Casi 300,000 californianos han recibido una alerta de exposición de COVID-19

SAN DIEGO - Si has recibido una alerta en tu teléfono inteligente que le dice que puede haber estado expuesto al COVID-19, quizá haya sido una sensación aterradora.

Hace dos semanas, recibí una de estas notificaciones. Ese día me picaba la garganta. Estoy completamente vacunada y es temporada de alergias, por lo que COVID nunca se me pasó por la cabeza. Pero dada la alerta telefónica, hice una prueba. Y oh sorpresa, di positivo.

Los gigantes tecnológicos Apple y Google lanzaron una nueva tecnología Bluetooth para ayudar a abordar el rastreo de contactos y se asociaron con todos los estados en el país, California eligió UC San Diego para poner a prueba y luego expandió el programa.

Si tienes un iPhone, hace meses una actualización de software te preguntó si deseaba activar la tecnología de notificación de exposición a COVID. Si tienes un teléfono Android, una nueva aplicación llamada CA Notify apareció en Google Play.

Más de 13 millones de usuarios de iPhone y Android han activado la aplicación, lo que representa 1 de cada 3 californianos y aproximadamente el 50% de todos los usuarios de teléfonos inteligentes, según el Dr. Christopher Longhurst, director médico de UC San Diego Health.

"Esta es una herramienta realmente valiosa", dijo Longhurst. "No reemplaza el rastreo de contactos tradicional, pero es un complemento importante y nuestro modelo sugiere que hemos evitado decenas de miles de infecciones y salvado decenas, si no cientos, de vidas".

¿CÓMO FUNCIONAN ESTAS ALERTAS DE CONTACTO CON COVID-19?

Si tienes la función Bluetooth activada, tu teléfono está hablando constantemente con otros teléfonos. La aplicación no sabe dónde se encuentra, solo qué otros teléfonos estaban cerca. Y ni siquiera puede vincular esos teléfonos con sus propietarios o contigo porque nuestros teléfonos cambian nuestras ID de Bluetooth cada 15 minutos, por lo que es completamente anónimo.

Longhurst dijo que este tipo de sistema de rastreo es mucho más efectivo que el rastreo de contactos tradicional.

"El rastreo de contactos no funciona bien para las enfermedades que se transmiten por la respiración", explicó Longhurst. “Porque la mayoría de nosotros no recordamos con quién respiramos. O no los conocemos ".

De hecho, Longhurst dijo que esta alerta para teléfonos inteligentes es más importante ahora que nunca. Al principio de la pandemia, durante los encierros, dijo que, en promedio, las personas que dieron positivo expusieron a menos de dos personas. Ahora, con todo reabierto, la exposición promedio es de 5.5 personas.

"Con la variante Delta, que sabemos que es mucho más infecciosa, he visto a varias personas que estuvieron expuestas a una prueba positiva", dijo la Dra. Marlene Millen, directora de información médica de ambulancias de UC San Diego.

RECIBÍ UNA NOTIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN COVID-19, ¿QUÉ TENGO QUE HACER?

Aún así, Millen dijo que la mayoría de esas pruebas positivas se encuentran entre personas no vacunadas. "Así que realmente depende", dijo. "¿Estás vacunado?"

Si la respuesta es sí, ¿tienes síntomas? Si no tienes, puedes seguir con tu vida normal y estar atento a cualquier síntoma nuevo. Si estás vacunado pero estás experimentando síntomas, Millen dice que es posible que desees hacerte una prueba y aislarte. Sin embargo, si no estás vacunado, definitivamente querrás hacerte una prueba y aislarte, tengas o no algún síntoma.

"Así que no te asustes, [la notificación] no significa que realmente tengas COVID", dijo Millen. “Lo que sí le dice, sin embargo, es que puede haber estado a 6 pies de alguien durante 15 minutos más o menos en el transcurso de 24 horas. Es solo una alerta para ayudarlo a tomar mejores decisiones ".

Millen insta a las personas que no hayan activado la notificación en su iPhone o no hayan descargado la aplicación en Google Play a que se aseguren de hacerlo. Y si el resultado es positivo, asegúrese de regresar e informarlo.

Según el departamento de salud del estado, desde su lanzamiento en todo el estado en diciembre. El 10 de febrero de 2020, aproximadamente 99,000 casos de COVID-19 han utilizado CA Notify para alertar a sus contactos potenciales. Aproximadamente 290,000 usuarios han recibido notificaciones de exposición.