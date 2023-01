CNBC: el nuevo ajuste del costo de vida del Seguro Social podría afectar tus impuestos. Así puedes planificar

Los beneficiarios del Seguro Social apenas comienzan a ver el ajuste récord del costo de vida del 8.7% en sus cheques mensuales.

Pero llegado el momento de los impuestos, podrían ver sorpresas como resultado del aumento del 5.9% del año pasado, que en ese momento fue el COLA más grande en cuatro décadas.

El ajuste del costo de vida del 5.9% del año pasado fue como recibir un aumento salarial del 6% en 2022, según Mary Johnson, analista de políticas de Seguro Social y Medicare en The Senior Citizens League. Sin embargo, ese impulso a los beneficios no fue suficiente para mantenerse al día con los costos crecientes, según una investigación reciente del grupo de personas mayores no partidista.

Una encuesta reciente realizada por The Senior Citizens League encontró que el 57% de los contribuyentes mayores temen que una mayor parte de sus beneficios del Seguro Social sean gravados debido al ajuste del costo de vida del 5.9% del año pasado. La encuesta, que se realizó el verano pasado, incluyó a unos 1,500 participantes.

“Hay una gran cantidad de personas preocupadas”, dijo Johnson.

Es posible que más beneficiarios del Seguro Social deban presentar declaraciones de impuestos esta temporada, pero probablemente será un "número relativamente pequeño", predice Paul Van de Water, miembro principal del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.

Para los beneficiarios que presentan una declaración, el mayor ingreso por beneficios puede compensarse en parte con una deducción estándar más grande y la indexación de los tramos impositivos, dijo.

El nuevo ajuste por costo de vida del 8.7% que entró en vigencia este mes puede complicar la planificación fiscal para más de 65 millones de beneficiarios que dependen de los cheques del Seguro Social.

Desde una perspectiva de ahorro de impuestos, no hay mucho que pueda hacer para mitigar su responsabilidad en esta temporada de presentación de impuestos, según Brian Vosberg, un planificador financiero certificado y agente registrado que es presidente de Vosberg Wealth en Glendora, California.

“Una vez que es el 31 de diciembre, es muy poco lo que puede hacer para minimizar su obligación tributaria”, dijo Vosberg.

Una excepción es si realiza una contribución del año anterior a una cuenta de jubilación individual antes del 15 de abril, lo que puede ayudar a reducir su ingreso imponible.

Sin embargo, sería prudente que los beneficiarios aceleraran su planificación fiscal para el próximo año a fin de mitigar los efectos del ajuste del costo de vida del 8.7%.

¿CÓMO SE COBRAN LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL?

Los beneficios del Seguro Social se gravan con base en una fórmula llamada ingreso combinado.

“El máximo del Seguro Social que se puede incluir en los ingresos imponibles es del 85%”, dijo Vosberg. "Entonces, siempre obtendrá el 15% de su beneficio no imponible".

El ingreso combinado incluye su ingreso bruto ajustado, intereses no imponibles y la mitad de sus beneficios del Seguro Social. Los ingresos que incluyen intereses, dividendos, ganancias de capital y distribuciones de 401(k) o IRA se suman a esa ecuación, dijo Vosberg.

Se grava hasta el 50% de los beneficios para los contribuyentes individuales con ingresos combinados entre $25,000 y $34,000 y para aquellos que están casados ​​y presentan una declaración conjunta con ingresos combinados entre $32,000 y $44,000.

Hasta el 85% de los beneficios pueden estar sujetos a impuestos para personas con más de $34,000 en ingresos combinados o parejas casadas con más de $44,000.

Debido a que esos umbrales no se ajustan a la inflación, más beneficiarios pueden estar sujetos a impuestos sobre sus beneficios.

A medida que aumentan las tasas de interés, es posible que también gane pagos de intereses más altos sobre su efectivo, lo que también podría aumentar sus ingresos combinados, dijo Vosberg.

Una advertencia para 2023 es que el IRS ha establecido tramos impositivos federales más altos para ajustarse a la inflación.

CONSEJOS PARA MINIMIZAR LA MORDIDA FISCAL

Para los beneficiarios, ahora es un buen momento para planificar sus ingresos de 2023 para garantizar la combinación de ingresos más eficiente desde el punto de vista fiscal, dijo Vosberg.

Por ejemplo, si tiene un presupuesto de $5,000 en ingresos por mes y sus cheques mensuales del Seguro Social son de $2,000, puede retirar dinero sobre el que ya pagó impuestos por los $3,000 restantes. Eso puede incluir ahorros tradicionales o cuentas IRA Roth.

“Combina los ingresos y puede controlar efectivamente sus impuestos durante la jubilación”, dijo Vosberg.

“Muchas veces [eso puede] reducir el impuesto que está pagando o incluso eliminar el impuesto que está pagando en el Seguro Social”, dijo.

Los dos principales programas de bienestar social del gobierno estadounidense corren peligro debido a los cuantiosos desembolsos causados por la pandemia del coronavirus y por el retiro de la enorme generación de la posguerra.

Para lograr eso, es importante contar con un planificador de impuestos calificado o CPA, dijo Vosberg.

Los prejubilados también pueden beneficiarse de la orientación profesional. Al acumular su dinero después de impuestos a través de ahorros o conversiones Roth en los años previos a la jubilación, pueden controlar de manera más efectiva sus ingresos imponibles más adelante, dijo Vosberg.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Lorie Konish para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.