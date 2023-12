La siguiente historia fue escrita en primera persona por Mike Winters para CNBC.

Si tienes algo de tiempo durante las vacaciones navideñas, considera la posibilidad de tomarte un día de higiene financiera para prepararte para el nuevo año.

Personalmente, reviso mis finanzas todos los años por Navidad, ya que es probable que me haya gastado todo el presupuesto en regalos y viajes. También es la época del año en la que tengo más tiempo libre, así que es fácil encontrar una tarde en la que pueda hacer algunos movimientos de dinero desde la comodidad de mi sofá.

Esta es mi lista de cosas que suelen recomendar los planificadores financieros.

1.REVISA TU PRESUPUESTO Y ELIMINA GASTOS INNECESARIOS

Si no has creado un presupuesto antes, no te preocupes: no es necesario que sea complicado. En su forma más básica, un presupuesto es simplemente una lista escrita de tus ingresos y gastos mensuales.

Utilizando como referencia los resúmenes detallados de las tarjetas de débito o crédito, los gastos deben clasificarse bien como cosas que tienes que pagar -vivienda, transporte y alimentos- o bien como gastos discrecionales, no esenciales, como entretenimiento o cenas en restaurantes.

Lo ideal es que tus ingresos mensuales superen tus gastos mensuales, con un margen para ahorrar o invertir (mucha gente utiliza el presupuesto 50/30/20, que garantiza que el 20% de tu dinero se reserva para tus objetivos financieros). Si no es así, puede que quieras reducir tus gastos discrecionales hasta que tu presupuesto esté equilibrado.

Parece que siempre tengo suscripciones infrautilizadas u olvidadas a aplicaciones y servicios de streaming que se acumulan al final del año. En ese caso, cancelo esos servicios y utilizo el dinero en otra parte de mi presupuesto.

Haciendo esto el año pasado, ahorré algo más de $200 al mes solo en suscripciones canceladas.

2. REVISA TUS OBJETIVOS DE AHORRO PARA LA JUBILACIÓN

Para saber si tus contribuciones para la jubilación van por buen camino, empieza por calcular los saldos de todas tus cuentas de ahorro e inversión. Después, introduzca esas cifras en esta calculadora de jubilación de CNBC Make It, que le indica cuánto dinero necesitará ahorrar cada mes para alcanzar sus objetivos de jubilación.

Si vas retrasado con respecto a tus objetivos, puede que tengas que aumentar tus contribuciones o retrasar tu jubilación hasta una edad más avanzada.

Y si va retrasado en tus ahorros para la jubilación y no tienes mucho dinero extra, aún puedes aumentar tus contribuciones más adelante para compensar parte de la diferencia. Esto es especialmente cierto en el caso de los jóvenes, ya que suelen ganar menos dinero al principio de su carrera profesional.

Sin embargo, cuanto más pronto deposite dinero en una cuenta de inversión, como un plan 401(k) o un fondo indexado, mejor, aunque solo sean $50 al mes. Esto se debe a que estas inversiones crecerán con el tiempo gracias al interés compuesto.

Si contribuye pronto, tu dinero tendrá más tiempo para crecer.

3. AUMENTA TU FONDO DE EMERGENCIA

Para cubrir gastos inesperados, los planificadores financieros suelen recomendar un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos, aunque reservar $1,000 también es un buen objetivo. Para asegurarte de que estás preparado para lo inesperado en 2024, empieza a hacer aportaciones mensuales para aumentar tu fondo de emergencia, especialmente si aún no tienes uno.

El propósito de un fondo de emergencia es evitar el uso de la tarjeta de crédito para gastos inesperados, ya que vienen con altas tasas de interés que actualmente promedian el 20.74%, según Bankrate.

Si ya tienes más deudas de tarjetas de crédito que ahorros para emergencias, muchos planificadores financieros recomiendan pagar primero la deuda.

Considera la posibilidad de guardar tus fondos de emergencia en una cuenta de ahorro con intereses elevados. Así, el saldo crecerá con los intereses y podrás retirar dinero rápidamente cuando sea necesario.

Tener un fondo de emergencia con saldo debería permitirte hacer frente a gastos imprevistos en 2024, ya sean reparaciones del vehículo o deudas médicas.

4. REVISA TUS INFORMES DE CRÉDITO

Es importante que consultes tus informes de crédito al menos una vez al año, ya que los datos que contienen influyen en tu puntuación crediticia. Su puntuación crediticia determina cuánto dinero gastará en intereses de préstamos, tarjetas de crédito y financiación de automóviles: Cuanto más alta sea la puntuación, menos pagará en intereses.

Hay muchos tipos de puntuaciones de crédito, pero las más utilizadas se obtienen de los informes de crédito de una de las tres principales agencias de crédito: Equifax, TransUnion y Experian. Los informes de crédito incluyen información detallada como su historial de pagos de préstamos, consultas de crédito y si tiene deudas que hayan sido enviadas a una agencia de cobros.

Desgraciadamente, los informes de crédito suelen contener errores que pueden reducir su puntuación crediticia, ya se trate de entradas duplicadas en cuentas de préstamos o de pagos puntuales que se han etiquetado erróneamente como atrasados. Otro problema es que el robo de identidad es habitual, ya que los estafadores suelen utilizar información personal robada para realizar préstamos fraudulentos.

Por ese motivo, le conviene consultar su informe de historial crediticio de cada oficina de crédito al menos una vez al año. Para ello, vaya a AnnualCreditReport.com y seleccione "solicite sus informes de crédito gratuitos". Puede optar por descargar los informes o pedir que se los envíen por correo.

Cada informe contiene más información sobre cómo impugnar un error.

5. CAMBIA TUS CONTRASEÑAS

Algunos expertos en ciberseguridad recomiendan cambiar la contraseña cada pocos meses, mientras que otros afirman que una contraseña segura no necesita cambiarse tan a menudo. Lo más recomendable es utilizar un gestor de contraseñas cifradas.

Yo me aseguro de cambiar las contraseñas de mis cuentas financieras al menos una vez al año. También utilizo periódicamente la función "Comprobación de contraseñas" de Google Password Manager para identificar cualquier contraseña comprometida y cambiarla si es necesario.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Mike Winters para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.