Por mínimas diferencias: qué pasa si ordenan recuento de votos en estados clave

Al cierre de las urnas en la Costa Oeste de Estados Unidos, quedó claro que sería unos largos días para el país que espera ansiosamente por los resultados de la contienda presidencial. Mientras los estados intentan contabilizar rápidamente los votos en persona y el récord de votos por correo, en parte un resultado de la pandemia por el coronavirus, el margen entre los candidatos ha caído a unas mínimas diferencias y en algunos estados con menos de 100,000 votos decidiendo los votos electorales. Por ahora, las contiendas reñidas en estados como Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona y Pensilvania, están en la mira de todos por cómo podrían afectar los resultados y aún más por la grave posibilidad de desencadenar un proceso de recuento.

De acuerdo a la pagina Ballotpedia, un proceso de recuento no sería tan simple ya que cada estado tiene sus propios requisitos para solicitar, aprobar y pagar el proceso de un segundo conteo.

En Wisconsin (11 votos electorales), donde el margen entre el presidente Donald Trump y su contrincante el exvice presidente Joe Biden es de menos de 1%, un recuento tendría que ser solicitado por uno de los candidatos ya que no se ordena automáticamente, según Ballotpedia. Los resultados tendrían que estar dentro del rango del 1% y debería ser pedido a los tres días tras el cierre del conteo. El estado luego tiene 13 días para completar el recuento. Los costos relacionados deberían ser pagados por el candidato, aunque se devolvería lo que sobrase al ejecutar en conteo.

A diferencia de Wisconsin, el estado de Michigan (16) ordena recuentos automáticamente si los resultados muestran una diferencia inferior o igual a 2,000 votos. Un candidato también puede solicitar un recuento pero tendría que asumir los costos de dicho proceso. Aunque se reembolsaría el dinero si el recuento cambiase el resultado. En cualquier caso, se tendría que solicitar el recuento dentro de 48 horas tras los resultados oficiales. El estado luego tendría hasta 30 días para completar el recuento.

Con 20 votos electorales en Pensilvania, un recuento en este estado no puede ser solicitado por uno de los candidatos. Aun así, el Secretaria de Estado podría ordenar un recuento si los resultados se diferencian por una cantidad inferior o igual que 0.5% en cada uno de los distritos electorales.

Hacia el sureste, en el tradicionalmente republicano Georgia (16), un recuento automático no es posible pero se puede solicitar bajo las siguientes condiciones: si la margen de diferencia entre ambos candidatos es de un 0.5%, si el Secretario de Estado lo ordena si acepta la alegación de un candidato por una presunta discrepancia o un supuesto error en la entrega de los votos.

En Carolina del Norte (15), candidatos pueden solicitar un recuento si los resultados están dentro de un margen de 1% de diferencia. Si el recuento original no fue hecho manualmente, y no cambió los resultados, el candidato puede solicitar un segundo recuento manual. Si llega a cambiar los resultados, el ganador original puede también solicitar un recuento. De acuerdo a Ballotpedia, el segundo recuento manual es un recuento parcial realizado utilizando una muestra aleatoria de recintos. Si durante el recuento parcial, se encuentra una diferencia en los resultados que cambiaría el resultado de la elección, entonces se requeriría un recuento manual para toda la jurisdicción en la que se llevó a cabo la elección pagada por el estado. Aunque legalmente no se ha establecido quién se encargaría de los costos de un recuento en Carolina del Norte, la Junta Electoral del estado ha indicado que el estado asumiría los costos.

Al otro lado del país, Arizona (11) tampoco permite que los candidatos soliciten un recuento pero sí conceden uno automáticamente si la diferencia de votos es un décimo de 1% del voto para ambos candidatos. Estos recuentos automáticos son pagados por el condado y la ciudad, dependiendo de la contienda, según Ballotpedia.

De último, Nevada, que ha anunciado que resumirá el conteo de las papeletas este jueves a las 9 a.m. hora local, tiene 6 votos electorales para contribuir a la carrera por la Casa Blanca. El estado no da recuentos automáticamente pero sí permite que un candidato solicite un recuento hasta tres días después de la certificación de los resultados. El solicitante asumiría los gastos del recuento, salvo que los resultados beneficien a dicho candidato. En ese caso se le reembolsaría el dinero. De acuerdo a Ballotpedia, si el segundo conteo no los benefician, solo se les devolvería lo que haya sobrado en pagar el conteo.

Desde el 2000 al 2020, más de 15 millones de latinos se han sumado al grupo de votantes elegibles en EEUU, lo cual ha casi duplicado el peso de la comunidad latina en la frágil "balanza" de poder en el país.

Hasta la 1 p.m. del miércoles, Biden lideraba la contienda presidencial con 237 votos electorales, mientras que Trump había recolectado 213 votos. Se esperan los resultados de Nevada, Arizona, Alaska, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia.