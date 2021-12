Tus datos pueden estar en peligro: sigue estos consejos para protegerte contra el robo de identidad

Existe una alta posibilidad de que usted haya sido víctima de algún caso de robo de información por parte de ciberpiratas a las grandes compañías, pero ¿ha hecho algo al respecto?

Las estadísticas muestran que una preocupante cantidad de personas no han tomado medidas de seguridad para protegerse del robo de identidad, y es que muchos no saben por dónde empezar. Si es su caso, no se preocupe, Telemundo 52 Responde explica lo que tiene que hacer hoy mismo.

Hoy en día casi todos hemos recibido una notificación de alguna compañía informándonos que hubo una filtración de datos que puso nuestra información personal en riesgo.

El centro de recursos para el robo de identidad realizó una encuesta entre 1,000 personas sobre qué hicieron después de ser notificados que ciberpiratas obtuvieron sus datos personales.

James Lee, jefe de operaciones de ID Theft Resource Center, explicó que existe un serio problema porque la gente no sable que debe hacer, pero si no toman acción estarán en riesgo.

Según la encuesta, después de ser notificado sobre una filtración de datos que lo impacta, un 16% no tomó acción alguna, el 48% cambió la contraseña de la cuenta afectada, y solo un 22% cambió todas las contraseñas de sus cuentas.

El problema es que eso definitivamente no es suficiente, insistió Lee. Debido a que muchas personas utilizan la misma contraseña en todas sus cuentas, si solo cambian la contraseña de una, las otras continúan siendo vulnerables, así que tome nota:

Use diferentes nombres de usuarios y contraseñas para cada cuenta, puede ser más fácil si utiliza un “password manager”, una aplicación gratis que genera contraseñas seguras para todas sus cuentas.

Congele su crédito con las tres compañías Equifax, Experian y Transunion.

La encuesta reveló que solo un 3% congeló el crédito, y un 85% usa las mismas contraseñas en varias cuentas. Congelar el crédito frena toda actividad, dijo Lee, así es imposible que alguien abra una cuenta utilizando su crédito.

De hecho, actualmente es mucho más valioso para un cybercriminal obtener su correo electrónico y su contraseña que su número de Seguro Social, cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Si visita la página de la FTC, robodeidentidad.gov, encontrará una guía en español, que explica paso por paso cómo proteger su información y recuperarse del robo de identidad.