Juez deniega petición a estudiante de Nevada que rehúsa vacunarse para asistir a clase

Un estudiante universitario que argumenta que es inmune al COVID-19 porque estaba previamente infectado, perdió una orden judicial de emergencia que le habría permitido inscribirse en clases mientras presiona su demanda federal que desafía la constitucionalidad de la Universidad de Nevada, Reno, por política de vacunación obligatoria.

Un juez de distrito en California, que fue reasignado al caso la semana pasada, dijo al denegar la orden de restricción temporal solicitada por Jacob Gold, de 18 años, que no logró establecer un derecho constitucional fundamental de rechazar la vacunación.

Los funcionarios de la universidad "están intentando proteger una comunidad universitaria con miles de estudiantes, profesores y personal de una enfermedad infecciosa mortal", expresó el juez James V. Selna.

"Esto supera con creces cualquier daño que Gold pueda enfrentar al elegir entre recibir una vacuna aprobada por un médico o recibir su educación de una manera alternativa", escribió en el fallo emitido el viernes por la noche.

Gold afirma que debido a que se recuperó del COVID-19, tiene inmunidad superior a los estudiantes que han sido vacunados y es estadísticamente imposible que una inyección lo beneficie.

Si se permite que la política se mantenga, se le pedirá que se vacune para cumplir con sus requisitos académicos, "congregarse en el dormitorio donde vive y existir normalmente como un estudiante universitario sano y saludable aquí en la tierra de la libertad y el hogar". de los valientes ".

Su solicitud de emergencia presentada el 19 de noviembre decía que la corte debía intervenir ahora porque el primer día de clases de primavera es el 18 de enero y la disponibilidad de los cursos obligatorios es limitada. De lo contrario, dijo que tendrá que abandonar la universidad o aceptar tomar solo cursos en línea.

TAMPOCO PRUEBAS DE COVID-19

Por otro lado, Gold "rechaza las pruebas de COVID-19 como una intrusión corporal intrusiva, una que sometería a Jonah al riesgo irrazonable de un falso positivo con el resultado de rastreo y aislamiento de contactos draconianos", sostiene la demanda.

Pero el juez dijo que es poco probable que prevalezca en su argumento de que someterse a pruebas violaría sus protecciones constitucionales.

“La prueba de frotis nasal para COVID-19 no crea una intrusión debajo de la piel, no implica ninguna prueba genética y no se usa la muestra para fines de aplicación de la ley”, afirma el fallo.

Al juez Selna se le asignó el caso la semana pasada desde el distrito central de California después de que todos menos uno de los 11 jueces que sirven en el distrito de EE. UU. Para Nevada se retiraron del caso.