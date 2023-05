Nota: Esta historia está escrita en punto de vista de primera persona.

Este Día de la Madre, muchas mamás oirán una frase familiar: "Gracias por hacer el trabajo más importante del mundo".

Como madre de dos hijos, aprecio el sentimiento. Además, está bien que haya un día que celebre a las madres, sobre todo cuando gran parte de nuestro trabajo parece invisible.

Pero muchas de las madres que conozco están de acuerdo en que estamos hartas de oír hablar de todo lo que hacemos. Tampoco necesitamos oír hablar de "las alegrías de ser padres" o de cómo somos "superhéroes abnegados".

Lo que realmente queremos es la seguridad de que no estamos solos. Porque para cuidar a los niños hace falta todo un pueblo, y no me refiero sólo a una niñera ocasional o a alguien que deje la cazuela. Hace falta una sociedad con la infraestructura necesaria para ayudar a cuidar a los niños.

Así que este año me gustaría que más gente dijera a las madres: "Te cubrimos las espaldas. ¿Cómo podemos ayudar?".

Aquí tienes algunas cosas que no podemos hacer solas:

1.Mantener vivos a nuestros hijos:

Como padres, no podemos hacer mucho para proteger a nuestros hijos en una sociedad en la que hay más armas que personas y en la que proliferan los tiroteos en las escuelas.

Como padre, no puedes hacer tú solo las leyes o mantener a los conductores ebrios fuera de las carreteras. La seguridad de nuestras comunidades es un esfuerzo común.

2. Mantener a nuestras familias:

Los estudios demuestran que las madres son más propensas que los padres a sacrificar su carrera profesional por el cuidado de sus hijos. La "brecha salarial de la maternidad" resultante es una de las razones por las que la diferencia salarial entre hombres y mujeres apenas se ha reducido en dos décadas.

Pero una mayor flexibilidad laboral, permisos de maternidad y paternidad retribuidos y, como afirma la economista de Harvard Claudia Goldin, un trabajo menos "avaricioso" con nuestro tiempo, pueden hacer más factible la paternidad y reducir la brecha salarial.

3. Apoyar la salud mental de nuestros hijos

Es difícil que los padres puedan dar a sus hijos el apoyo que necesitan si no disponen de servicios de salud mental asequibles y accesibles.

Estados Unidos tiene "una escasez crónica de psiquiatras, y va a seguir creciendo", dice Saul Levin, director médico de la Asociación Americana de Psiquiatría.

La situación es aún peor en las zonas rurales: El 60% de los estadounidenses de zonas rurales vive en una zona con escasez de profesionales de la salud mental.

4. Proteger a nuestros hijos frente a las amenazas de Internet

No podemos mantener a nuestros hijos alejados de Internet para siempre. Los padres se ven superados cuando se enfrentan a una industria tecnológica dedicada a convertir a nuestros hijos en adictos a sus aplicaciones y productos.

Afortunadamente, mejorar la protección de la privacidad y la seguridad de los niños en Internet es una de las pocas cuestiones que cuenta con apoyo bipartidista.

5. Enseñar a nuestros hijos a ser educados en espacios públicos

Los padres están sometidos a una presión constante para asegurarse de que sus hijos no molestan en los aviones, los restaurantes, las tiendas de comestibles, etcétera.

Pero, como escribe la investigadora Stephanie Murray, mantener a los niños callados en público exige a menudo "un estilo de crianza que es a la vez hipervigilante y excesivamente permisivo, en el que se presta a los niños una atención constante pero no se les deja actuar". Irónicamente, va en contra del objetivo a largo plazo de criar niños competentes y que se comporten bien".

Si queremos que los niños aprendan a desenvolverse en el mundo y a resolver sus problemas, la sociedad debe ser más tolerante con los inconvenientes que conlleva tener hijos en espacios públicos.

6. Garantizar que nuestros hijos están bien atendidos

La pandemia nos mostró lo que puede ocurrir cuando el cuidado de los niños se ve masivamente perturbado, y no fue nada agradable. Las madres fueron las más afectadas, reduciendo sus horas de trabajo y rechazando proyectos más que los padres.

Por desgracia, la situación no parece mejorar. Estados Unidos gasta menos del 0,5% de su PIB en atención y educación tempranas. Con una falta de financiación y una grave escasez de cuidadores, los padres siguen luchando por encontrar y permitirse una atención infantil de calidad.

Cuando la sociedad no invierte en sus miembros más jóvenes, no sólo sufren los padres y los niños. Todos lo sufrimos. Por eso, este Día de la Madre, en lugar de limitarnos a decir a las madres lo importante que es su trabajo, démosles lo que realmente necesitan: más apoyo.