado luego de que el conductor de una camioneta pickup embistiera una multitud que celebraba el Año Nuevo en la calle Bourbon del Barrio Francés, dejando al menos 14 muertos y más de 30 heridos.

La oficina forense de Nueva Orleans ha identificado a todas las 14 víctimas, siendo la más joven de 18 años y la mayor de 63. La mayoría de las víctimas tenían veintitantos años. Uno era Edward Pettifer de 31 años de oeste de Londres, según la Policía Metropolitana de Londres.

Los medios británicos informaron que Pettifer era el hijastro de Tiggy Legge-Bourke, quien fue la niñera del príncipe Guillermo y el príncipe Enrique entre 1993 y 1999, que incluyó el tiempo después de la muerte de su madre, la princesa Diana.

En la vigilia del sábado, los familiares identificaron a LaTasha Polk, una madre y asistente de enfermería en sus 40 años, como la última víctima del ataque.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.