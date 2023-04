Arrestan a enfermera por presuntamente golpear violentamente a bebé en hospital

NUEVA YORK -- La enfermera de 29 años fue despedida de su puesto en el Hospital Good Samaritan de Long Island después de que circulara un video en el que parecía golpear violentamente a un bebé en la unidad de cuidados intensivos y ahora ha sido acusada penalmente, anunciaron los fiscales.

El fiscal de distrito del condado de Suffolk, Raymond Tierney, anunció que Amanda Burke, de Holbrook, había sido acusada de un solo cargo de poner en peligro el bienestar de un niño, un delito menor, en el incidente de la UCIN captado por cámara el 6 de febrero.

El padre del bebé, Fidel Sinclair, fue al hospital ese día para ver a su hijo de 2 días, Nikko, que estaba en la UCIN para observación mientras los médicos le administraban antibióticos.

A través de la ventana de la guardería, los fiscales dicen que vio a Burke, quien había sido la enfermera encargada del cuidado de Nikko, acercarse al niño, levantarlo, voltearlo y golpearlo boca abajo contra el moisés. Sinclair también grabó el incidente en su teléfono y se lo mostró a la madre del bebé, Consuelo Saravia.

"No sé, simplemente me rompió", dijo Sinclair en ese momento. "No sabía qué hacer".

Saravia confrontó a Burke por eso, dicen las autoridades.

Los padres también notificaron a otros miembros del personal de enfermería del Good Samaritan Hospital sobre el perturbador video. Burke recibió la orden de abandonar el hospital y fue despedida en cuestión de horas, dijeron los fiscales. Se entregó al Departamento de Policía del condado de Suffolk el miércoles y recibió una multa de comparecencia en el escritorio para una lectura de cargos a principios de mayo, dijo Tierney.

Llamó a las acusaciones "verdaderamente perturbadoras".

La oficina de Tierney dijo que había notificado a la Oficina de Disciplina Profesional del Departamento de Educación del estado sobre los hallazgos de la investigación, aunque en este momento, la licencia de Burke para ejercer como enfermera registrada no ha sido suspendida.

El abogado de Burke, Robert Gottlieb, dice que los fiscales se equivocaron.

"El fiscal de distrito de Suffolk ha distorsionado enormemente los hechos y nunca debería haber llevado este caso a un tribunal penal", dijo Gottlieb a The Post. "El bebé en este caso está sano y nunca resultó herido. Amanda es una enfermera excepcional que siempre ha cuidado a los bebés bajo su cuidado con amor y compasión, y la evidencia lo demostrará sin ninguna duda".

Nikko se fue a casa después del incidente y se dijo que estaba bien.

Yolanda Vásquez con la historia desde Long Island.