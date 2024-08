Según una encuesta realizada a más de 1.200 personas por la empresa de tecnología financiera de crédito Self Financial, más de la mitad (el 56 %) de los estadounidenses, rechazan invitaciones sociales para ahorrar dinero. Y la medida da sus frutos, los encuestados afirmaron que ahorran casi 1.000 dólares al año al renunciar a actividades sociales habituales como cenar, ir al cine o ir a tomar algo.

Esto es especialmente cierto hoy, cuando los consumidores todavía sienten los efectos de la inflación luego de la pandemia. Los precios de los alimentos y los cócteles en los restaurantes han aumentado un 4,1 % y un 2,1 %, respectivamente, con respecto al año pasado, según datos recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Si bien ahorrar dinero puede aliviar algo de ansiedad, perderse reuniones puede generar algunas emociones negativas. De hecho, el 60 % de los estadounidenses dice que siente celos de los buenos momentos de otras personas cuando navega por las redes sociales, según la encuesta.

El miedo a perderse algo de tiempo no es la única desventaja de decir “no” a los planes. Las relaciones de calidad son factores cruciales tanto para la felicidad como para la longevidad, según muestran las investigaciones.

Convertirse en propietario de una vivienda o pagar los préstamos estudiantiles son logros asombrosos, pero ¿no serían mucho más dulces si tuvieras a alguien con quien compartir ese triunfo?, dice Nashira Lynton, asesora financiera acreditada y fundadora de Renewed Wealth Therapy.

“Alcanzaste la gran meta, saldaste la deuda, ¿con quién lo celebras?”, dice. “Debes saber qué relaciones son valiosas para ti y cuáles quieres mantener”.

1. Decide en cuáles relaciones quieres invertir

Cuando quieres reducir los gastos no esenciales, analiza tu presupuesto e identifica las áreas que sientes que no te brindan alegría.

Lo mismo ocurre con las relaciones, dice Amanda Clayman, una médica de salud mental que se especializa en asuntos de dinero. Observa cuánto dinero estás invirtiendo en cada persona con la que pasas tiempo. ¿Coincide con lo mucho que valoras su amistad?

“Cuando estés analizando tus gastos sociales, disfruta de las cosas que te hicieron sentir bien”, dice. “¿Con quién te gusta pasar el tiempo? ¿Hay personas que no son buenas para tí o tiendes a gastar demasiado con ellas? El proceso de revisión es útil para detectar estas diferencias”.

Digamos que vas a cenas caras una vez al mes con un amigo que te genera ansiedad. Tal vez valga la pena reducir la cantidad de tiempo y, como resultado, la cantidad de dinero que gastas para mantener esa relación.

2. Dile a la gente que estás tratando de ahorrar dinero

Cuando rechazas una invitación pero no revelas un motivo, la gente saca conclusiones apresuradas. Hacerles saber a tus amigos que estás trabajando para alcanzar una meta de ahorro elevada o simplemente tratando de reducir el gasto les da una excusa clara y razonable, dice Lynton.

También ayuda determinar cuáles son tus límites antes de decir “no”, para que puedas expresarlos de manera efectiva.

“Cuando te comuniques con amigos y familiares, simplemente sé abierto sobre lo que estás dispuesto a hacer”, dice Lynton. “Tal vez estés dispuesto a asistir al evento social, pero no quieras ir a cenar antes”.

Si no conoces tus límites, es más fácil que te convenzan de gastar más de lo que quieres.

3. Planifica con anticipación

“Intenta llenar tu calendario con eventos sociales que sean de bajo costo”, dice Clayman. “Sal a caminar y conversar o prepara la cena en una de tus casas. Incluye algún tipo de apoyo social económico para no quedar en un déficit social”.

Bernadette Joy, una millonaria que se hizo a sí misma y pagó $300,000 de deuda, redujo el gasto social organizando noches de juegos.

“Invita a tus amigos y saca los juegos de mesa, los juegos de cartas o incluso los videojuegos”, dice. “Es una forma económica de disfrutar de la compañía del otro”.

Joy, que ahora dirige su propia empresa de asesoramiento financiero, dice que, aunque está feliz de no tener más problemas económicos, muchos de sus recuerdos más preciados nacieron de la necesidad de recortar gastos.

“Algunos de nuestros momentos más felices fueron en ese viaje para pagar nuestra deuda y tuvimos que ser creativos con la forma en que pasábamos el tiempo con la gente”, dice.

4. Reserva un “fondo para decir sí espontáneos”

Puede ser fácil e incluso reconfortante eliminar a los amigos quisquillosos, pero la realidad es que habrá planes a los que realmente quieras ir pero que simplemente no puedas pagar.

“Lo que duele mucho es cuando alguien nos pide que hagamos algo y no tenemos el dinero para decir que sí”, dice Clayman.

Es por eso que necesitas reservar un “fondo para decir sí espontáneos”, dice. Puede ser cualquier cantidad de dólares con la frecuencia que te parezca adecuada. El punto es que puedes aceptar invitaciones a planes que no estaban en tu calendario sin desbaratar por completo tu presupuesto.

