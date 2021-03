Legislatura de California aprueba plan de reapertura de escuelas en persona

SACRAMENTO, California- Los legisladores de California aprobaron el jueves un plan de $6.6 mil millones destinado a presionar a los distritos escolares para que devuelvan a los estudiantes al aula antes de que finalice el año escolar.

El proyecto de ley no ordena a los distritos escolares reanudar la instrucción en persona y no dice que los padres deban enviar a sus hijos de regreso al aula si no quieren.

En cambio, el estado entregará $2 mil millones ante juntas escolares con problemas de liquidez, ofreciéndoles una parte de ese dinero solo si ofrecen instrucción en persona antes de fin de mes.

Los distritos escolares tienen hasta el 15 de mayo para decidir. Los distritos que reanuden el aprendizaje en persona después de esa fecha no recibirán nada de ese dinero.

“Necesitamos que las escuelas vuelvan a abrir. Sé que es difícil, pero hoy estamos brindando herramientas poderosas para que las escuelas avancen en esta dirección ”, dijo el senador estatal Scott Wiener, un demócrata de San Francisco que suplicó a su distrito escolar que aceptara el dinero y ofreciera instrucción en persona.

La mayoría de los 6.1 millones de estudiantes de California en 1,037 distritos escolares públicos han estado aprendiendo desde casa desde marzo pasado debido a la pandemia.

El proyecto de ley fue aprobado por ambas cámaras de la Legislatura estatal el jueves por abrumadores márgenes. Pero muchos legisladores criticaron el proyecto de ley por ser demasiado débil.

El proyecto de ley no dice cuánto tiempo deben pasar los estudiantes en el aula, lo que genera temores de que algunos distritos puedan hacer que los estudiantes regresen solo un día a la semana y aún así sean elegibles para recibir el dinero.

Los republicanos en el Senado estatal intentaron enmendar el proyecto de ley para exigir que las escuelas ofrezcan al menos tres días a la semana de aprendizaje en persona, pero los demócratas en su mayoría lo rechazaron.

Y aunque el proyecto de ley requiere que la mayoría de los grados de la escuela primaria regresen al salón de clases para obtener el dinero, no requiere que todos los grados de la escuela intermedia y secundaria regresen este año.

El gobernador Gavin Newsom, un demócrata, ha dicho que planea promulgar el proyecto de ley el viernes. El proyecto de ley se produce cuando Newsom enfrenta una posible elección de destitución a finales de este año, alimentada por la ira por su manejo de las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

Newsom ha pregonado la propuesta de regreso a clases como evidencia de su compromiso de hacer que los estudiantes que han estudiado principalmente en línea desde marzo pasado vuelvan a las aulas.

Pero Scott Wilk, el líder republicano en el Senado estatal, dijo que el proyecto de ley fue simplemente un esfuerzo de los demócratas para darle cobertura política a Newsom para que pueda "hacer que los padres crean que está haciendo todo lo posible por ellos".

“La verdad es que este proyecto de ley no hace nada para reabrir nuestras escuelas. Creo que con o sin este proyecto de ley, los distritos escolares que quieren reabrir lo harán y los distritos escolares que no quieren reabrir no lo harán ”, dijo Wilk, quien votó por el proyecto de ley junto con la mayoría de los demás republicanos.

El proyecto de ley tiene dos conjuntos de reglas que los distritos deben seguir para obtener el dinero. El primer conjunto se aplica a los distritos escolares en los condados donde el coronavirus está muy extendido. El segundo conjunto de reglas se aplica a los distritos de los condados donde el virus no está tan extendido.

Para obtener el dinero, los distritos gobernados por el primer conjunto de reglas deben ofrecer aprendizaje en persona hasta al menos el segundo grado para fines de marzo. Los distritos gobernados por el segundo conjunto de reglas deben ofrecer aprendizaje en persona a todos los grados de primaria, más al menos un grado en la escuela intermedia y secundaria.

Sin embargo, la administración de Newsom el miércoles por la noche cambió los estándares que dictan qué condados deben seguir qué reglas. Los nuevos estándares significan que la mayoría de los condados tendrán que seguir el segundo conjunto de reglas que requieren que los distritos ofrezcan instrucción en persona en todos los grados de la escuela primaria.

"Es un poco deshonesto lo que está sucediendo", dijo la asambleísta Lorena González, una demócrata de San Diego, que votó a favor del proyecto de ley.

El proyecto de ley también incluye $4.6 mil millones destinados a ayudar a los estudiantes a ponerse al día después de un año de aprendizaje desde casa. Los distritos podrían usar este dinero para extender el año escolar hasta el verano o podrían gastarlo en consejería y tutoría.

Todos los distritos recibirían este dinero, independientemente de si ofrecen instrucción en persona. Pero el proyecto de ley establece que los distritos deben usar al menos el 85% de ese dinero para gastos relacionados con la instrucción en persona.