Inician las primarias demócratas de Carolina del Sur, un envión clave de cara al Súper Martes

CHARLESTON, Carolina del Sur — Los centros de votación abrieron este sábado en Carolina del Sur, donde los demócratas votan por sus precandidatos presidenciales.

Las primarias de Carolina del Sur continuarán hasta las 7 p.m., pero la contienda interna demócrata adquirirá carácter nacional rápidamente cuando los precandidatos se enfoquen en los 14 estados donde se votará el martes.

Bernie Sanders hará campaña los próximos días en Carolina del Norte, Virginia y Massachusetts. Elizabeth Warren visitará Texas y Arkansas. Amy Klobuchar estará en Tennessee y Virginia.

La medida es en parte un reconocimiento a la fortaleza de Joe Biden en Carolina del Sur, donde la mayor parte de la atención se centrará en su margen de victoria y quién podría quedar en segundo lugar. Pero también es un intento de ganar los centenares de delegados en disputa en las diversas primarias del Súper Martes.

Aunado a esto, la falta de empadronamiento por partido en Carolina del Sur significa que los republicanos, que no realizan primarias aquí, son libres de votar en esta elección interna demócrata.

La noche del viernes, el presidente Donald Trump realizó un acto en North Charleston en el que preguntó a sus seguidores cuál sería el mejor oponente demócrata para él en las elecciones de noviembre: Biden o el senador Bernie Sanders.

En el acto, una gran parte de la multitud coreó el nombre de Sanders y abucheó a Biden, y Trump coincidió: “Creo que es más fácil ganarle a Bernie”.

Algunos dirigentes republicanos han alentado a sus votantes a participar en la primaria demócrata y votar por Sanders.

Sanders encabeza las primarias luego de los cuatro primeros estados, pero muchos lo consideran una opción riesgosa porque se presenta como socialdemócrata. Biden es un moderado que ganó elogios como vicepresidente de Barack Obama, pero no despierta tanto entusiasmo como Sanders.

Buttigieg lo sigue apenas detrás; dos precandidatos se retiraron de la contienda demócrata.

El apretado calendario entre la contienda del sábado en Carolina del Sur y las del martes suscita un agitado ciclo de actos de campaña.

“Lo que ocurra en Carolina del Sur es importante, principalmente debido al tipo de cobertura en los tres días posteriores con vistas al Súper Martes. Si alguien da la impresión de haber quedado fuera de la contienda, perderá valor”, dijo Achim Bergmann, estratega demócrata cuya firma trabaja en varios estados del Súper Martes.

“Los precandidatos que en este momento dan la impresión de estar en los peldaños inferiores se la verán difícil para dilucidar dónde pueden obtener algo de apoyo”.

El multimillonario neoyorquino Mike Bloomberg ha planeado no participar en los estados donde suele votarse primero, incluyendo Carolina del Sur, para concentrarse exclusivamente en los estados del Súper Martes. Pero incluso él tuvo que ajustarse a las exigencias luego de que clasificó al debate del martes en Charleston. Regresó a Nueva York después del debate y volvió a Carolina del Sur el día siguiente para participar en una sesión de preguntas y respuestas organizada por la cadena CNN.

En los próximos días Bloomberg visitará Oklahoma, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte, todos estados donde se votará en el Súper Martes.

Algunos candidatos tienen actos de campaña muy apretados. Pete Buttigieg viajó el sábado de Nevada a Colorado y el domingo en la mañana a Carolina del Sur. Después se dirigió a Virginia y luego regresó a Carolina del Sur.

Se realizan en cada interna partidaria, para elegir al candidato, junto a las primarias, donde se vota de manera directa.

Pero incluso una agenda elaborada meticulosamente puede venirse abajo. Buttigieg tenía previsto asistir el miércoles a tres actos privados de recaudación de fondos en Florida, donde las primarias se efectuarán en marzo. Sin embargo, tuvo que cancelar abruptamente esos eventos y un acto de campaña en la zona de Miami debido a una enfermedad. Sus colaboradores dijeron que tiene síntomas similares a los de la gripe.

Buttigieg se reunió con miembros de la bancada hispana del Congreso y concedió entrevistas en Washington, D.C., antes de regresar el jueves a Carolina del Sur para asistir a diversos actos de campaña.

Jim Messina, un colaborador de alto rango en las dos campañas de Barack Obama, dijo que Buttigieg se encuentra en una situación complicada para las contiendas en Carolina del Sur y el Súper Martes.

“Será un gran problema” para la campaña de Buttigieg si no tiene un buen desempeño en Carolina del Sur, afirmó Messina, porque “más personas como yo vamos a decir en televisión que no puede conseguir el voto de las minorías, y eso no ayuda a su discurso”.

En efecto, los estrategas de los estados del Súper Martes afirman que los electores estarán pendientes de lo que ocurra en Carolina del Sur antes de tomar una decisión.

“Cualquiera que esté por encima de las expectativas y tenga un desempeño mejor al previsto tendrá un discurso fortalecido”, dijo Matt Angle, estratega demócrata en Texas.

Texas ofrece el Súper Martes el segundo mayor número de delegados comprometidos, con 228, y Buttigieg y Biden tienen previsto visitar el estado después de las primarias en Carolina del Sur. Sin embargo, otros precandidatos, como Sanders, Warren y Blomberg, hicieron escalas esta semana en Texas.