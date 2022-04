“Sobre todo en un avión, donde el aire recircula”: mayoría apoya el uso de mascarillas

FARGO, Dakota del Norte — La mayoría de los estadounidenses sigue a favor del requisito de que las personas que viajan en aviones y otros transportes compartidos usen mascarillas, según un nuevo sondeo. La encuesta se conoce luego de que una jueza federal suspendió el mandato del gobierno para que los usuarios empleen mascarillas al subir a transportes.

El sondeo realizado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research halló que, pese a la oposición a ese requisito, que incluyó abuso verbal y violencia física contra los aeromozos, 56% de los estadounidenses están a favor de que las personas usen mascarillas en aviones, trenes y transporte público, comparado con 24% que se oponen y 20% que dicen que no están a favor ni en contra.

Las entrevistas del sondeo se hicieron del jueves al lunes, poco después de que una jueza federal en Florida revocara el mandato nacional de uso de mascarillas en aviones y transporte colectivo. Las aerolíneas y aeropuertos de inmediato eliminaron su requisito de que los pasajeros se cubran nariz y boca.

La Administración de Seguridad en el Transporte dejó de exigir el requisito de mascarilla y el Departamento de Justicia anunció el martes que no apelará el fallo a menos que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) determinen que todavía es necesario.

El sondeo muestra una amplia división partidista en el tema. Entre los demócratas, 80% están a favor del requisito y únicamente 5% se oponen. Entre los republicanos, 45% se oponen y 33% están a favor, mientras que para el 22% da lo mismo.

Vicki Pettus, de 71 años y quien recientemente se mudó de Frankfort, Kentucky, a Clearwater, Florida, para estar cerca de sus nietos, dice que disfruta la vista de Old Tampa Bay, pero que no le gusta la “muy lánguida actitud” del gobernador republicano Ron DeSantis sobre las mascarillas. Dice que seguirá usando cubrebocas para protegerse contra el coronavirus, incluso en su comunidad residencial para personas de 55 años o más y en el avión cuando viaje a Kentucky dentro de unas semanas.

“Sobre todo en un avión, donde el aire recircula”, agregó Pettus, de ideología política independiente, pero que se inclina hacia el Partido Demócrata. “Creo que la gente es muy tonta al no utilizar su mascarilla, pero bueno, es su decisión y si se quieren enfermarse está bien. Yo no lo haré”.

En cambio, Kriste Lee, quien trabaja en ventas en el sur de Florida, está ansiosa de tomar un vuelo sin mascarilla cuando viaje el mes que entra.

“Realmente me hubiera gustado estar en un avión cuando hicieron ese anuncio”, afirmó Lee, de 47 años. “Me hubiera puesto a bailar por todo el pasillo”.

Nota de la redacción: La encuesta AP-NORC de 1,085 adultos se realizó del 14 al 18 de abril con una muestra probabilística del AmeriSpeak Panel de NORC, diseñada para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error es de más/menos 3.9 puntos porcentuales.