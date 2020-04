En video: comisionado de California arroja gato en reunión oficial por Zoom

VALLEJO, California - Un comisionado de planificación de Vallejo, en California, renunció después de tirar a su mascota y aparentemente beber una cerveza durante una reunión de Zoom entre funcionarios de la ciudad que fue pública, según un informe periodístico.

Durante la teleconferencia del 20 de abril de la Comisión de Planificación de la ciudad, Chris Platzer anunció: "Me gustaría presentar a mi gato", y luego recogió a su mascota antes de lanzar repentinamente al animal fuera de la pantalla.

Platzer fue visto también bebiendo de una botella verde durante la reunión, informó el Times-Herald.

Después de que terminó la conferencia, se le pudo escuchar haciendo comentarios despectivos. "I’m going to call bull— on you little b—s", según el video original de la reunión de la comisión publicado por la ciudad del norte de California.

En un correo electrónico enviado al Times-Herald el sábado, Platzer dijo que renunció a la comisión de planificación de inmediato. La renuncia se produjo días antes de que el Ayuntamiento decidiera considerar una resolución que lo retirara del panel de siete personas, dijo el periódico.

"No me comporté en la reunión de Zoom de una manera apropiada para un comisionado de planificación y pido disculpas por cualquier daño que pueda haber causado", escribió Platzer en el correo electrónico.

"Trabajo a gusto del consejo y ya no tengo esa confianza y respaldo. Extiendo mi gratitud a aquellos que me han apoyado durante mi mandato. Siempre he sentido que servir a Vallejo en una posición voluntaria es honorable porque vale la pena servir a la ciudad", agregó. "Todos vivimos en tiempos de incertidumbre y ciertamente, como muchos de ustedes, me estoy adaptando a una nueva normalidad".

La portavoz de Vallejo, Christina Lee, dijo al Times-Herald que la ciudad todavía estaba intentando confirmar si Platzer había renunciado oficialmente a la comisión. Platzer no pudo ser contactado para hacer comentarios por teléfono el sábado.

El alcalde de Vallejo, Bob Sampayan, dijo el viernes que el decoro debe seguirse en todas y cada una de las reuniones públicas.

"Esto perjudica la credibilidad de la ciudad", agregó Sampayan. "¿Qué sucede si un desarrollador está viendo la reunión (y ve eso)? Obviamente tendrían preocupaciones sobre la ciudad".