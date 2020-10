Restricciones para reunirse en casa durante la pandemia

SAN DIEGO- Si usted está planeando alguna reunión es muy posible que tenga que cortar su lista de invitados.La época de fiestas se aproxima y las autoridades temen un aumento en el número de infecciones por coronavirus y ya han impuesto reglas al respecto.

"No nos gusta ser controlados, juras le van hacer caso, no es cuestión de los latinos o un grupo a estas alturas todos quieren libertad", dice Lilia Marrero, quien no está de acuerdo con los nuevos lineamientos impuestos por el estado para reunirse en casas y es que dice que las personas necesitan, flexibilidad para celebrar Halloween, el Día de Acción de Gracias y Navidad.

“Aun cuando las personas tengan la mejor intención de no contagiar, no van a quedarse obedeciendo una ley, buena suerte con eso".

El gobierno estatal modificó la orden que prohibía las reuniones en anticipación a más cambios que se pueden dar en las próximas semanas, así lo afirmó el De. Mark Ghaly, secretario de servicios humanos y salud del estado. l

Las recomendaciones estatales son:

reuniones de no más de 3 familias, en el exterior,

mantener 6 pies de distancia,

permanecer 2 horas o menos,

uso de la mascarilla y

cantar y gritar está prohibido,

Para algunos como Lilia, estas órdenes son absurdas, "Lamento mucho decirlo pero las personas van hacer lo que decidan hacer y no le van hacer caso a nadie".

Ricardo Ferreira, quien tan solo hace unas semanas perdió a su novia Casandra a causa del COVID-19 no está de acuerdo.

Ricardo Ferreira planeaba proponer matrimonio a su novia Cassandra, pero cuando la dejó en la puerta del hospital nunca se imaginó que nunca la volvería a ver.

"Por más que nosotros quisiéramos tener esas fiestas y celebraciones familiares el virus no respeta eso, está ahí, no sabemos quién lo trae", dice Ferreira.

De acuerdo a la Dra. Wilma Wooten, Oficial de Salud Pública del condado de San Diego, el condado continua en la fase roja de reapertura del gobernador Newsom con un índice de casos del 6.8% por cada 100,000 residentes, si esto empeora un poco y pasamos al 7% estaremos bajo el color púrpura lo que nos colocaría en aún mayores restricciones.

Wooten exhorta a los sandieguinos a continuar trabajando para reducir los casos de coronavirus y muertes.

Ferreira quisiera que más personas tomaran en serio y evitar así tragedias como la suya.

"Hubiera Preferido esperarme un año o dos para celebrar a no poder celebrar más con mi ser querido" reconoce Ferreira.

Es importante aclarar que estos nuevo lineamientos de las autoridades de salud del estado no son una invitación a tener reuniones, el mensaje es, lo que es saludable hacer durante la pandemia.