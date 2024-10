¿Hombres reacios a votar por una mujer? Simpatizantes de Harris abordan el tema

La preocupación ha estado ahí todo el tiempo, pero ahora se habla abiertamente de ella: ¿Algunos hombres estadounidenses son reacios a votar por la candidata presidencial demócrata Kamala Harris porque es mujer?

La vicepresidenta rara vez hace referencia a su género en los eventos de campaña, pero sus principales simpatizantes están empezando a hacer exhortos más directos a los votantes masculinos, con la esperanza de superar el sexismo arraigado —o simplemente la apatía— a medida que se acerca el día de las elecciones.

El expresidente Barack Obama dijo que le estaba hablando a los hombres de raza negra en particular cuando insinuó que “algunos no están entusiasmados con la idea de tener a una mujer como presidente”.

El actor Ed O’Neill implora en un anuncio nuevo: “Sé hombre: Vota por una mujer”. Y el compañero de fórmula de Harris, el gobernador de Minnesota Tim Walz, está ayudando a impulsar el grupo “Hombres con Harris” para tratar de animar a los votantes hispanos.

“Creo que, en muchos sentidos, son otras personas las que tienen que ser el mensajero”, comentó Debbie Walsh, directora del Centro para Mujeres Estadounidenses en la Política de la Universidad Rutgers. Y añadió, refiriéndose a las exhortaciones de la vicepresidenta a los hombres: “No creo que ella pueda levantarse y decir: ‘Deberían avergonzarse’".

“Es triste, pero creo que ella necesita estos validadores externos”, señaló Walsh.

El ejemplo más claro es Obama, quien —mientras hacía campaña en Pittsburgh el jueves por la noche— pasó por una oficina de campo del equipo de campaña de Harris para “decir algunas verdades”, comentarios que tenían en la mira a algunos hombres afroestadounidenses a quienes no entusiasma la idea de apoyar a la vicepresidenta.

“Parte de ello me hace pensar que, bueno, simplemente no les está gustando la idea de tener a una mujer como presidenta, y se les están ocurriendo otras alternativas y otras razones para ello”, afirmó. “¿Están pensando en no participar, o en apoyar a alguien que tiene un historial de denigrarlos, porque creen que eso es una muestra de fortaleza, porque eso es ser un hombre? ¿Despreciar a las mujeres? Eso no es aceptable”.

Keith Edmondson, un jubilado afroestadounidense de 63 años de Gilbert, un suburbio de Phoenix, quien asistió a un mitin de Harris en Arizona el jueves por la noche, dijo que le preocupa la posibilidad de que los jóvenes negros no voten por Harris. Indicó que está tratando de convencer a sus tres nietos de votar por Harris a pesar de que su padre, el hijo de Edmondson, es un simpatizante del rival de la vicepresidenta, el republicano Donald Trump.

“Hay más gente negra apoyando a Donald Trump de lo que pensaba”, señaló, de lo cual culpó a lo que dijo es desinformación en torno a los antecedentes de Harris como exfiscal.

Trump tiene amplios antecedentes de menospreciar a las mujeres. En un mitin efectuado esta semana en Reading, Pensilvania, el candidato republicano se refirió a la presentación de Harris en el programa “The View” de la cadena ABC, diciendo: “La gente se está dando cuenta de que es una persona tonta. Y no podemos tener otro presidente tonto”. También criticó en su red social a “las mujeres tontas” que conducen el programa de ABC.

La próxima semana, Trump participará en una asamblea ciudadana en Fox News Channel enfocada en cuestiones que tienen impacto sobre las mujeres. Pero con más frecuencia le ha dado prioridad a conceder entrevistas en podcasts que son populares entre hombres más jóvenes. El expresidente también ingresó a la convención republicana este verano mientras se escuchaba “It’s a Man’s World” ("Es un mundo de hombres") de James Brown. En el acto de este año se procuró promover temas masculinos, lo cual incluyó la presentación de personajes de la lucha libre.

El Proyecto Lincoln, un grupo republicano que se opone a Trump y frecuentemente produce anuncios con los que pretende irritarlo, produjo un anuncio en línea con la voz de O’Neill —que actuaba en la serie televisiva “Modern Family”—, el cual insta a los hombres, en lo que respecta a Harris, a “permitir que ella esté al frente", antes de concluir: “Sé un hombre, vota por una mujer”.

Su mensaje fue mucho más directo de lo que suele ser Harris. A pesar de haber hecho historia al ser la primera mujer de color en encabezar la candidatura presidencial de uno de los dos principales partidos, no ha hecho hincapié públicamente en el hecho de que su candidatura rompe paradigmas, a diferencia de Hillary Clinton en 2016.

En su lugar, aprovechó la convención demócrata de este verano para resaltar su experiencia en la fiscalía y prometer que Estados Unidos tiene “la fuerza de combate más fuerte y letal del mundo”.

“En esos momentos ella le está hablando a las personas que podrían no sentirse cómodas, o no confiar, en que una mujer pueda liderar a este nivel, el más alto”, dijo Walsh.

En 2020 había más mujeres que hombres en el electorado. Según AP VoteCast, un amplio sondeo de los votantes de ese ciclo, el 53% de los electores eran mujeres y el 47% hombres. Y en esos comicios, los hombres eran más propensos a apoyar a Trump, mientras que las mujeres eran más propensas a respaldar a Biden.

Las encuestas dejan entrever que elegir a una mujer para el cargo de presidente no es una de las principales prioridades para los hombres ni para las mujeres, pero los hombres en particular no lo consideran importante.

Una encuesta del Centro de Investigaciones Pew publicada el año pasado les preguntaba a los estadounidenses cuán importante es presenciar la victoria electoral de una candidata a la presidencia durante sus vidas, y halló que sólo el 18% de los adultos estadounidenses dijo que eso era extremadamente o muy importante para ellos. Un 64% respondió que no era muy importante o que no lo era en absoluto, o que no importa de qué género sea el presidente.

La misma encuesta mostró que el 73% de los hombres y el 57% de las mujeres dijeron que la cuestión no era demasiado importante, no lo era en absoluto o que el género del presidente no importa.

Entre algunos grupos demográficos clave, hay menos hombres que mujeres apoyando a Harris. La mayoría de las mujeres hispanas tienen una opinión positiva de Harris y negativa de Trump, pero los hombres hispanos están más divididos sobre ambos candidatos, según revela una encuesta publicada el viernes por The Associated Press y el Centro NORC para Investigaciones de Asuntos Públicos.

El equipo de campaña de Harris rechaza la idea de que ella no pueda transmitir un mensaje para ganarse el voto de los hombres. En su lugar, argumenta, está trabajando para llegar a ellos personalmente, y también complementando los empeños de destacados simpatizantes masculinos y de campañas publicitarias dirigidas a ciertos espacios, como los principales eventos deportivos.

En lugar de simplemente apelar a la masculinidad, el equipo de campaña de Harris dice que está presentando argumentos que pueden ser atractivos para los hombres y que versan sobre cuestiones clave, como la economía.

Harris aparece en la portada digital del último número de la revista “Vogue” y recientemente grabó una entrevista para el podcast “Call Her Daddy”, muy popular entre mujeres jóvenes. Pero también participará la próxima semana en una asamblea ciudadana conducida por el popular locutor de radio Charlamagne tha God.

No obstante, figuras de alto nivel en el equipo de campaña de Harris admiten que les preocupa el apoyo del que goza Trump entre el electorado masculino, lo cual incluye a estadounidenses blancos, hispanos y negros. Señalan que las apelaciones del expresidente a la cultura masculina sí han resonado entre algunos, especialmente entre los votantes jóvenes, y han hecho que algunos electores potenciales sean más propensos a apoyar a Trump o a abstenerse de votar.

En respuesta, los asesores de Harris también han instado a la vicepresidenta a mencionar explícitamente las criptomonedas en sus discursos y entrevistas, a sabiendas de su relevancia para los hombres. Trump tiene una empresa familiar de criptomonedas, aunque, a diferencia de Harris, considera que su uso debería estar menos regulado.

También se prevé que el equipo de campaña de Harris lance una iniciativa enérgica para que la vicepresidenta y Walz aparezcan en medios de comunicación de corte masculino durante las últimas semanas de la contienda.

Walz ya ha realizado algo de eso, ayudando a lanzar el grupo “Hombres” en Arizona y haciendo que uno de sus mítines allí fuera retransmitido en directo a través de la plataforma Twitch —popular entre jugadores jóvenes, en su mayoría hombres— mientras un streamer jugaba “World of Warcraft” y ofrecía comentarios sobre el evento.

El compañero de fórmula de Harris también asistiría el viernes a un partido de fútbol americano en Mankato, Minnesota, donde alguna vez fue entrenador adjunto, y tiene previsto salir de caza este fin de semana.

Durante una convocatoria de recaudación de fondos de “White Dudes for Harris” ("Hombres blancos por Harris") este verano, Walz dijo lo siguiente sobre la perspectiva de derrotar a Trump: “¿Con qué tanta frecuencia en el mundo haces que ese bastardo se despierte después y se entere de que una mujer negra le pateó el trasero?”.

Los periodistas de The Associated Press Anna Johnson en Chandler, Arizona, y Josh Boak y Amelia Thomson DeVeaux, en Washington, contribuyeron a este despacho.