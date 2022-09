Después de 20 años en el negocio de pasear perros, Ryan Stewart dice que no solo le gustan los perros, sino que se ve a sí mismo como uno más.

Stewart comenzó su negocio "Ryan for Dogs" en Nueva York en el año 2002 para ganar dinero entre sus escasos trabajos de actuación. Ahora, es su trabajo de tiempo completo: gana aproximadamente $60 por hora paseando de tres a cinco cachorros a la vez. Con un trabajo garantizado por una reputación construida durante varias décadas, Stewart gana hasta $120,000 por año, según documentos revisados ​​​​por CNBC Make It.

“Ni siquiera me considero que me gustan los perros, es que son casi como una extensión”, le dice Stewart a CNBC Make It. “No amo mi mano derecha, ¿sabes? Simplemente está ahí.

Stewart, que tiene poco más de 40 años, dice que la mejor parte de su trabajo es que "sin un título universitario, he logrado ganar seis dígitos al año… haciendo algo que amo". Trabaja aproximadamente 36 horas a la semana, distribuidas en seis días, dice, señalando que los perros requieren atención constante, lo que hace que sus turnos de seis horas a menudo se sientan exigentes.

“Un buen paseador de perros está concentrado y atento, porque quiere evitar que su perro se lastime”, dice Stewart. “Hay que vigilar el tráfico. Tienes que vigilar a los perros [para que] no peleen entre sí. No es uno de esos [trabajos] en los que puedes ponerte unos AirPods y escuchar música mientras lo haces”.

Los errores en su campo son costosos, dice Stewart. Pequeños lapsos de concentración podrían hacer que la cola de un perro quede atrapada en una puerta, lo que podría generar una factura del veterinario de $2,000.

Pero los beneficios de pasar sus días con perros, dice, superan las desventajas. Así es como canalizó su conexión con los perros en un trabajo diario gratificante y lucrativo:

UN LARGO CAMINO HACIA LO LUCRATIVO

Mientras crecía, los hermanos de Stewart cortaban el césped y ponían la mesa para la cena. Su tarea era pasear a los perros de la familia. Entonces, cuando comenzó a buscar hacer baile profesional en Nueva York cuando tenía 20 años, pensó que pasear perros podría ser un trabajo secundario natural.

“Recuerdo estar parado en la calle repartiendo tarjetas de presentación”, dice Stewart. “Empecé con uno o dos perros [durante] medio año, antes de que se convirtieran en tres o cuatro”.

Después de un par de años, Stewart se dio cuenta de que pasear perros podría volverse más lucrativo si fuera su único objetivo. Pero sería un largo camino para llegar allí: a pesar de la alta demanda en las grandes ciudades, el paseador de perros promedio en Nueva York gana $35,625 por año, según ZipRecruiter.

Hoy, Stewart dice que puede ganar más porque la gente conoce su reputación: cobra entre $20 y $25 por cada perro en un paseo grupal. Aproximadamente la mitad de sus clientes provienen de referencias, y la otra mitad proviene de solicitudes enviadas en su sitio web.

Esas aplicaciones pueden acumularse. Stewart dice que es selectivo con los tipos de perros y dueños con los que trabaja, y solo responde a 10 % de las solicitudes que recibe en su sitio web.

"No [quiero] volver con el dueño y decirle: 'Ya no quiero pasear a tu perro'", dice. “Si los molestas, tal vez escriban una mala crítica”.

APRENDIDO POR ENSAYO Y ERROR

El horario de Stewart entre semana incluye de dos a tres horas de caminatas por la mañana, un descanso para hidratarse y tomar una siesta, luego otro turno de dos a tres horas por la noche. Los sábados trabaja de una a dos horas. Se toma casi todos los domingos libres.

Stewart tiene reglas estrictas para el camino cuando se trata de su negocio. Siempre usa su propio equipo, incluidas correas y collares de cuatro pies, nunca arneses.

“Me gusta tener el control de la cabeza del perro”, dice. “Si tienes un perro con un arnés y hay un hueso de pollo allí y el perro trata de agarrarlo, el arnés no es muy efectivo para evitar que la cabeza se agache y lo agarre, pero un collar evitará que el perro haga eso."

Stewart dice que hace "paseos en grupo" porque siente que es mejor que los perros interactúen entre sí. De vez en cuando pasea a algunos perros sin correa, agrega: A veces alarma a los dueños, pero Stewart dice que puede decir qué perros son mejores para prestar atención, y en 20 años, nunca uno de sus perros fue atropellado por un automóvil.

Algunos de los métodos de Stewart pueden dejar perplejos a los dueños de perros, pero él insiste en que aprendió por ensayo y error. Él le explica a cada propietario que sus métodos en última instancia mantienen a los perros más seguros, parte de por qué ha construido una sólida reputación.

PRO Y CONTRA DEL TRABAJO DE PASEAR PERROS

El trabajo tiene múltiples inconvenientes, dice Stewart. Pagas tu propio seguro de salud, no recibes vacaciones pagadas y recoges muchas heces.

Las partes más desafiantes de su trabajo implican tratar con dueños de perros. Agrega que especialmente con la pandemia de COVID-19, sus clientes han aumentado sus expectativas. Muchos propietarios le envían mensajes de texto a Stewart para que registren los paseos, lo cual es su manía favorita: una distracción, cuando debería estar concentrado en los perros.

“Los dueños son cada vez más exigentes y más locos”, dice. “Hay más cámaras y hay más rastreadores de perros. Eso es un desafío porque sientes que la gente te mira por encima del hombro todo el tiempo. Simplemente lo hace más estresante”.

Aún así, dice, la pandemia le ha dado un gran impulso a la industria de las mascotas: cuanto más tiempo pasas con tus mascotas, más probable es que gastes dinero en ellas. Y dado que muchos dueños de perros todavía están atados a sus computadoras portátiles, incluso si técnicamente están en casa entre semana, es posible que necesiten un paseador de perros.

En 2019, la industria de las mascotas tenía un valor de $97.1 mil millones, según la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas. En 2021, se disparó a $ 123,600 millones.

“Creo que la industria de las mascotas es un negocio en crecimiento porque ya no pertenecemos a grupos tanto como antes”, dice Stewart. “No pertenecemos a clubes de lectura ni a ligas de bolos ni a círculos de tejido… La gente se queda más en casa, entonces, ¿dónde pone su cariño y su necesidad de tocar? Lo hacen con sus gatos y perros”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Megan Sauer para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.