La medida para los solicitantes de asilo que les puede cambiar la vida

HOUSTON – El Departamento de Seguridad Nacional anunció la publicación de la regla final que rige el tema de las solicitudes de asilo en EEUU en lo que tiene que ver con los permisos de trabajo.

La regla derogó, definitivamente, la norma que había sido expedida durante el gobierno de Trump en el año 2020 y que contemplaba que un solicitante de asilo debía esperar, al menos, 365 días antes de poder pedir un permiso de trabajo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Igualmente, echó para atrás otra medida que establecía que el permiso de trabajo debía ser adjudicado por las autoridades de inmigración en un plazo máximo de 30 días.

El anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional este miércoles se basa en una decisión emitida en febrero de este año por la Corte Federal del Distrito de Columbia que anuló las disposiciones del gobierno anterior frente al tema.

Esto llevó a que a partir de 8 de febrero de este año no se aplicaran los lineamientos emitidos por el gobierno de Trump. No obstante, las regulaciones no se habían hecho oficiales a nivel ejecutivo y solo ahora que se publicarán en el Registro Federal quedarán establecidas como regla a seguir por todos los funcionarios que tratan el tema de los asilos.

El gobierno de Biden ha modificado varias de las normas relacionadas con el asilo político, en medio de cifras récord de personas que quieren ingresar al país por la frontera sur con México.

Un vendedor de tacos fue intimidado y agredido verbalmente por un hombre que lo amenazó con llamar a inmigración. El incidente ocurrió en Long Beach la semana pasada y quedó captado en video.