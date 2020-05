¡Es niño! Zoológico de San Diego anuncia nacimiento de hipopótamo pigmeo en peligro de extinción

SAN DIEGO- El zoológico de San Diego anunció el nacimiento del primer nacimiento de un hipopótamo pigmeo macho exitoso en el zoológico en más de 30 años.

El zoológico dio la bienvenida al nuevo miembro de su familia el 9 de abril, cuando el hipopótamo pigmeo Mabel, de 4 años, dio a luz en un hábitat interior para su especie. Mabel, quien es madre primeriza, dio a luz a una cría de 12.4 libras, según el zoológico.

"La mamá y la cría están muy bien, dijeron, y la cría está amamantando y recibe mucha atención de la madre primeriza", dijo el San Diego Zoo Global en un comunicado.

A las pocas horas de haber nacido, la cría pudo caminar y seguir a su madre. Él ha estado "superando los hitos de desarrollo que los especialistas en cuidado de la vida silvestre observan en un joven hipopótamo pigmeo", dijo el zoológico.

El bebé hipopótamo de tan solo un mes aún no tiene un nombre.

Ahora que ha podido explorar con éxito el agua y demostrado instintos de hipopótamo para cerrar sus fosas nasales y contener la respiración bajo el agua, los especialistas en vida silvestre otorgaron al hipopótamo joven acceso completo a la piscina en el patio de maternidad.

Los funcionarios del zoológico dijeron que pasará aproximadamente otro mes para que Mabel y su cría tengan acceso al hábitat principal.

Debido a que los hipopótamos no viven en grupos familiares, el ternero de 25 libras ahora no será presentado a su padre, ya que no juegan un papel en la cría de la descendencia, dijo el zoológico.

Los hipopótamos pigmeos son una especie en peligro de extinción que se encuentra en solo cuatro países: Sierra Leona, Liberia, Guinea y Costa de Marfil. Hay menos de 2,500 hipopótamos pigmeos en la naturaleza debido a amenazas que incluyen la agricultura, el asentamiento humano en su entorno y la tala.