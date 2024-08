El mayor arrepentimiento financiero de los jóvenes estadounidenses es fácil de evitar: aquí te explicamos

En lo que respecta a los arrepentimientos financieros, aproximadamente una cuarta parte de la generación Z y el 21 % de los millennials, dicen que no ahorrar lo suficiente para emergencias ocupa el primer lugar en sus listas.

Eso es según los nuevos datos de Bankrate, que define a la generación Z como aquellos de entre 18 y 27 años y a los millennials como aquellos de entre 28 y 43 años.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Eso coincide con las tendencias más amplias. Solo alrededor del 44% de los estadounidenses podrían cubrir un gasto de emergencia de $1,000 con dinero de sus ahorros, según el informe de fondos de emergencia de 2024 de Bankrate. Y un poco más de una cuarta parte de los adultos en los EEUU no tienen ahorros de emergencia en absoluto.

Es bien sabido que tener un fondo de emergencia puede evitar que un gasto inesperado descarrile su presupuesto o lo hunda aún más en la deuda de la tarjeta de crédito. Pero comenzar a hacerlo suele ser más fácil de decir que de hacer.

Estos son los factores que, según los estadounidenses, les impiden aumentar sus ahorros de emergencia y una estrategia que puede ayudarle a empezar a crearlos fácilmente.

La inflación es el principal obstáculo para crear ahorros de emergencia

Aunque la gente quiere ahorrar más, cada cohorte generacional citó la inflación y los precios elevados como los principales factores que les impiden aumentar sus fondos de emergencia, según le dice Greg McBride, analista financiero jefe de Bankrate, a CNBC Make It.

En julio, la tasa de inflación anual alcanzó su punto más bajo desde marzo de 2021, según el índice de precios al consumidor, que analiza el movimiento de precios de los bienes y servicios cotidianos. Sin embargo, ciertas categorías aún aumentaron, como el precio de los huevos, que fue casi un 20% más alto en julio, en comparación con el mismo mes del año pasado.

Los precios más altos pueden dificultar que los consumidores de todas las edades reserven dinero extra para sus ahorros de emergencia, dice McBride.

“Los precios altos también significan que sus gastos están aumentando”, dice. “Por lo tanto, la cantidad que necesita ahorrar está aumentando al mismo tiempo que esos gastos y costos más altos están aumentando, lo que hace que sea más difícil acumular ahorros”.

Convierta el ahorro en un hábito para crear su fondo de emergencia y su riqueza

Si desea crear un fondo de emergencia, la forma en que comience dependerá de su situación financiera particular. Pero recuerde: “Para tener éxito, el ahorro consiste en convertirlo en un hábito”, dice McBride.

En lugar de centrarse en la cantidad de dólares que puede destinar a su fondo de emergencia, intente encontrar una estrategia que pueda mantener de manera constante. Una forma de hacerlo es automatizar sus aportes de ahorro.

Muchos empleadores le permitirán asignar automáticamente una parte de su salario a su cuenta de ahorros. Si trabaja por cuenta propia o por cuenta propia, la mayoría de los bancos también le permiten configurar transferencias automáticas desde su cuenta corriente a una cuenta de ahorros.

“Lo bueno de automatizar esto es que se paga a sí mismo primero”, dice McBride. “Y se obliga a vivir con menos de lo que gana, que es la esencia misma de generar riqueza a lo largo del tiempo”.

La buena noticia es que no necesita miles o incluso cientos de dólares adicionales a mano para comenzar a crear su fondo de emergencia. Está bien empezar de a poco, apartando lo que pueda y contribuyendo más a medida que su situación financiera lo permita.

“Tener un fondo de emergencia con literalmente cualquier cantidad de dinero es mejor que no tenerlo”, dice Matt Schulz, analista de crédito jefe de LendingTree y autor de “Ask Questions, Save Money, Make More”. “Esa pequeña cantidad de dinero puede no parecer mucho, pero es dinero que no tendrá que ir a su tarjeta de crédito la próxima vez que su perro necesite una visita de emergencia al veterinario o que su auto sufra un pinchazo”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cheyenne DeVon para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.