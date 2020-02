Guía del Súper Martes para las primarias 2020

Catorce estados y un territorio de los Estados Unidos celebrarán primarias o asambleas de "Súper Martes" el martes 3 de marzo.

Las elecciones otorgarán a 1,344 delegados para los candidatos presidenciales demócratas, más de un tercio del total en juego antes de la convención del partido en julio.

Los votantes primarios republicanos también votarán en todos los estados del Súper Martes, excepto Virginia, donde el Partido Republicano estatal canceló sus elecciones primarias para respaldar al presidente Donald Trump.

El Súper Martes de este año incluye los dos estados más poblados de la nación: California y Texas.

El recorrido del delegado podría potencialmente elevar a un candidato o forzar a uno (o más) a salir de la carrera.

Esto es lo que necesita saber antes de las carreras del martes:

¿Por qué se llama Súper Martes?

La frase "Súper Martes" se remonta al menos a 1976 y se usó para describir el último martes de la temporada primaria en junio, cuando un grupo clave de estados que incluía California, Ohio y Nueva Jersey emitieron votos.

Pero el primer "Súper Martes" tal como lo conocemos hoy ocurrió en 1988 cuando una docena de estados del sur se unieron en un esfuerzo por nominar a un demócrata más moderado que pudiera ganar en las elecciones generales, según NBC News.

Después de intentos fallidos consecutivos de conseguir demócratas de tendencia liberal en la Casa Blanca en las elecciones de 1984 y 1980, el Sur quería reafirmar su influencia en el proceso electoral.

Utilizando un concepto conocido como "carga frontal" en las primarias, el objetivo era dar impulso a un candidato que pudiera ganar en las elecciones generales tomando el Sur.

En las elecciones de 1988, el voto moderado se dividió entre el senador Al Gore de Tennessee, que ganó los cinco estados, y el reverendo Jesse Jackson, que barrió en siete.

El gobernador de Massachusetts Michael Dukakis, un liberal, ganó ocho estados el Súper Martes y, finalmente, la nominación.

En las elecciones generales, el candidato republicano George H.W. Bush derrotó a Dukakis.

Finalmente valió la pena en 1992 cuando el gobernador de Arkansas, Bill Clinton, reclamó una gran victoria del Súper Martes en varios estados del sur después de perder primarias anteriores.

Al considerarse un campeón de los evangélicos en la Casa Blanca, el republicano los invitó a "trabajar duro" como lo hicieron hace cuatro años.

El atractivo de Clinton para los votantes moderados e independientes lo ayudó a conseguir la nominación y ganar la Casa Blanca.

Ambas partes finalmente establecieron reglas para desalentar la "carga frontal".

En 2006, la Comisión del Comité Nacional Demócrata sobre Cronograma y Programación Presidencial, aprobó normas para consolidar a Nueva Hampshire e Iowa, agregar Nevada y Carolina del Sur para diversificar el electorado de los estados que votan anticipadamente, otorgar delegados de bonificación a los estados que celebraron sus primarias más tarde en el año y castigar a quienes violaron las pautas.

El Comité Nacional Republicano aprobó reglas similares en 2007.

Cuando Florida y Michigan celebraron sus primarias de 2008 en enero, el DNC se negó a sentar a los delegados de ambos estados en la convención nacional, pero finalmente se comprometió a permitir que la mitad de ellos asistiera.

El RNC prohibió a la mitad de los delegados de los estados de su convención.

¿Qué estados están votando el Súper martes?

Más estados celebrarán primarias o asambleas en el Súper Martes que en cualquier otro día del ciclo electoral.

Este año, Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia celebrarán concursos el Súper Martes.

Los demócratas que viven en Samoa Americana, que ha sido un territorio de EEUU desde 1900, participarán en el Súper Martes.

Los estados que compiten en las carreras del Súper Martes varían según el año electoral.

En 2016, 12 estados y un territorio celebraron primarias, y en 2008, 25 estados y territorios celebraron sus concursos en un solo día.

¿Quién está en la boleta del Súper Martes?

Los ocho candidatos demócratas restantes para presidente estarán en la boleta electoral en cada estado y territorio del Súper Martes.

Son el exvicepresidente Joe Biden, el exalcalde de la ciudad de Nueva York Mike Bloomberg, el exalcalde de South Bend Pete Buttigieg, la representante Tulsi Gabbard de Hawai, la senadora Amy Klobuchar de Minnesota, el senador Bernie Sanders de Vermont, el empresario Tom Steyer y la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts.

Del lado republicano, el exgobernador de Massachusetts, Bill Weld, espera ser una alternativa al titular Trump.

Además, algunas boletas incluirán candidatos menos conocidos y algunos que abandonaron la carrera después de registrarse para estar en la boleta.

Mi estado está votando el Súper Martes. ¿Dónde está mi lugar de votación?

Los votantes pueden confirmar las ubicaciones y horarios de las mesas electorales en el sitio web de elecciones de su estado haciendo clic en su estado a continuación:

Alabama

Alaska

California

Colorado

Maine

Massachusetts

Minnesota

Carolina del Norte

Oklahoma

Tennesse

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Partido Demócrata de Samoa Americana

Los votantes registrados también pueden verificar en los sitios electorales su estado de votante, si su estado permite el registro en el mismo día, los plazos de las elecciones y si su primaria está abierta, no requiere que los votantes estén afiliados a un partido político: cerrado o semicerrado.

Buttigieg lo sigue apenas detrás; dos precandidatos se retiraron de la contienda demócrata.

¿Cómo se asignarán los delegados?

Cada estado tiene un cierto número de delegados divididos entre los distritos del Congreso (excepto Vermont, que solo tiene uno).

También hay una serie de delegados de la Convención Nacional "en general" y delegados prometidos de "líderes de partidos y funcionarios electos" (PLEO).

El Partido Demócrata asigna delegados a nivel de distrito, proporcionalmente en función de la cantidad de votos que recibe un candidato en las primarias o el comité de ese distrito.

Los delegados "en general" y PLEO se dividen proporcionalmente en función de los totales de votos estatales.

Sin embargo, hay un umbral mínimo del 15% para que un candidato reciba delegados en el distrito del Congreso o en todo el estado.

Un candidato que no recibe el mínimo se considera "no viable" y no recibe ningún delegado. Y, si ningún candidato puede alcanzar el umbral del 15%, el umbral se convierte en el 50 por ciento de la participación del candidato favorito.

Por ejemplo, si el Candidato A solo recibe el 14% de los votos, el umbral se convierte en el siete% y todos los candidatos que recibieron una parte del voto anterior también recibirán delegados.

Por el contrario, si solo un candidato alcanza el umbral del 15% o, esa persona obtiene todos los delegados.

En la carrera republicana, el Partido Republicano tiene tres métodos diferentes para asignar a sus delegados.

Algunos estados siguen el modelo de asignación proporcional del Partido Demócrata y otros estados utilizan un método de ganador que se lleva todo, otorgando todos sus delegados al candidato que recibe la mayoría de los votos en el estado.

El Partido Republicano también asigna delegados a través de un proceso híbrido, otorgando todos los delegados "en general" de un distrito o estado al candidato con más votos en ese distrito del Congreso o los resultados estatales.

El sondeo de Telemundo y una agencia, evalúa el pulso a días de los caucus en Nevada.

¿Lo que está en juego?

Alrededor de un tercio de los delegados necesarios para obtener la nominación demócrata estarán sobre la mesa el martes.

Para los candidatos que no tuvieron un buen desempeño en las primeras cuatro elecciones primarias y caucus, el Súper Martes es algo más que acumular delegados: se trata de sobrevivir.

"Candidatos que no se han mudado para el Súper Martes: el 41% de los delegados se han ido. Realmente no vas a tener una oportunidad para la nominación. Su dinero se agotará muy rápidamente ", dijo Jim Messina, uno de los principales asesores de las dos campañas presidenciales de Barack Obama, a The Associated Press.

"Creo que pronto verán a algunos de estos candidatos también eliminados de esta carrera".

Dijo el senador tras ser declarado ganador anticipado en New Hampshire, según NBC News.

Los grandes triunfos del Súper Martes ayudaron a sellar la nominación para los republicanos George H.W. Bush en 1988, Bob Dole en 1996 y Mitt Romney en 2012.

También ayudó a los senadores demócratas John Kerry en 2004 y Barack Obama en 2008.

Bloomberg, quien se unió tarde a la carrera y se saltó los primeros estados por completo, hará su primera aparición en las boletas presidenciales el martes.

El ex alcalde de Nueva York espera que su bombardeo publicitario de más de $500 millones, más que los próximos tres candidatos combinados, en los estados del Súper Martes y más allá se traduzca en votos y delegados.

La presencia de Bloomberg en la carrera ha generado preocupación porque está diluyendo aún más el voto moderado ya dividido, allanando el camino para que Sanders emerja como el gran ganador el martes por la noche con el apoyo mayoritario del ala progresista del partido.

El ala moderada del partido está preocupada de que la agenda progresiva de Sander pueda ayudar a reelegir al presidente Trump en noviembre y perjudicar a los candidatos de bajo costo en las carreras del Senado y la Cámara, incluidos muchos en los distritos que los demócratas tomaron para ganar el control de la Cámara en 2018.

La campaña de Sanders argumenta que él es más competitivo contra Trump en las encuestas cara a cara y reunirá a los votantes nuevos y jóvenes a su causa.

Se ha pedido a los candidatos centristas (Klobuchar, Biden, Buttigieg y Steyer) que consoliden su apoyo a un solo candidato si quieren asegurarse de que el partido no nomine a un socialista democrático.

Pero hasta ahora, ningún candidato ha estado dispuesto a retirarse.

Sanders actualmente lidera la carrera de delegados con 45 delegados, seguido de Buttigieg con 25, Biden con 15, Warren con ocho y Klobuchar con siete.

El sector más progresista lo considera conservador y parte del “poder establecido”.

Styer y Gabbard aún no han ganado ningún delegado.

El presidente Trump no enfrenta ningún desafío importante en su camino hacia la nominación republicana.

De hecho, al menos nueve estados han cancelado sus primarias del Partido Republicano 2020 y esencialmente se comprometieron a dar al titular a todos sus delegados sin un concurso.

Trump ha sido galardonado con 86 de los 1,276 delegados necesarios para ganar la nominación.

El ex gobernador Weld ha ganado un delegado en Iowa.

Weld, un crítico feroz de Trump, dijo en una entrevista en diciembre en el podcast "Fox News Rundown" que cree que podría vencer a Trump en cinco estados del Súper Martes.

NBC proyecta que el exvicepresidente Joe Biden tendrá el segundo puesto.

Le dijo al anfitrión Dave Anthony que podía vencer a Trump en Massachusetts, Vermont, California, Colorado y Utah.

Trump perdió ante Hillary Clinton en 2016 en todos estos estados, excepto en Utah.

Weld admite que está llevando a cabo una campaña a largo plazo, pero espera ofrecer una alternativa a Trump para los republicanos "hartos" del presidente.